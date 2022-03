‘Hij keek me aan en zei: ‘Ik wil niet zoals mijn moeder eindigen’’

Beeld Krista van der Niet

Kees Vos (62, begeleider dagbesteding) overleed op 7 juli 2021 aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was getrouwd met Rianne Waanders (nu 58, regiodirecteur gehandicaptenzorg) met wie hij drie kinderen had: Niels (32), Jort (30) en Myrthe (25).

Rianne: ‘In april 2019 kreeg ik een telefoontje dat Kees op zijn werk onwel was geworden. Zijn collega’s hadden 112 gebeld en hij was per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Diezelfde middag werd op een scan van zijn hoofd duidelijk dat het niet goed was. Twee dagen later werd een MRI gemaakt. We vroegen onze oudste zoon Niels, die arts is, om mee te gaan. Achteraf weet ik niet of dat verstandig was, want hij kreeg de schrik van zijn leven. Mijn zoon zag links op het beeldscherm het hoofd van zijn vader, rechts zat zijn vader zelf. Omdat hij de foto kon interpreteren, zag hij de tumor en het afgestorven hersenweefsel. Kees moest snel geopereerd worden. Na de operatie in het UMCG, die eigenlijk best meeviel, kregen we de definitieve uitslag. De neurochirurg wond er geen doekjes om, het was een slechtnieuwsgesprek uit de boekjes: ‘U heeft een glioblastoom graad 4, het zwaarste stadium. U bent ongeneeslijk ziek en de behandeling dient alleen om het leven te verlengen.’ Voor deze uitslag gold een standaard behandelprotocol van chemo en bestraling gedurende een periode van negen maanden.

Een maand voordat Kees ziek werd, was zijn moeder overleden aan alzheimer. Ze heeft de ziekte van het begin tot het eind doorlopen en het sterven was ook een eindeloos proces. Kees heeft altijd gezegd dat hij dat absoluut niet wilde. Nu hij wist dat hij ziek was, zei hij dat weer. Hij ging naar de huisarts met een briefje waarop hij had geschreven: ‘Als ik naar het plafond lig te staren terwijl ik niet meer weet dat ik naar het plafond staar, wil ik euthanasie.’ Ik zei hem dat ik me daar ook verantwoordelijk voor voelde, en beloofde hem dat hij niet tot het uiterste hoefde te gaan.

Kees Vos en Rianne Waanders. Beeld Privéfoto

Alarmbel

In juni, het was prachtig weer, kwam ik thuis na mijn werk en zag tot mijn verbazing dat de perkjes in onze tuin met de grond gelijk waren gemaakt. Ik maakte eerst nog een grap: ‘Goh, is de tuin naar de kapper geweest?’ Kees reageerde serieus: ‘Het is heel belangrijk om goed te snoeien’. Ik stond perplex, dit zou hij als echte tuinliefhebber anders nooit doen. Hij begreep niet waar ik me druk om maakte. In mijn hoofd ging een alarmbel af, ik realiseerde me opeens dat zijn ziekte invloed had op zijn gedrag. Ik zat ’s avonds laat achter in de tuin te treuren. Voor het eerst was ik me ervan bewust dat zijn wilsbekwaamheid een belangrijke rol zou spelen in zijn wens om de regie te houden.

Kees onderging verschillende behandelingen en een tweede operatie, maar hij is nooit boos geweest, hij heeft ook nooit geklaagd. Hij was wel bang voor de dood, hij vond het nog geen tijd om te gaan. Toen ik een keer stond te koken, kwam hij naar me toe en vroeg huilend: ‘Hoe moet dat nou? Hoe moet ik nou afscheid nemen van jou en van de kinderen? Hoe doe ik dat?’ Daar stonden we met z’n tweeën in de keuken. Terwijl we elkaar vasthielden, zei ik: ‘Ik weet ook niet hoe dat moet, maar we gaan het samen doen.’

