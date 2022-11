Hoe deze man te noemen, decennia na mijn eerste smurf? Papa Pierre? Abraham Kartner?

‘Je vriend is heengegaan’, zei Jet. Ik keek achterom, ik zat net in volle concentratie te schrijven, en dan ontgaan me dingen, maar nergens zag ik de pakketbezorger. ‘Niet hij’, zei Jet. ‘Vader Abraham.’

Naar verluidt, trok ik bleek weg. Gepast staarde ik voor me uit, contemplatief, telefoon op geluid, in gedachten sprekend op Kartners uitvaart; we hadden immers een korte, maar intensieve vriendschap beleefd.

‘Een mooie leeftijd’, mompelde ik passend, ‘zeker voor een popster.’

Kartner en ik gaan ver terug, tot in 2018, toen ik voor hem in bres sprong. Veertig jaar eerder, in 1978, werd hij door Mies Bouman en een Belg gemaltraiteerd in een televisie-interview. Dat schoot mij in het verkeerde keelgat. Ik mailde Kartner een steunbetuiging en schreef een verontwaardigde column.

Wat de fak, kon je Kartner horen denken. Nadat hij een en ander had laten bezinken, stuurde hij goddank een mailtje retour, bondig, dankbaar, maar ook ietwat gereserveerd. Toch bood Vaders epistel (hoe deze man te noemen, decennia na mijn eerste smurf – een amicaal Pierre? Een beleefd Vader Abraham? Papa Pierre? Abraham Kartner? Ik worstelde ermee, en nog steeds) voldoende openingen om de vriendschap te verdiepen.

Leek me ergens wel mooi! We waren immers kunstbroeders, en die liggen elkaar van nature, totdat ze van nature ruzie krijgen. Als student prikte ik foto’s boven mijn bureau van S. Vestdijk, in conclaaf met Menno ter Braak en Eddy du Perron, alsook van G. K. van het Reve, samen met Willem Frederik Hermans op het Waterlooplein. Circuleerden er wel voldoende van dergelijke kiekjes van mij, vroeg ik me af, samen met illustere broeders in de kunst?

Neen.

Zou het daarom niet illuster zijn, mijmerde ik voort, als nog ongeboren studenten later foto’s konden opprikken van mij en Vader, diepzinnig in gesprek, met aan onze broekspijpen wat beroemde smurfen?

‘Dat dacht je helemaal niet’, zegt Jet. ‘Schrijf nou gewoon op wat er gebeurde, anders gelooft niemand het.’

Oké, goed punt. Cut gewoon een keertje the crap. Oké dan, ik plakte er nog een mailtje achteraan, losser van toon al, of hij lekker aan het scheppen was, nieuwe wereldhits, en vertelde en passant wat over mezelf, columns (soort smurfen), en de trilogie (een drievuldige Grote Smurf, zeg maar).

Toevallig was het die week Boekenbal, wat voor mij een soort oud en nieuw is, vandaar dat ik altijd Belgische strijkers meeneem.

‘De Crap. Cutten.’

Yo. Welnu, halverwege het boekenbal sprak ik Johan, de Belg die op dat moment de Bezige Bij leidde, een erg degelijke interim, aangesteld vanwege zijn kreukloze betrouwbaarheid. Ik begon natuurlijk meteen over de smurfen.

Aha, nou, over Kartner wist deze Johan nog wel iets. O ja? Jaaa. In de seventies, in Breda, toen de smurfenleider hot was, kwam Johan op de enorme feesten die Vader aanrichtte, wilde partijen waren het, halve orgies. Ik spitste mijn oortjes. ‘Ik stond met een biertje in de tuin’, zei onkreukbare Johan, ‘en toen kwam Pierre aangelopen, met een pollepel in zijn reet.’

‘Pardon? Er helemaal in?’

‘Nee,’ zei Johan, ‘er stak nog een stuk uit, natuurlijk.’ Om toch nog slim uit de hoek te komen, vervolgde ik: ‘Ah, de lepelkant natuurlijk, anders wist je niet dat het een pollepel was.’ In mijn volgende mail aan Vader maakte ik gewag van feest en attribuut, maar hij kon het zich niet herinneren.