Hoe krijg ik hem naar de dokter?

Mijn hoogbejaarde vader is doodsbang voor het ziekenhuis omdat hij daar als klein kind heel slecht is behandeld. Hij moest eigenlijk jaren geleden al geopereerd worden aan zijn prostaat, maar hij vertikt het om naar de huisarts te gaan. Hij slaapt al jaren slecht, neemt in zijn auto een plasfles mee en heeft zichzelf een aantal malen ‘gekatheteriseerd’, kennelijk een pijnlijke aangelegenheid. Hoe help ik hem? Vrouw (52), naam bij de redactie bekend

Zijn zaak alleen

Voor mij is de integriteit van mijn lichaam onaantastbaar. Ik en ik alleen beslis wat ermee kan en mag gebeuren. Tenminste zolang ik nog over mijn volledige geestelijke vermogens beschik. Kennelijk is dat voor uw hoogbejaarde vader ook zo. Dat hij zich niet wil laten opereren, om welke reden dan ook, is zijn zaak en zijn zaak alleen. Het ongemak neemt hij kennelijk voor lief. Hoogbejaard! Ik stel me erbij voor dat hij dik in de tachtig is, en dan nog autorijden, knap hoor. Vivan Mell (77), Amsterdam

Vallen=breken

Vrijwel alle oude mannen krijgen prostaatklachten en onderbroken nachten door dat vele plassen. Met een verblijfskatheter – die verwisselt de wijkverpleging eens in de zes weken vrijwel pijnloos – krijgt hij weer rust. Wel zult u dan hem en de huisarts moeten bewegen tot gesprek/onderzoek aan huis, en is poliklinisch bezoek aan een uroloog noodzakelijk om bijvoorbeeld prostaatkanker uit te sluiten. Het helpt uw vader ervan te verzekeren dat hij te allen tijde de baas is en blijft over zijn eigen (on)welbevinden, en ook dat chronisch slaaptekort toenemend leidt tot vallen = breken, waarna ziekenhuis- en/of verpleeghuisopname helaas onvermijdelijk is. Sterkte samen! Mariska Jansen (68), Harlingen, oud-wijkverpleegkundige

Hielp allemaal niet

Mijn broer en ik hebben talloze gesprekken met vader gevoerd waarin onze zorgen centraal stonden en dat hielp helemaal niet. Ik kan uit ervaring zeggen dat u het beste kunt investeren in het winnen van uw vaders vertrouwen. Samenzijn is zo waardevol, ook als het niet meer mogelijk is de medische zorg te vermijden, dan kunt u hem helpen en liefdevol begeleiden. Marja van Heel (63), Belfeld

Twee kwaden

Een prostaatoperatie levert weer nieuwe problemen op. Uw vader heeft er toen voor gekozen die problemen uit de weg te gaan. De kans dat uw hoogbejaarde vader nog aan zijn prostaat wordt geopereerd, is gering. Gezien zijn leeftijd acht ik de kans heel groot dat hij een verblijfskatheter krijgt. Het wordt kiezen tussen twee kwaden: zelf wat aanrommelen of een katheter. Mijn advies is: laat hem zelf bepalen hoe hij de komende jaren met zijn plasproblematiek omgaat. Ad Vendrig (70), Weesp

Respecteer zijn wens

De vraag zou eerder moeten zijn: hoe leer ik de wens van mijn vader te respecteren? Uw vader heeft zelfbeschikkingsrecht en mag zelf weten wat hij wil en doet. Als zijn klachten groter worden dan de angst voor het ziekenhuis, heroverweegt hij vast de situatie. Zorg ervoor dat zijn huisarts op de hoogte is van de problemen, maar dring uw ‘ik bepaal wat goed is voor papa’ niet aan hem op. Hoogbejaarde mensen hebben niet altijd de behoeften die familie denkt dat ze hebben. Zeker niet oneindig vasthouden aan het leven omwille van de behoeften van de familie. Sommigen vinden het wel goed zo. Luister daarnaar en help hem daarbij. Henk van der Woude (62), Boxmeer, ambulanceverpleegkundige

Helpen door niet helpen

Door je vader niet te ‘helpen’. Ik deed dat wel, op aandringen van mijn moeder. Eind april werd bij mijn fitte vader darmkanker geconstateerd. Op 10 juli, vier afschuwelijke operaties later, stierf mijn lieve vadertje. Nog maar een schim van zichzelf. Wat heb ik spijt gehad van mijn interventie. Zijn laatste periode was onnodig moeilijk, pijnlijk en gemedicaliseerd. Ada van Arnhem (66), Leiden

Over twee weken: Moet ik mijn vriendin steunen in haar ambities? Mijn vriendin van 51 jaar, die altijd heeft gewerkt als bouwkundig ingenieur, is door omstandigheden haar werk kwijtgeraakt. Nu heeft ze bedacht dat ze een heel nieuw leven gaat beginnen als schrijver. Ze schrijft nu elke dag korte verhalen en leest deze aan mij voor. Ik moet bekennen dat het best leuke stukjes zijn, maar ik denk niet dat ze met dit schrijven op korte termijn een inkomen zal kunnen verwerven om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Moet ik haar hierop wijzen of haar juist enthousiasmeren om door te gaan met de nieuwe passie die zij in haar leven heeft gevonden? Vrouw (63), naam bij redactie bekend