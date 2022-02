Hij wilde bij de kopgroep horen in de veranderende kerk, voor hem was de mens belangrijker dan de leer

Met vijf heerooms in de familie was het niet verwonderlijk dat Rud Smit als 11-jarig jochie naar het klein seminarie ging, als voorbereiding op de priesteropleiding. Hij was de tweede in een rooms-katholiek gezin van twaalf kinderen en vooral zijn oom Frans sprak tot de verbeelding, een gezellige klassieke dorpspastoor, die graag op zondag langskwam in Breda.

Rud Smit Beeld privé

In 1966 werd hij, 23 jaar oud, tot priester gewijd maar hij zou een andere koers kiezen dan zijn rolmodel. ‘De kerk stond op een kruispunt, en Rud wilde bij de kopgroep horen’, zegt zijn broer Vincent. De jonge priester werd secretaris van de progressieve bisschop Ernst, hielp in Breda de Wereldwinkel oprichten, raakte actief in het jongerenpastoraat en sloot zich aan bij de PvdA. Hij organiseerde een carnavalsmis, werkte samen met de protestantse kerk, en had er geen moeite mee om geliefden te trouwen die gescheiden waren, of van geloof verschilden. Vincent: ‘Hij kneep af en toe een oogje dicht, ging flexibel om met de soms wat starre regels van de kerk.’

Zijn keuzes in de kerk werden gevoed door zijn brede interesse, in kunst, geschiedenis, filosofie maar ook in sport. Hij las veel, bezocht overal kerken en musea maar hij volgde ook de Tour de France op de voet en zat met broer Vincent regelmatig op de tribune bij voetbalclub NAC. En hij was geweldig trots toen Pierre van Hooijdonk, kind van de club, voor het Nederlands Elftal mocht uitkomen.

Zijn voorkeur voor de flanken van de kerkelijke leer bracht hem even in de problemen toen hij in 1995 werd voorgedragen als rector van het Nederlands college in Rome. Het Vaticaan wees zijn kandidatuur af, het vermoeden bestond dat er sprake was van ‘leerstellige problemen’. De benoeming ging uiteindelijk door. ‘Bisschop Muskens heeft vast iets gladgestreken’, zegt zijn broer lachend. Smit zou 8 jaar lang pastor zijn van de kerk der Friezen, de plek voor Nederlandse gelovigen in Rome. ‘Hij was de optimale gastheer’, schreef de Friezenkerk in een in memoriam.

Bij terugkeer kreeg hij de taak om in Bergen op Zoom vijf parochies samen te voegen, waarbij hij ook moest kiezen welke kerken open mochten blijven. Een zware klus voor de bescheiden, conflict mijdende Brabander. Toen de klus was geklaard wachtte het emeritaat. Smit bleef betrokken, vertelt zijn opvolger Paul Verbeek. Zo werkte hij regelmatig mee aan het programma ReliVisie bij de regionale tv waar hij vertelde over heiligen en de bijbehorende tradities.

Hij vond het ongemakkelijk om over zijn eigen gevoelens te praten, vertelt zus Liesbeth. ‘Toen hij begon als priester had de kerk nog een belangrijke rol in de samenleving, nu is dat bepaald anders. Hoe is dat voor jou, vroeg ik hem weleens. Dan keek hij me aan met zijn bruine ogen, knikte wat en liet het daarbij.’

Het laatste jaar van zijn leven was een worsteling, zeggen zijn broer en zus. Hij leed aan parkinsonisme en verstijfde langzaam. Maar ook daarover wilde hij het niet hebben. Uiteindelijk ontnam de ziekte hem zijn spraak, het maakte hem eenzaam.

Rud Smit stierf op 4 december, op 79-jarige leeftijd. Kort voor zijn overlijden diende Paul Verbeek hem de ziekenzalving toe. Illustratief, zegt Verbeek, dat Rud in zijn laatste levensfase werd omringd door familie en door vaste mantelzorgers. ‘Dan heb je het erg goed gedaan in het leven. Hij was trouw in zijn vriendschappen.’

Zijn broer vertelt over de vele brieven die na de dood van Rud binnenkwamen. ‘Hij heeft veel betekend voor zoekende gelovigen, die dankzij hem beseften dat de kerk niet zo rechtlijnig was als ze dachten. De mens was voor hem belangrijker dan de leer. Hij heeft mensen geraakt via de kerk terwijl hij geen modelleerling was.’