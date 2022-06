Hoe het kopen van twee flessen wijn een mens fataal kan worden

De dag begon minder vrolijk: de liften deden het niet en ik moest achttien etages naar beneden lopen. Door de kanker, of waarschijnlijker: door de chemo’s, kan ik geen trap meer oplopen en ook niet meer fietsen, maar dit ging wonderwel goed – ik was niet helemáál uitgeput toen ik beneden was.

Wel zorgen de verdovende middelen die met de chemo’s gepaard gaan dat ik álles veel intenser ervaar dan vroeger, dus dat eenmaal buiten het zonnetje op mijn kale bolletje scheen, maakte mij intens gelukkig,

Bovendien was ik op weg naar mijn favoriete locatie in de buurt, een kleine supermarkt op een hoek, onder in de torenflat die mij er ooit toe had verleid om te verhuizen naar deze fijne nieuwe wijk in het noorden van de grote stad. Laten we hem Appie noemen, dat supermarktje.

Voor de ingang stonden twee vissers – bij hun iets verderop geparkeerde fietsen bevond zich althans een indrukwekkende hoeveelheid visgerei, inclusief zo’n emmer met levende wormen – te praten met een onwaarschijnlijk jong meisje. Het ging over het leven, vooral over de rolverdeling tussen man en vrouw, begreep ik.

‘Die lesbiennes belazeren de boel’, zei de oudste visser tegen het meisje, ‘ze doen het met elkaar maar ook met mannen, maar dat weet je dan dus niet.’ Het meisje luisterde aandachtig. Mij leek de logica ver te zoeken.

Binnen stond zoals gebruikelijk de altijd vrolijke maar wel héél luid sprekende bedrijfsleider mij welkom te schreeuwen, zoals hij alle klanten welkom schreeuwt. Dat kan makkelijk, want veel passen er niet in.

Er werken diverse mensen met een evidente afstand tot de arbeidsmarkt – ook dat maakt deze Appie sympathiek, vind ik. Iedereen maakt hier een gelukkige indruk, zelfs het meisje met de grootste afstand, dat de sigarettenbalie bestiert en moeilijke vragen continu doorspeelt aan haar welwillende collega’s.

Haar balie is tevens de centrale kassa, want hier komen veel bouwvakkers uit de buurt die allemaal cash willen afrekenen. Dat zorgt weleens voor files, zeker als ook de beugeltjes van het lyceum om de hoek pauze hebben, met hun muntgeld, maar je hoort niemand ooit klagen. Omdat de bedrijfsleider altijd wel even keihard fluitend langs de file loopt.

Ik had behalve de dagkaart ook twee flessen witte wijn gekocht (ik kreeg bezoek) en deed die in mijn tas, waarbij de ene nogal hardhandig op de andere botste. ‘Weet u wel’, greep de bedrijfsleider in, ‘dat zoiets fataal kan zijn?’

Hij legde even geduldig als omstandig uit dat als je twee flessen wijn tegen elkaar gooit, ze elkaar nét op de verkeerde plek kunnen raken en dat ze dan op gruwelijke wijze uit elkaar spatten. Hij had hetzelfde eens aan de hand gehad met een deur van een koeling.

Thuis zette ik de flessen met de grootst mogelijke voorzichtigheid op het marmeren aanrecht. Je wist maar nooit.