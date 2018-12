Hoe lang de ex-staatssecretaris nog buschauffeur blijft

Fred Teeven, buschauffeur. Beeld Elvira Duives

Fred Teeven weet niet wat dat is, de status van een ex-staatssecretaris. Hij pauzeert even boven een kop thee. Grijnst. En herhaalt het nog maar eens op dicteersnelheid:

‘Ik weet niet wat dat is, de sta-tus van een ex-staats-sec-re-ta-ris. Misschien wel een leuke quote.’

Hij werd net 60 jaar oud, is nog steeds drie dagen per week buschauffeur en Fred Teeven is van plan dit tot zijn pensioen te blijven.

Eind november organiseerde hij een uitje voor zijn collega-chauffeurs naar de Tweede Kamer. Hing een intekenlijst op in de kantine. Zette er ‘Uitje parlement’ boven. ‘Binnen de kortste keren hadden zich zestig buschauffeurs aangemeld. Ze hebben overal een mening over, hè.’

Buschauffeur worden was ruim een jaar geleden nogal een overgang. De ex-staatssecretaris was tot zijn teleurstelling net gepasseerd als lid van de Raad van State. Eind vorig jaar reed deze krant als eerste met de buschauffeur mee. Een zaterdagmiddag in Haarlem, veel passagiers herkenden hem niet.

Fred Teeven in de bus. Beeld RV

Twee weken daarna stapte op een dinsdagmorgen Mark Rutte in zijn bus. ‘Hij zou één ritje mee, maar hij is zes uur blijven zitten.’ Een passagier maakte een foto (‘Mark als blij ei’) en die foto haalde die avond het journaal. Daarna wilden passagiers selfies met Teeven. ‘Maar die zijn nu allemaal wel zo’n beetje gemaakt.’

Wat Teeven ook kan waarderen: als hij bij wedstrijden een bus vol voetbalsupporters richting Arena rijdt. Die zingen dan ‘Fredje bedankt’. Vorig jaar kon hij nog niet veel praten bij het rijden. Nu draait hij zijn eenentwintig meter verlengde bus een stuk relaxter over de weg. ‘Al blijft het oppassen, je hebt zó nieuwe krantenkoppen: ‘Teeven maakt weer brokken’.’

Fred Teeven was ruim voordat het in de mode raakte om ‘buiten je bubbel’ te denken al wat je noemt een eclecticus in leefstijlen. Tussen het chaufferen door loopt zijn adviesbureau nu ‘lekker’. De buschauffeur werd ook voorzitter van een raad van toezicht in de landelijke jeugdzorg én deelnemer aan het tv-spelprogramma Kroongetuige op RTL. En om de maand schrijft hij een column in het Notariaat Magazine.

Lekker zwaaien. Beeld RV

De laatste maanden volgt Fred Teeven het debat voor het kinderpardon op de voet. Als staatssecretaris zette hij in 2012 een tijdelijke, nog relatief soepele regeling voor een kinderpardon in elkaar. ‘Van alle aanvragen is toen 85 procent toegewezen. En het was van meet af aan de bedoeling dat het definitieve pardon daarna strak zou worden dichtgespijkerd met strengere voorwaarden.’ Die komen ook van hem.

Hij voelt zich nog steeds verantwoordelijk. Constateert dat alles werkt ‘zoals het was bedoeld’. Een reeks talkshows belde hem de laatste tijd om over Lili en Howick en de documentaire van Tim Hofman te praten. ‘Maar ik ga mijn opvolger daarbij niet voor de voeten lopen.’

En dat hij rechtlijnig is, is zo ook wel duidelijk. Volmaakte buschauffeur, dat wel. ‘Een rechtlijnig buschauffeur en een soepele ondernemer’, maakt hij er zelf van.

En de politiek? ‘Dat is echt helemaal over.’