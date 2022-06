Hoe kun je nou boos zijn dat kinderen Kate Bush zingen?

‘Be running up that road, be running up that hill’, hoorde ik mijn dochter zachtjes zingen in de keuken. Zong ze nou Kate Bush? Ik legde mijn oor subtiel te luisteren, want mijn kinderen vinden het niet leuk als ik ze met in elkaar geslagen handen van verruktheid gadesla.

‘Be running up that road’, zong ze weer. ‘Zing je nou Kate Bush?’ vroeg ik haar. Ze had geen idee, ze had het liedje uit Stranger Things.

Stranger Things, voor mensen die geen Netflix of kinderen hebben, is een serie over een slijmerig monster in een Amerikaans stadje in de jaren tachtig. Ik heb de serie een tijd fanatiek meegekeken, toen hij nog voor 70 procent uit Amerikaans stadje in de jaren tachtig bestond, en voor 30 procent uit slijmerig monster. Daarna sloeg het om naar een 30-70 verdeling en waren ze mij kwijt bij Netflix, maar dat kan ze niks schelen, want mijn kinderen kijken nog steeds en de rest van de wereld ook.

Er is bij ons thuis veel opwinding over het feit dat het nieuwe seizoen is gelanceerd, en mijn kinderen weten al dat er een aflevering van tweeënhalf uur zal komen. Dan zeg ik: ‘Maar dat is toch geen aflevering? Dat is een hele lange film.’ Dan kijken ze me aan alsof ik gek ben.

Nader onderzoek wees uit dat Kate Bush een gigantische revival meemaakt door Stranger Things, en dat er mensen van mijn generatie zijn die zich erover opwinden dat kinderen haar nu ontdekken. Dit las ik op Twitter.

Ik weet dat mensen zich om veel kwaad maken op Twitter, daarvoor is dat medium uitgevonden, om al het gif uit de mens te knijpen in korte, niet best geformuleerde zinnetjes, maar hoe in naam van Kate Bush kun je nou boos zijn dat kinderen met ijle stemmetjes haar jaren tachtig-hit meezingen?

Ik probeerde even mee te gaan op de trein die boos over dit feit zou kunnen zijn, en kwam uit op: ‘Ik leefde in de jaren tachtig, jij niet, en ik was toen een hysterische fan van Kate Bush, ik had mijn haar gehennaad en altijd een lange nachtpon aan, jij was daar niet bij want je was nog niet eens een cel, of misschien trouwens wel, pin me daar niet op vast, maar jullie generatie is altijd fan van domme dingen als TikTok en youtubers die met games meepraten, dus hoezo eigen jij je Kate Bush toe, ik kende haar al toen ze met vleermuismouwen een special in de Efteling opnam, já?’ Dit is te comprimeren tot: ‘Ik kende haar eerder.’

Triest. Terwijl je, weet ik uit eigen ervaring, van niets zo gelukkig wordt als een elfjarige dromerig ‘Running up that road’ horen zingen.