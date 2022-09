‘Hitler bepaalde dat iedere werknemer recht had op één week vakantie. Ik had geen idee wat ik daarmee aan moest’

Jan Cremers Beeld Aurélie Geurts

Jan Cremers heeft er zin in, hij steekt al van wal nog voor de handen zijn geschud. Hij vertelt honderduit en boeiend, vragen stellen is amper nodig. Wat hij als eerste kwijt wil, is dat hij een tram- en treinfanaat is. En strooit met technische details die de interviewer de pet te boven gaan. Zijn gespreksonderwerpen zijn breder dan voertuigen op het spoor alleen: een langdurig vrijgezellenbestaan, het vaderschap, de woningnood, avonturen aan de Duitse grens, het geloof, de wonderen der natuur, het komt allemaal aan de orde. En zijn eerste vakantie, waardoor hij nogal overrompeld werd. ‘Ik had geen idee wat ik daarmee aan moest.’

Jan Cremers kijkt weleens terug in de tijd en vraagt zich dan af: wat is er hetzelfde gebleven als vroeger? ‘Dan kan ik helemaal niks bedenken’, zegt hij. ‘Er werd veel meer gewerkt, zes dagen in de week, vakantie bestond niet, er was weinig verkeer. Elke stuiver werd omgedraaid. Muziek en theater zijn ook erg veranderd en de bevolking is nu veel beter opgeleid. We leven op een niveau dat vroeger was voorbehouden aan de beter gesitueerden. Beseffen mensen dat wel? Die toegenomen welvaart gaat ten koste van natuur en milieu. De mens is denk ik niet bereid in te leveren op zijn welvaart. Het gaat daarom waarschijnlijk niet lukken de natuur weer goed te krijgen. We hebben een point of no return bereikt.’

Hoe heeft u muziek en theater zien veranderen?

‘Moderne muziek is ruw, ik hoor een hoop gebonk en de teksten zijn niet te verstaan. Muziek heeft niet meer de kwaliteit van vroeger. De operette is helemaal van tafel geveegd. Ik hou van licht klassieke muziek, van mooie melodieën, die hoor je in moderne muziek bijna niet meer. In het theater is de verruwing ook toegeslagen en overal moet seks in. Dat vind ik niks, zo ben ik niet opgevoed. Seks is privé.’

In de interviews met 100-jarigen komt steeds één overeenkomst tussen deze tijd en uw jonge jaren naar voren: de woningnood.

‘Dat klopt. In de jaren vijftig waren er ook te weinig woningen. Als je in onze buurlanden komt, zie je dat daar veel meer mensen een koopwoning hebben, ze zijn er goedkoper. In Duitsland zijn huurwoningen alleen voor de armlastigen. Het valt mij op dat de Nederlandse regering de sociale woningbouw van bovenaf wil reguleren en veel subsidies verstrekt aan huurders die de huur niet kunnen opbrengen. Ik heb lang als ambtenaar bij de gemeente Nijmegen gewerkt, en weet dat waar de overheid een grote vinger in de pap heeft, alles veel duurder wordt, want zij wil perfectie en geen fouten maken. Dit klinkt als een VVD-pleidooi voor laissez-faire, maar ik ben niet van die partij. Ik ben sociaal, stem CDA, links van het midden.’

Herinnert u zich uw eerste vakantie?

‘Hitler bepaalde tijdens de oorlog dat iedere werknemer recht had op één week vakantie. Ik had geen idee wat ik daarmee aan moest. Ik vroeg de chauffeur van een bestelwagen of ik een week met hem mee mocht. Hij bezorgde levensmiddelen als kaas, margarine en potten haring in de wijde omgeving van Beek, waar ik ben opgegroeid. Zo kwam ik in allerlei plaatsjes: Ledeacker, Sint Hubert, Mill, Reek, Schaijk, Grave, Cuijk. Even uitladen en weer verder. Dat was mijn eerste vakantie.’

Met welke toekomstverwachting bent u opgegroeid?

‘Je had niet veel te willen in die tijd. We woonden op een kleine boerderij in Beek, twee meter van de grens met Duitsland. We hadden zes koeien, een paard, een paar varkens, wat kippen en een moestuin. Alles voor eigen gebruik. Mijn vader moest er bij werken: hij vervoerde met paard en wagen de was voor wasserijen in de buurt en handelde in takkenbossen. Als kind moest ik vaak helpen op de boerderij: de koeien op stal voeren en het paard naar de wei brengen. Liever wilde ik spelen met vriendjes. Ik heb nooit belangstelling gehad voor de boerderij. Mijn moeder stimuleerde mij en mijn twee jongere broers en zusje om door te leren. Na de ulo kreeg ik een oproep mij te melden bij een levensmiddelenzaak. Daar kon ik kantoorwerk doen. Dat had een onderwijzer van school geregeld. Zo ging dat in die tijd. In de avonduren volgde ik allerlei opleidingen, zoals boekhouden en handelscorrespondentie in drie talen. Ik heb ook mijn MO-akte economie gehaald. Later ging ik werken voor de gemeente Nijmegen, op het bestuurssecretariaat van de afdeling openbare nutsbedrijven.’

U deed het werk dat u werd opgedragen, wat was uw werkelijke passie?

