Hoe laat ik mijn vriend er leuker bijlopen?

Lezers vragen andere lezers om raad bij problemen en dilemma’s.

Mijn vriend loopt er vaak slonzig bij: ongeschoren, haar door de war, geen mooie kleding. Ikzelf daarentegen ben altijd bezig met mode en een goed verzorgd uiterlijk, ook zonder speciale gelegenheid. Ik zou graag willen dat hij ook wat meer aandacht aan zijn uiterlijk besteedt. Het probleem is dat ik hem niets wil opdringen en ik wil hem niet onzeker maken. Uiterlijk vertoon is namelijk niet iets waarop de relatie moet stuklopen, want we hebben het leuk samen. Toch vind ik het belangrijker dan ik eigenlijk zou willen. Wat kan ik het beste doen zonder hem te kwetsen?

Vrouw (20), naam bij redactie bekend

Ik was zo’n man

Ik was ook zo’n man. Mijn toenmalige vriendin vertelde mij dertig jaar geleden dat ze het fijn vond als ik wat beter voor mezelf zou zorgen. Ze hield van me, maar vond het vervelend om van anderen te horen dat ik ‘een geurtje’ bij me had. Daar schrok ik van. Men ruikt zichzelf niet, maar ik wilde zeker mijn vriendin niet in verlegenheid brengen, want ik hield ook van haar. Nu ben ik nog steeds niet heel erg modebewust, maar ik zorg wel voor een schoon lijf in schone, hele kleren, ga wat vaker naar de kapper en scheer me minstens één keer per week. Want we zijn het allebei waard en we hebben het nog steeds leuk samen.

Cees Noorda (65), Rotterdam

Verrassings-metamorfose

Ga als volgt te werk. Laat vrienden/vriendinnen van zijn kant een verrassings-make-over regelen. Wanneer zij met je opgeknapte vriend bij je thuiskomen rollen de ogen uit je kassen en straal je van bewondering om zijn metamorfose. Zijn de vrienden weer vertrokken, dan vrij je met hem de sterren van de hemel. Vertel in de afterglow hoezeer zijn uiterlijk jou heeft opgewonden. Dan heerlijk gaan slapen.

Marcella van Poppel (26), Tilburg

Aankleedpop

Je bent toch ook op deze ongeschoren jongen verliefd geworden? Na verloop van tijd hebben veel vrouwen de neiging om hun mannen te veranderen waarna de relatie onder druk komt te staan. Hij is niet je aankleedpop. Accepteer hem zoals hij is.

Helma Roes (59), Sittard

Een stuk

Mijn man sloeg de plank, waar het kleding aangaat, ook vaak mis. Met moeite kreeg ik iets gedaan. Toen hing ik een lief briefje aan de binnenkant van zijn kledingkast, met de tekst: Als ik jou in deze kleding zie, vind ik je een stuk! En dat heeft geholpen.

Truus van Denzen (74) , Lisse

Samen

Samen kleding kopen, dat werkt het beste. Probeer ook met de juiste woorden je vriend er toe te bewegen om zich uiterlijk ook eens van zijn beste kant te laten zien. Het is de toon die de muziek maakt. Hij moet toch ook aan jou kunnen zien dat je er altijd tiptop wil uitzien. Misschien worden zijn ogen geopend en heeft hij het nooit door gehad!

Krijn Schoonderwoerd (64), Leiden

Dandy

Mijn eerste man was een dandy, mijn tweede het tegenovergestelde. Hij had er moeite mee dat er soms iets van werd gezegd, maar sommige dingen accepteerde hij. Wat is belangrijk, liefde of kleren? Laat hem lopen, als het maar schoon en heel is en heb lak aan de mening van anderen. Hij voelt zich zo het best.

Virginie Boormans (81), Lelystad

Zó sexy

Keihard manipuleren. Terloops complimenten maken als hij er een keer verzorgder uitziet. Je bent zo aantrekkelijke als je... die nieuwe spijkerbroek draagt. Ik vind je zó sexy in die... Je bent zo mannelijk en stoer (of wat hij dan ook prettig vindt om te horen) met deze... en ik word helemaal blij van je haar zo. Heerlijk toch, een aantrekkelijke man aan je zijde?

Lenke Waagneester (49), Loenen aan de Vecht

Over twee weken: Naar de ongevaccineerde schoonheidsspecialist? Onlangs bezocht ik mijn schoonheidsspecialist. Zij droeg geen mondkapje en geen handschoenen. Later hoorde ik dat ze niet is gevaccineerd. Ik schrok hiervan. Ik heb haar een mail gestuurd, waarin ik heb gezegd dat ze niet eerlijk is naar haar klanten toe door dit te verzwijgen en dat ik vind dat ze onverantwoord bezig is. Ze antwoordde dat er bij haar in de salon geen corona is: haar klanten komen niet als ze verkouden zijn, en zelf vertrouwt ze op haar eigen immuniteit. Als net gepensioneerd huisarts heb ik genoeg ellende gezien. Ik maak me zorgen om de kwetsbare mensen, die nietsvermoedend hun welzijn aan haar toevertrouwen. Wat zou u doen? Vrouw (67), Tilburg