Hoe ga ik om met concurrentie met die andere opa en oma?

Ik ben dol op de kinderen van mijn zoon, ik pas vaak op en volgens mij mogen ze mij ook graag. Zijn gezin is echter gericht op de familie van mijn schoondochter, met als gevolg soms pijnlijke situaties bij feestelijke gelegenheden. (Schoon)opa en oma nemen de kleinkinderen als vanzelfsprekend in beslag. Die vinden dat leuk, maar ik heb het gevoel dat ik er een beetje bij hang. Ook gaat het gezin altijd op vakantie met háár ouders. Hoe gaan andere opa’s en oma’s volwassen om met dit soort ‘concurrentie’-momenten?

Vrouw (70), naam bij redactie bekend

Geen concurrentie aangaan

Doe leuke dingen met de kleinkinderen en verwen ze niet met allerlei dure cadeaus. Ze houden betere herinneringen over aan de gezelligheid die u biedt. Het heeft totaal geen zin om de concurrentie aan te gaan, want daarvan raakt u alleen zelf gefrustreerder. Dus koester de fijne momenten.

Marlene van der Brugge (77), Loosdrecht

Koester de relatie

Mijn kleinkinderen logeren nooit bij ons, altijd bij het andere grootouderpaar. We passen ook zelden op. Ik had net als u last van concurrentiegevoelens, maar heb ze achter me kunnen laten. Ik kan me uw gevoelens voorstellen, maar u zou er baat bij hebben de relatie die u heeft met uw kleinkinderen te koesteren. Er komen andere tijden, de kinderen groeien op, situaties veranderen en wie weet welke rol er dan voor u is weggelegd? Zou u echt altijd op vakantie willen met het gezin van uw zoon? Ik moet er niet aan denken en mijn zoon ook niet, denk ik. Uw schoondochter is hierin de drijvende kracht, lijkt mij. U kunt daar weinig aan doen.

Jacqueline Pont (66), Roderwolde

Herkenbaar

Ik herken uw probleem helemaal. Onze kleindochter van 6 jaar heeft drie oma’s en drie opa’s. Ik voelde me ook wat achtergesteld, omdat een van hen haar elke maand te logeren heeft en ze daar ook haar eigen (slaap)kamer heeft. Nadat ik dit gevoel had geconstateerd, ben ik actie gaan ondernemen en nodig ik zelf – in overleg – onze kleindochter uit wanneer het ons uitkomt. Bespreek dit gevoel met uw zoon en schoondochter, op een geschikt, rustig moment.

Willemien Drewes (80), Leiden

Geen concurrentie

Er is geen sprake van concurrentie, u neemt het niet op tegen de andere grootouders. Wel is er pijn die u gerust mag voelen, voor uzelf. Huil er (ook) om, als dat opkomt. De troost zit in het contact met uw (klein)kinderen op de momenten dat ze er zijn. Wanneer u blijft oppassen en de liefdevolle oma blijft die ze kennen, krijgt u op enig moment de waardering en de houding terug die u erin stopt.

Janny Muijsson (62), Rijen

Geen wedstrijd

Ik ben zelf een kleinkind van twee opa’s en oma’s. Kinderen voelen dat opa’s en oma’s van ze houden en het maakt niet uit hoe vaak je ze ziet. Kinderen houden ook van leuke uitjes, dus nodig ze uit om iets leuks met ze te doen! Sluit je niet van ze af, kinderen voelen liefde niet als een wedstrijd.

Hazel Corveleijn (10), Haarlem

Charmante smoes

U hebt geen invloed op de relatie tussen uw kleinkinderen en de andere grootouders. Wel kunt u zelf af en toe een uitje organiseren met uw kinderen en kleinkinderen. En als het u er op de feestjes bij uw zoon en schoondochter te gortig aan toegaat, kunt u een charmante smoes bedenken om kort te blijven. Óf om een andere keer te komen.

Hermien Steur (68), Nijverdal

Bespreek uw behoeftes

Als ik het goed begrijp, bent u alleenstaande grootouder en kwetsbaarder dan een echtpaar. Toch raad ik u aan het te bespreken met uw zoon. De ouders hebben veel aan u en ze horen te weten of te horen wat uw behoeftes zijn.

Martine Bagijn (77), Den Haag