Op 16 februari 2021 zei de neuroloog naar aanleiding van een MRI letterlijk: ‘Alles wat we konden doen, hebben we gedaan. Verdere behandeling heeft nu geen zin meer.’ Kees reageerde vrij rustig. Het woord berusten wilde hij niet noemen, want hij vond niet dat hij erin berustte, maar er ging wel een knop om. Kees wilde nog graag een weekend met de kinderen weg en de neuroloog adviseerde daar niet te lang mee te wachten. ‘Je moet denken in weken’, had ze gezegd. Ik kreeg van mijn werk de gelegenheid om palliatief verlof op te nemen. We gingen naar Otterlo en daar gaf hij ieder kind een boek uit de boekenkast over gedeelde interesses: zijn favoriete kunstenaar Joseph Beuys, de Tweede Wereldoorlog en fotografie. Het was symbolisch en waardevol.

Bonustijd

En toen begon de bonustijd. Hoewel hij aftakelde, genoot hij enorm van de lente. Hij verschoof de dingen die hij eerst als een grens had gemarkeerd. Aanvankelijk had hij gezegd dat hij euthanasie wilde als hij geen boek meer kon lezen of als hij niet meer zelfredzaam zou zijn. Maar de hulpmiddelen kwamen het huis binnen en hij paste zich aan. Hij heeft ons ook een tijdje behoorlijk voor de gek gehouden. Als hij zat te lezen dacht ik: gisteren was je ook op die bladzijde, en de dag ervoor ook. Ik vond het zelf lastig. Het zouden toch weken zijn? Hij zou toch doodgaan? Ik voelde me bezwaard tegenover mijn werk, ik heb een verantwoordelijke baan. Kees begon zelf niet over euthanasie. Integendeel, als ik erover begon, zei hij: ‘Het moet nog landen.’ Ik kreeg het moeilijk met mijn belofte om hem een einde als dat van zijn moeder te besparen.

Omdat ik niet begreep wat er zich in zijn hoofd afspeelde, besloot ik begin juni aan de neuroloog nog een MRI te vragen. Zij stond daarvoor open, want zij snapte eigenlijk ook niet hoe het zo lang kon duren. Op die MRI is duidelijk geworden dat de tumor een andere kant op was gegroeid dan ze in februari hadden verwacht. Ze dachten toen dat hij heviger in het motorische gedeelte terecht zou komen, maar hij is in het gebied gaan zitten waar planning, overzicht en ziektebesef zat. Dat verklaarde waarom Kees het allemaal niet meer overzag. Ik vroeg aan de neuroloog hoe het met zijn wilsbekwaamheid zat. Waarop ze antwoordde: ‘Die hangt aan een zijden draadje.’

Samen

Een van mijn kinderen opperde: ‘Misschien moet je het papa in jip-en-janneketaal uitleggen.’ Ik heb het toen op een avond, we zaten tegenover elkaar aan tafel, heel eenvoudig aan Kees verteld: ‘Je kunt nu al niet meer lopen en als je helemaal verlamd bent kun je niet meer thuisblijven, dan moet je naar een hospice.’ Hij keek me aan en zei: ‘Maar dat wil ik niet. Ik wil niet zoals mijn moeder eindigen.’ Omdat hij niet meer kon schrijven en niet meer kon appen, stelde ik voor dat hij mij spraakberichtjes stuurde die ik dan voor de huisarts zou uittikken. Hij stuurde ze een aantal dagen achterelkaar, omdat hij consistent moest zijn in zijn verhaal, waarin hij zei dat hij niet verder achteruit wilde gaan. De huisarts ging akkoord, de Scen-arts ook.

Woensdag 7 juli was een mooie dag met een strakblauwe lucht. Samen met de kinderen en een broer van Kees hebben we deze dag zo prettig mogelijk gemaakt. Wij namen afscheid van Kees, en Kees van ons: ‘Ik heb veel van jullie gehouden, maak alsjeblieft het beste van jullie leven.’ Op mijn vraag hoe ik het straks moest doen, antwoordde hij: ‘Ga de tuin in en met de handen in de grond.’ Ondertussen at hij nog drie krentenbollen. Vlak voor de huisarts om 5 uur kwam, wilde hij nog even naar de wc. Toen hij het slaapmiddel kreeg, zat ik bij zijn hoofd en omhelsde hem terwijl ik zei: ‘Ik ben bij je.’ Hij pufte twee keer, en dat was het. Ik had me aan mijn belofte gehouden en mijn verantwoordelijkheid gedragen. Het is ons gelukt om het samen te doen.’