Hij leerde Nederland wijn drinken. En haalde jonge sporters uit het buitenland, waardoor cricket hier nu nog steeds gespeeld wordt

Jaap Grootmeijer

‘Zonder Jaap Grootmeijer had cricket in Nederland niet meer bestaan’, zegt John Wories, lange tijd voorzitter van de Amsterdamse cricketclub VRA. ‘Zonder hem zouden we in Nederland heel wat minder wijn drinken’, stelt Peter Tholen, die jarenlang een wijnhandel met hem had. ‘Voordat hij in de wijn stapte dronken we in Nederland, afgezien van sherry en port, twee liter wijn per persoon. Nu is het meer dan twintig liter.’

Grootmeijer was topcricketer bij hoofdklasser VRA. Hij blonk vooral uit als bowler. Daarnaast was hij heel lang jeugdbestuurder. ‘Hij haalde Indiase en Pakistaanse jochies naar de club. Ik had daar mijn twijfels over: moeten we dat wel doen? Zal dat niet een te grote cultuurshock zijn? Maar hij heeft gelijk gehad. 80 procent van de mensen die nu cricket spelen in Nederland, is van Indiase en Pakistaanse afkomst’, aldus Wories.

Jaap Grootmeijer overleed 8 juni in een hospice in Naarden. De laatste anderhalf jaar kampte hij met een ernstige psychische aandoening. ‘Hij sprak niet meer. Hij heeft zes maanden in het ziekenhuis gelegen en daarna nog een hele tijd in GGZ-inrichting Rembrandthof in Hilversum gewoond. Hij weigerde elke vorm van therapie’, aldus zijn vrouw Tineke. Zijn echtgenote kende hij al vanaf zijn jeugd. Ze trouwden toen zij 18 en hij 17 jaar was. Samen hadden ze drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Grootmeijer werd vlak voor de oorlog geboren in Amsterdam. Zijn vader Jan Grootmeijer was secretaris van Ajax en een bekend cricketer bij VVV (Veni, Vidi, Vici), de andere club van Amsterdam, in een tijd dat cricket als sport nog bijna groter was dan voetbal. ‘Zijn vader was al 56 jaar oud toen Jaap kwam’, zegt Tineke.

Jaap volgde Montessori-onderwijs. Aanvankelijk wilde hij kunstenaar worden, maar het werd een tumultueuze carrière in het bedrijfsleven. Na enkele jaren als decorateur bij De Bijenkorf en voor het Belgisch Verkeersbureau te hebben gewerkt, kwam hij in dienst bij de Amsterdamse autodealer Smelt. Hij bleek geknipt te zijn voor het vak van verkoper.

In 1968 had een aantal studie- en roeivrienden in Amsterdam een bedrijfje opgericht dat wijn importeerde voor eigen consumptie. De mannen wilden wel eens wat anders proeven dan Rosé d’Anjou. Vijf jaar later vroegen ze Grootmeijer erbij te komen. De nieuwe naam werd La Française Exportation (LFE). Onder Jaap Grootmeijer zou het bedrijf uitgroeien tot een gigant. Peter Tholen: ‘Hij ging niet een paar flesjes verkopen aan speciaalzaken, hij ging pallets aanbieden met 840 flessen aan Hema en de supermarkten.’ Nederland ging massaal wijn drinken. In 1990 verkochten Grootmeijer en zijn mede-vennoten LFE aan het Franse Castell. Een jaar later had hij al een nieuw eigen bedrijf: Coenecoop Wine Traders in Waddinxveen. Hij beperkte zich niet tot Franse wijnen. Hij haalde Australische, Nieuw-Zeelandse, Chileense en Zuid-Afrikaanse wijnen naar Nederland.

Wories noemt hem een absolute levensgenieter. ‘Je kunt hem zien als een soort Britse sergeant-majoor met een vierkante kop en een majestueuze snor die geen tegenspraak duldde.’

In 2004 werd ook Coenecoop verkocht. Grootmeijer bleef actief bij VRA, waar hij 42 jaar lid was. ‘Hij zat zijn kleinkinderen achter hun vodden, zodat ze ook cricket zouden gaan spelen. En dat is in twee van de zeven gevallen gelukt’, vertelt Tineke. Ook stond hij aan de basis van de revival van SGS (Still Going Strong), een cricketclub voor mensen van 35 jaar en ouder.