Hij zong zijn hele leven met (inter)nationale sterren, maar brak pas door op zijn 69ste dankzij The Voice Senior

Jimi Bellmartin.

Twee miljoen kijkers zagen zijn winnende vertolking van de Bee Gees-klassieker To Love Somebody tijdens de finale. Maar eigenlijk stond zijn overwinning al vast in de voorronde. Al na het horen van de eerste klanken van Bellmartins vertolking van James Browns It’s A Man’s Man’s Man’s World draaiden alle coaches hun stoel acuut om. Hij overleed 28 mei op 72-jarige leeftijd. De oorzaak werd pas vorige week bekend: een fatale bloeding na een biopt. ‘Hij leed al aan alvleesklierkanker. Daar was weinig aan te doen’, zegt zijn zoon Germain.

Jimi Bellmartin werd als Sri-Jenny (de namen van de twee verpleegkundigen die bij de geboorte waren) Silawanebessy geboren in Bogor op Java. Toen hij 1 jaar oud was, verhuisde hij met zijn Molukse ouders naar Nederland waar hij terechtkwam in het woonoord De Lunetten in Vught. Zijn vader nam hem en zijn broertje vaak mee naar dansgelegenheden - ‘hij was een enorme feestganger’, zegt zoon Germain - waardoor hij al heel jong de liefde voor muziek oppakte.

‘Op een gegeven moment zag hij daar een microfoon staan, pakte die vast en wist zeker dat hij artiest zou worden’, zegt Germain. ‘Daarvoor moest alles wijken.’ Op 16-jarige leeftijd koos hij het pseudoniem Jimi Bellmartin, waarbij de achternaam een verwijzing was naar die van zijn vader Martin. Hij ontwikkelde zich tot een veelgevraagd soulzanger die door het land reisde en optrad op de toen zo populaire Pasar Malams en andere gelegenheden. Zijn eerste single This is my lovesong / The winter of my life kwam uit in 1970.

Bellmartin bleef heel lang wonen in Kamp Vught. Hij maakte samen met Doe Maar-bandlid Ernst Jansz het nummer Barak 23, de plek waar hij woonde met zijn familie. Het nummer was een ode aan zijn moeder.

Hij stippelde zelf uit wat hij wilde en niet wilde zingen. Platenmaatschappijen wilden hem wel eens dwingen tot concessies, maar dat weigerde hij. Ook liet hij zich niet strikken voor de Soundmixshow. ‘Daar voelde hij zich te veel een gevestigde naam voor’, zegt zijn zoon.

De scheiding van zijn ouders hakte erin, ook omdat hij hierdoor verwijderd raakte van zijn vader, die terugging naar Indonesië. ‘Zijn vader weigerde ook op zijn bruiloft te komen. Pas veel later wilde hij het goedmaken. Maar net op het moment dat Bellmartin op Schiphol stond om hem op te zoeken in Indonesië, overleed zijn vader.’

Overigens was hij zelf ook gescheiden, maar vorig jaar hertrouwde hij met zijn vrouw met wie hij drie kinderen had.

‘Voor ik doodga, zal ik doorbreken’, had hij altijd geroepen. Dat het met een talentenjacht zou gebeuren, lag niet voor de hand. Zijn deelname aan The Voice Senior was vooral te danken aan zijn eerste kleindochter Eva die zo genoot van The Voice. ‘Hij deed het en had er geen spijt van. Eva en de andere kleinkinderen vonden het prachtig. Hij heeft ervan genoten.’

Na zijn Voice-succes volgde onder meer een optreden bij de Toppers in de Amsterdam Arena. Gordon, samen met Gerard Joling zijn coach bij The Voice, schreef bij zijn dood: ‘Zijn stem zal nog lang naklinken, want die was steengoed! Ik zal hem nooit vergeten.’