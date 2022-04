Hoe een ongewone verteller tot een buitengewoon verhaal leidt

Martin Michael Driessen Beeld Roemer Overdiep

Ik ben de pen van de verslaggever, afkomstig uit een blauw doosje van tien, van het merk Schneider, type One Business. Net zat ik nog in een geruite Pendleton-jas, en nu ben ik tussen zijn vingers om los te gaan op een schrijfblok. De verslaggever zit tegenover schrijver Martin Michael Driessen (67). Die heeft een buitengewone roman geschreven vanuit het perspectief van een kogel, Het licht aan het einde van de loop.

Die kogel in deze ‘autobiografie van een kogel’ zit ook in een doosje van tien en komt daarna terecht in een Colt. 38 Special. Dat is een revolver met een korte loop en als vanzelf een roterende cilinder. De kogel noemt het handwapen liefkozend Henry, en Henry met zijn kogel wordt 89 pagina’s lang gevolgd, van eigenaar naar eigenaar. De kogel denkt de hele tijd dat hij aan het werk moet, hij hoopt het soms, zich vervelend in de wachtkamer van het handwapen.

Of de kogel de revolver gaat verlaten via het einde van de loop laten we hier even in het midden. Een open einde heeft in dit geval twee betekenissen.

De dag voor het interview werd ik al aan het werk gezet, als pen. De verslaggever maakte aantekeningen over wapens in soorten en maten en over het alsmaar uitdijende oeuvre van Martin Michael Driessen, sinds zijn debuut in 1999. Ik schreef dat er sprake is van een ongewone schrijver in Nederland boekenland, met een voorkeur voor sterk barokke en dramatische geschiedenissen en een hekel aan navelstaarderij.

Ook noteerde ik dat Driessen in een woonark woont in Puttershoek en een rijzige gestalte is met een goeie kop met haar. Hij was eerst opera- en toneelregisseur, vooral in Duitsland, en werd daarna vertaler en schrijver. Met de verhalenbundel Rivieren won hij in 2016 de ECI Literatuurprijs. De verslaggever liet mij een uitroepteken bij deze aantekening zetten, en in grote letters: ‘MET EEN WAANZINNIG GOED VERHAAL OVER TWEE FAMILIES GESCHEIDEN DOOR EEN RIVIER’.

Beeld Isa Grutter

Ik word op tafel gelegd, samen met het schrijfblok en een bos sleutels. Mijn dop gaat er weer op. De verslaggever gaat het gesprek opnemen met zijn telefoon. Dat vindt Driessen prettiger. Er zit voor mij niets anders op dan als een reservekeeper toe te kijken, goed te luisteren, en ook op mijn hoede te zijn. Het is niet ondenkbaar dat de verslaggever mij tussentijds oppakt om een waarneming, of een niet orale gebeurtenis neer te pennen, zoals ‘Voor de kachel in de mand ligt zijn hond Tim, een Ierse setter, en buiten wappert de vlag van de eerste kruistocht’.

Ik hoor Driessen zeggen dat hij ooit zelf een Colt .38 bezat, meer dan twintig jaar geleden, met bijpassende kogels. Die had hij gekregen van een vriend in Florida. Het was een antiek geval, al lang uit de woonark verdwenen. Hij vond het wel logisch om vanuit Amerika een gun mee te nemen, op het einde van een rondreis op de Vulcan-motorfiets. Wapens en Amerika horen toch bij elkaar, of je het er mee eens bent of niet. Hij had ook een honkbalknuppel gekocht op een vlooienmarkt, een Tennessee Thumper.

Om die Colt. 38 naar Nederland te smokkelen, in het geniep, was een hele toestand geweest. Samen met olie en gereedschap wikkelde hij het handvuurwapen in lappen, en legde dat bij zijn motorfiets in een krat, klaar om vanuit Miami te worden verscheept. In een loods in Rotterdam moest hij het pakket later ophalen. Gelukkig had de douane bij een steekproef zijn krat genegeerd.

Driessen zegt het een uitdaging te hebben gevonden om een verhaal te schrijven vanuit het perspectief van een ding. Nou weet hij natuurlijk wel dat dat vaker is gedaan. Hij kent natuurlijk het sprookje van de Standvastige Tinnen Soldaat van Hans Christian Andersen. Er bestaat ook nog een vertelling over een geldbiljet van Mark Twain, The Million Pound Bank Note. Maar dit is anders, dit gaat niet over een ding, maar het ding is zelf aan het woord. Hij durft wel te beweren dat zoiets vanuit een kogel nooit eerder letterkundig is geconstrueerd. Voor de zekerheid heeft hij dat ruimschoots gecheckt. Het geeft je extra moed, als je weet dat je iets heel origineels hebt gevonden.

De kogel zat al een tijd in zijn hoofd, dolend in zijn hersenschors, zonder dat hij wist wat hij ermee moest. Jaren geleden had hij al eens een notitie gemaakt: Kaliber. Iets met wapens. Hij dacht aan een verhaal over een man die in een situatie terecht komt waar hij zijn wapen dringend nodig heeft om zich te verdedigen. Maar dan blijkt hij patronen bij zich te hebben van een ander kaliber wapen. Die verwarring.

