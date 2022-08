Hij is een soulsucces sinds zijn beker in de allereerste Soundmixshow

Louis Windzak (74), Rotterdam

Louis is een zanger in de categorie niet-de-eerste-de-beste. Bovenop zijn kast staan een hele reeks onderscheidingen, maar de allermooiste is de beker van de Soundmixshow die hij bij de eerste editie – ja, nog vóór Gerard Joling – binnen heeft gesleept. Hij staat vooral bekend als ‘De Surinaamse Otis Redding’, of ‘De Nederlandse Otis Redding’, net hoe het uitkomt. ‘In 1969 won ik Soul Genius, een wedstrijd in Suriname. Mijn klankkleur is echt een blauwdruk van Otis Redding. In die tijd had je de Surinaamse James Brown, de Surinaams Joe Tex’ en héél veel Surinaamse Otis Reddings. Ik ben komen bovendrijven.’ Windzak kan nu al terugkijken op een halve eeuw soulsucces in de showbusiness, die hij combineerde met een 22-jarig dienstverband als graffiti-verwijderaar bij de Roteb. ‘Dat is echt blijvend werk, het krioelde ervan in Rotterdam! Maar ook een chemisch gebeuren, dat moet je niet te lang doen.’ Dus nu zijn het alleen nog optredens; vanavond weer een huisfeestje. ‘Dit is mijn optreedpak voor dit jaar, ik kom graag goed voor de dag. Ik koop elk jaar twee nieuwe pakken, een uitgaanspak én een optreedpak. Er hangen van de afgelopen jaren nog twee splinternieuwe exemplaren in de kast, door corona heb ik ze nooit gedragen, maar het was zo’n gewoonte. Elk jaar heeft een eigen kleur, dit jaar is het goud.’