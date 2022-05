Hoe hadden alle andere bezoekers van het vakantiepark afgesproken dat ze in dezelfde kleding naar het zwembad zouden gaan?

Het vakantiepark voelde als The Truman Show. Een perfecte wereld waar iedereen zich keurig gedraagt, omdat het allemaal acteurs zijn en er een regisseur achter een luik in het nepwolkendek zit die alles in de gaten houdt.

Ik vind het prima om in zo’n wereld te bivakkeren. Overal gezinnen die in vrede badmintonnen, opa’s en oma’s die grapjes maken waar de rest van het gezelschap dan om lacht, stelletjes die gin-tonics bestellen waar ze foto’s van maken met als achtergrond het glinsterende recreatiemeer.

Het waren vast geen acteurs, maar ik begon me tijdens ons verblijf wel af te vragen hoe alle bezoekers van het vakantiepark van tevoren hadden afgesproken dat ze in dezelfde kleding naar het zwembad zouden gaan. Iedereen op het park die naar het zwembad ging, en dat was iedereen, liep erheen in een kleurrijke onesie met slippers eronder.

Eerst deed ik daar een beetje lacherig over tegen mijn gezin – kijk nou, iedereen heeft een kleurige onesie met slippers aan –, kort erna transformeerde dat gevoel zich naar een gevoel van respect. Er is namelijk niets erger dan je omkleden in een zwembad als je gewone kleding aanhebt, met een broek en een trui en een jas en een tas. En sokken.

De kleedhokjes, de warmte, het wurmen, het water op de grond, de klepjes aan het bankje die je naar beneden moet doen zodat het hokje dichtgaat, maar die gaan altijd maar aan één kant dicht zodat de deur open blijft staan en dan moet je de deur weer helemaal opendoen maar dan gaat het andere klepje weer niet dicht en dan moet je de deur weer opendoen en waarom moet er twintig cent in het kluisje, wie heeft dat bedacht, wie heeft er nou ooit twintig cent bij zich, o, is hier een wisselmachine, maar ik heb geen cash bij me, o, wacht, ik heb nog twintig euro, jeetje wat veel kleingeld.

Dat hadden die andere gezinnen allemaal niet, want die liepen als zachte pastelkleurige entiteiten naar het zwembad, trokken daar in een vloeiende beweging hun onesies uit en gleden het water in. Ze hoefden niet eens een kluisje want ze hadden alleen een onesie.

Ik vraag me dan het hele weekend af hoe iedereen dat wist, of alle andere mensen een geheime memo naar elkaar hadden gestuurd voor ze op vakantie gingen, of dat ze het tijdens een eerdere vakantie hadden afgekeken bij andere mensen op andere parken, of misschien waren het toch allemaal acteurs?

Niet dat dit ertoe zal leiden dat ik er de volgende keer aan denk om een grote roze onesie mee te nemen.