‘Hij zwaaide het geld voor de camera en lachte ons uit’

Beeld Anne Stooker

‘Het ging om vriend-in-nood-fraude, ook wel WhatsAppfraude genoemd: je krijgt een berichtje van je zoon, dochter of goede bekende, die bijvoorbeeld schrijft: ‘Hoi mam, kun jij iets voor me voorschieten? Maak maar over op dit-en-dat rekeningnummer.’

‘De afzender is niet je kind of kennis, maar een oplichter. En dat rekeningnummer is van een jongere, wij noemen dat een ‘geldezel’, die tegen betaling zijn rekening laat gebruiken door criminelen.

Ik dacht: daar trapt toch niemand meer in? Maar het gaat heel geraffineerd, ze misbruiken je vertrouwen. Die geldezels zijn vaak kwetsbare jongeren, vaak verstandelijk beperkt, die met een smoes worden overgehaald om hun rekening ter beschikking te stellen: ‘Joh, mag ik even je rekening gebruiken, ik moet wat geld oversluizen, dan mag jij daar 50 euro van houden.’ Dan denkt de gemiddelde jongere: da’s makkelijk verdienen.

‘Met een grote groep van zulke oplichters en geldezels kreeg ik te maken in 2019. Ik was net klaar met de opleiding recherchekunde toen personeel van een casino aangifte kwam doen. Ze gaven mij een usb-stick met camerabeelden waarop je jongeren bakjes vol 2-euromunten zag pinnen bij het pinapparaat in het casino. Vergis je niet: één vol bakje is al gauw 600 euro. Vervolgens gingen ze met die bakjes weg zonder ermee te gaan gokken. Dan deugt er iets niet. Mogelijk werd er witgewassen.’

‘Wij moesten onderzoeken wie die pinners waren. Op basis van de tijdstippen trok ik rekeningnummers na en zocht ik daar aangiftes van slachtoffers bij. Een van de twee hoofdverdachten was eens door het casino-personeel om zijn identiteitsbewijs gevraagd, dus die was bekend. Daardoor trok ik z’n mattie ook snel uit de politiesystemen. Na een oproep in andere politie-eenheden volgde de identiteit van de anderen snel. Uiteindelijk konden we 26 oplichtingszaken linken aan deze twee hoofdverdachten, die hun slachtoffers ruim een ton afhandig hadden gemaakt.

‘In een veegweek haalden collega’s van de uniformdienst de meeste van 35 verdachten thuis op voor verhoor. Twee van de geldezels, een jongen en zijn vriendin, waren doodsbang. De jongen verklaarde dat hij een pistool op zijn hoofd had gekregen. Hij moest zijn bankpas afstaan, anders zouden ze zijn vriendin in de prostitutie dwingen. Na die bedreiging waren ze verhuisd om aan de hoofdverdachten te ontvluchten.

‘In telefoonberichtjes spraken die hoofdverdachten over de geldezels als over handelswaar: ‘Ik schiet z’n kop van z’n romp’, of: ‘Die kutmongool, ik trap hem helemaal in elkaar.’

‘Maar het schokkendst vond ik de camerabeelden van de belangrijkste verdachte. Je ziet hem een bankpas in een geldautomaat steken, hij pakt het geld eruit – 2.500 euro van een slachtoffer –, kijkt omhoog naar de camera en wappert lachend met dat briefgeld, alsof hij ons inwrijft: ‘Kijk, ik kom ermee weg.’

‘Hij heeft mijn kijk op het vak veranderd. Tijdens zijn verhoor liet ik hem die camerabeelden zien. Hij bekende alles. Dat kon ook niet anders, want hij stond er gekleurd op. Ik zei: ‘Dat geld heb jij gestolen van mensen die daardoor hun huur niet meer kunnen betalen, of zwaar in de schulden zijn beland. Bij sommige slachtoffers was psychische hulp nodig omdat ze een angststoornis hebben ontwikkeld. Wat vind jij er zelf van dat jij dat hebt gedaan?’

‘Hij haalde zijn schouders op en antwoordde: ‘Dan hadden zij dat geld maar niet naar die rekening moeten overmaken.’ En: ‘Is dit alles wat jullie hebben tegen mij? Een beetje WhatsAppfraude? Dat valt me wel tegen zeg, ik had meer van jullie verwacht.’

‘Ik dacht op dat moment: het is buiten 30 graden, jij gaat terug naar je cel en ik ga lekker met een wijntje op een terras zitten. Veel succes met je teleurstelling over de politie.

‘Maar die opmerking, gecombineerd met dat zwaaien met geld voor de camera – die totale meedogenloosheid, dat heeft me wel geraakt. Hoe kil en koud kun je zijn?

‘Ik ben opgegroeid met een groot rechtvaardigheidsgevoel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Vanuit dat perspectief wilde ik als klein meisje al bij de politie. Ik ben super positief ingesteld: boefjes zijn te corrigeren, iedereen verdient een tweede kans. Mensen om mij heen noemen mij een wereldverbeteraar. Mijn vriend zegt weleens: ‘Niet alles valt te redden Yoanne, soms is iets gewoon kut.’

‘Ik weet nu dat dat helaas zo is. Het is beroepsdeformatie: als ik hangjongeren zie, denk ik: ben jij ook zo’n rotgast? Ik wil zo niet denken. Ik probeer mijn optimisme vast te houden, want dat is nodig in een organisatie als de politie. Maar ik ben wel cynischer geworden. Sommige gasten zijn niet te verbeteren. Ze hebben een totaal gebrek aan empathie, zijn berekenend en genieten daar zelfs van. Ik moet erkennen: zulke mensen bestaan echt.’