Maar het is totaal anders geworden, nu is er de spiedende blik van de kogel. De kogel heeft in het verhaal een intieme band met het wapen en verkeert met de andere patronen in een polygaam huwelijk. Vorig jaar is hij aan het boek begonnen en gelijk was het spannend. Want anders dan bij een dollarbiljet of een tinnen soldaatje, is de kogel zelf de acteur. Hij wil iets, hij wil iets treffen. Hij gaat niet alleen van hand tot hand, en gaat in het boek van tandarts naar gangster, naar kind enzovoorts. Hij kan worden afgeschoten, als kogel, bepalend voor leven en dood.

De meeste van zijn boeken noemt Driessen niet gezellig, en met het nodige geweld tegen mens en dier. Daarom is een kogel zo’n goed onderwerp. Het is een vervoermiddel om over mensen te schrijven, die daardoor allemaal potentiële slachtoffers of daders worden. Die dreiging hangt boven het boek, als een scherprechter. Dat is waar mensen toe in staat zijn, aan slechtheid, en ook goedheid. Al zijn boeken gaan daarover: over de menselijke natuur die we nooit helemaal kunnen leren kennen.

Beeld Isa Grutter

Een kogel is een magneet van het kwaad, noemt hij dat. Probeer maar eens een vredelievende kogel te vinden. Je kunt wel schieten op een boomstam of een schietschijf, uiteindelijk zijn dat voorbereidingen om een echt doel te treffen. Misschien is er een tijd dat ik overbodig ben, wenst de kogel in het boek van Driessen. Maar voorlopig is dat niet het geval, zegt Driessen, het barst in de wereld van de kogels.

Ik zie Driessen opstaan, en de verslaggever pakt me op, samen met het kladblok. ‘Met sigaret tussen zijn vingers loopt hij naar keuken om thee te maken’, schrijft hij. De verslaggever staat op en neemt me mee naar de keuken. Ik zie hem rondkijken in de woonark, hij loopt ook andere kamers binnen, met donkere kasten vol boeken. Ik schrijf op dat er een strofe uit een gedicht van William Blake op de muur staat geschreven, dat er notities liggen naast de computer. Dat is het aangename als pen van een verslaggever, je komt nog eens ergens en je weet niet wat je gaat schrijven.

Van het schrijven vanuit een kogel kun je zeggen dat je hiermee ook geweld verheerlijkt. Driessen hoor ik zeggen dat hij wel verwacht dat hij in recensies hierop wordt aangevallen. Dat mag, want soevereiniteit behelst volgens hem ook het vermogen om met misverstanden om te gaan, zolang hij maar niet wordt geattaqueerd op de kwaliteit van zijn werk, want dan wordt hij echt boos. Maar ho ho, laten we niet vergeten dat hij niet het gebruik van geweld propageert of zich wentelt in sadistisch genot. Het is een literaire formule.

Ja, Driessen heeft weleens zelf geschoten, maar het lag hem niet zo. Hij is meer een man van het schermen, en was daarin buitengewoon begaafd, met gevoel voor tempo en afstand. In 1974 werd hij als 20-jarige Nederlands kampioen op de degen. Schermen hoort bij hem, net als paardrijden, al doet hij het inmiddels amper nog. Ro-man-tiek! Hij spreekt het woord twee keer uit. Een ridder kon hij zich voelen, te paard, of met een degen.

Recentelijk is hij in het bezit van een harp gekomen, wederom een hobby van het archaïsche soort. Misschien heeft het te maken met zijn hang naar tijdloosheid, zijn literaire stijl wijst die kant uit. Denk daarbij niet aan een sterk verlangen naar vroeger, maar het idee dat je als auteur een zekere afstand moet hebben tot je onderwerp. Daardoor kan het zich afspelen in een andere tijd, of in een ander land. Bij de kogel hoefde hij die afstand niet te creëren. De kogel schept uit zichzelf al een afstand, en zeker door het verhaal te vertellen vanuit een kogel.

De verslaggever pakt uit de tas zijn exemplaar van Het licht aan het einde van de loop. De voorkant toont een kogelinslag en er zit een kogelgat in het boek. Dat was zijn idee, uitgeverij Van Oorschot ging er in mee. Dat het een dun boek is, kwam goed uit voor het gat. Overigens deed hij er best lang over, voor zo’n dun boek. Hij was er maandenlang het hele etmaal mee bezig, maar daadwerkelijk schrijven lukte hem maar twee uur, zo op het einde van de middag, met een glas Ballantine’s bij de hand. Die whisky hielp hem de drempel over te gaan en zijn faalangst te overwinnen, om zich over te geven aan zijn fantasie.

Ik word opgepakt. De verslaggever overhandigt zijn exemplaar, en mij, met het verzoek iets voorin het boek te schrijven. Ik lig in de linkerhand van Driessen, ik weet niet wat hij van plan is. Hij gaat schrijven, in zijn eigen boek, in sierletters. Als hij klaar is, kijkt de schrijver me even aan. Dan gaat de dop erop.