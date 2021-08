Hobbypiloot Nico Weesjes heeft dubbel schik van zijn nagebouwde cockpit

Nico Weesjes Beeld Jan Dirk van der Burg

Nico Weesjes (77), Kamerik

Nico heeft net zijn Boeing 737 in Glasgow aan de grond gezet en dat moest ‘met het handje’, want het Instrument Landing System (ILS) bleek defect. Maar hij heeft het wel gekker meegemaakt, zoals die keer dat zijn beide brandstoftanks op waren en hij zonder motoren een noodlanding moest maken. ‘Dat is me ook gelukt hè, daar ben ik nog trots op.’ Hij vliegt altijd in zijn garage in Kamerik waar hij een levensechte bewegende cockpit heeft nagebouwd met MS Flight Simulator waarmee hij op 24 duizend vliegvelden kan landen en opstijgen. ‘Het begon ooit met twee doorgezaagde pc’s en een vlakschuurmachine onder het stuurwiel voor de geluidseffecten, maar deze cockpit staat helemaal op autoveren en drie beamers voor een levensecht uitzicht.’ En voor die echte beleving zorgt ook Nico, die de vluchtprocedure nauwgezet volgt. Voor het opstijgen roept hij eerst ‘Cabin crew, ready for take-off’ (‘Weten de meiden achterin dat ook’) en dan na het taxiën keurig voor de streep stoppen (‘Anders krijg ik gelazer met de toren’). ‘Je kunt zo’n cockpit tegenwoordig ook voor 8.000 euro bestellen, dan heb je ’m zo in het mandje, maar ik heb tijdens het bouwen schik én tijdens het vliegen. Dat is dus twee keer schik.’