‘Trams, al het railverkeer. Ik was van jongs af aan geïnteresseerd in de techniek ervan. Dat begon op mijn 5de, toen ik vaak op de grenspaal naast het douanekantoor zat, tegenover ons huis. Ik keek naar de auto’s die voorbij reden. Dat waren er natuurlijk nog niet zoveel, en de exemplaren die langsreden, staan nu in het museum: de Bugatti en de T-Ford. In die tijd reden Nederlanders hoofdzakelijk in Amerikaanse wagens, zoals de Chevrolet, Chrysler en Cadillac. Alleen de welgestelden hadden een auto.

‘Als jongetje op die grenspaal kreeg ik een passie voor auto’s, die later overging in een fascinatie voor de tram. Zoals de echte fanaten, weet ik er veel van af. We hadden een bijzondere tram die reed van Nijmegen naar Beek en Berg en Dal. Door het hoogteverschil in het landschap, moest hij hellingen op kunnen van wel 8 procent, dat kwam je nergens tegen in Nederland. Ik wilde weten hoe dat technisch mogelijk was. De rails was twee keer zo zwaar, de motor twee keer zo sterk als andere trams en hij had elektrische railremmen. De binnenkant was van mahoniehout, alle zittingen waren bekleed met dikke kussens. De ramen hadden zonwering en konden open. Deze tram was bedoeld voor de betere stand. Helaas is hij in 1955 opgeheven, daarna ben ik er lezingen met dia’s over gaan houden, door het hele land.’

Hoe was het tijdens de oorlog, wonend pal aan de grens met Duitsland?

‘In september 1939 werd er ineens een groot hek met bovenop prikkeldraad langs de grens geplaatst. Dat was beangstigend. We konden niet meer naar onze overburen. De paspoortcontrole werd voortaan gedaan door SS’ers. In de oorlogsjaren zagen we hoe jonge Nederlandse mannen die de dwangarbeid in Duitsland waren ontvlucht, bij de grens werden gepakt. Op hun knieën moesten ze met een tandenborstel de klinkers schoonmaken, ze werden geschopt. Zelf ben ik aan dwangarbeid ontkomen, omdat iemand van het arbeidsbureau mijn dossier had verwijderd, waardoor het leek alsof ik niet bestond. Ik heb nooit geweten wie dat heeft gedaan. En zo was ik in de buurt de enige van mijn leeftijd die vrij rondliep. Ik hield me wel koest, reed vaak mee op de tram, naast de bestuurder. Ik wist meer te vertellen over de techniek dan hij.’

Trouwfoto, september 1956, samen met Elly. Beeld Aurélie Geurts

Jan Cremers merkt op dat hij lang vrijgezel is gebleven. ‘Ook na de oorlog was ik nog jarenlang een flierefluiter. Ik trouwde pas in 1956, met Elly. Zij werkte als stenotypiste op mijn afdeling bij de gemeente. Ik had een oogje op haar. Ze was sociaal, kon zich goed bewegen tussen ambtenaren en directeuren. Daar keek ik altijd met bewondering naar. Ik ben van huis uit wat verlegen. Omdat ze twaalf jaar jonger was, ondernam ik niks, dat kon ik het kind toch niet aandoen? Ze vond mij vast een ouwe sok. Totdat een vriend mij vertelde dat Elly mij heel leuk vond. Ik vroeg haar mee naar een feest en dezelfde avond hadden we verkering. Een half jaar later zijn we getrouwd. Het trof dat ze ook katholiek was.’

Wat voor vader was u voor uw kinderen?

‘Ik werkte veel. Dat was ik van huis uit gewend. De opvoeding liet ik grotendeels aan mijn vrouw over. Ik was niet streng, ik heb nooit klappen uitgedeeld. Soms gaf ik advies. Mijn zoon was boos op een hoogleraar, omdat hij een te lage beoordeling had gehad, vond hij. Een vriend adviseerde hem een vuile brief te schrijven. Nee, zei ik, daar krijg je later spijt van. Je kunt beter een gesprek aanvragen. En dat deed hij. De hoogleraar erkende zijn fout en bood mijn zoon prompt een baan als assistent aan.’

Welk inzicht heeft u in uw lange leven opgedaan?

‘Ik ben altijd godsdienstig geweest en gebleven. Daar heb ik veel steun aan. Ik heb diverse keren ervaren dat ik een lijntje met boven heb. Niemand kan bewijzen dat God bestaat, maar ik ben er 90 procent zeker van. Als je wilt horen hoe ik dat weet, dan moet je nog vier dagen langer met mij praten.

‘Als je zo oud bent als ik, heb je de tijd na te denken over hoe het leven in elkaar zit. Van kinds af aan word je vol gestopt met informatie, daarna ga je werken. Al die tijd sta je amper stil bij de natuur om je heen. Je ziet een bloembol, er komen blaadjes uit, een stengel en dan bouwt dat zich uit tot bloemetjes in een kegelvorm, met een heerlijke, eigen geur: een hyacint. Zo gaat dat nu eenmaal. Nu kijk ik er beter naar en denk: zo’n bol is een geprogrammeerde fabriek: eerst gebeurt dit, dan dat. Dat geldt voor alles wat leeft, de wereld is vol wonderen. Is dat alles vanzelf ontstaan? Ik ken de theorie van Darwin, maar denk dat er een hogere macht is die dit alles heeft gecreëerd.

‘Zeg, ik praat maar en ik praat maar. U bent een verleidster. Zet dat ook maar in het artikel!’