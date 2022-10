Hij is een man met een gezin en een baan. Wanneer schrijft deze schrijver eigenlijk?

Beeld Jaap Scheeren

Het is wel de meest voorkomende reactie als ik vertel dat ik een schrijfcarrière combineer met werken op een hogeschool en het vieren van de liefde. Het is voor omstanders misschien krankzinnig dat het lukt, schrijven tussen vergaderingen, colleges, zwemlessen, verjaardagen, maaltijden, stofzuigen en boodschappen doen door (toch vind ik mezelf best een luiaard).

Hoewel, dat is niet waar. De meest voorkomende reactie daarna is: ‘O, wat schrijf jij dan?’

En als ik dan heel elementair ‘boeken’ antwoord, denkt de passant vaak nog dat het om management- of lifestyleboeken gaat, maar als ik het dan specificeer als romans, slaat men prompt een ander toontje aan:

‘... en kan ik die ook kopen?’ Ze denken vermoedelijk in eerste instantie dat ik als schrijver wat aanrommel – wat ook niet helemaal onwaar is – en dan in eigen beheer mijn boeken laat drukken en uitdeel aan vrienden en bekenden. Maar als ik dan beaam dat ze worden uitgegeven en dat ook hij of zij ze in het wild kan kopen én lezen, dan ontstaat een nieuwe fase in het gesprek. ‘Welk boek moet ik van je lezen?’

Moeten, moeten. ‘Nou, op mijn laatste ben ik wel het meest trots.’

‘Je laatste? Hoeveel boeken heb je dan geschreven...?’

En als ik dan zeg dat het er tien zijn, dan wordt de toehoorder door een delier getroffen. Het universum kantelt. Meestal trekt men de mondhoeken naar beneden en vertelt met de kaken op elkaar: ‘Ik heb nog nooit van je gehoord. Is dat erg? Ik lees ook niet zoveel, hoor...’

Welke reactie verwacht je eigenlijk van mij, dan? Maar onder de bodem blijkt nóg een bodem te zitten: ‘Verkoopt het een beetje?’

Ik stel voor dat ik deze column opgevouwen in mijn binnenzak meeneem zodra ik afsteven op kringverjaardag of personeelsfeest.

Ik schrijf altijd. Als ik door de stad wandel, als ik met Emmie voorop naar school fiets, als ik Dahmer op Netflix kijk, als ik in de trein naar Haarlem zit na een bundelpresentatie van Rob van Essen, als ik bij de Ummah Supermarkt tussen de limoenen graai, als ik een vergadering bijwoon waar men het woord borging bezigt, als ik aan deeltijdstudenten op zaterdag vertel hoe ze een inleiding van een onderzoek moeten schrijven, als ik bij de zwemles een vader zijn zoon hoor straffen in een kleedhok verderop.

In mijn brein heb ik een deel waarin ik voortdurend verhaallijnen en structuren opsla. Vervolgens hoef ik het alleen maar op een onbewaakt ogenblik op te schrijven; meestal een trits ochtenden in de vakantie. De rest van het jaar denk ik na.

Laatst was er een auteursborrel op de uitgeverij. Uitgeverij Podium maakt deel uit van een conglomeraat, en alle losse uitgeverijen die daar onder vallen (waaronder mijn vorige uitgeverij) namen afscheid van het pand nabij het Vondelpark in Amsterdam. Elk bedrijf dat deel uitmaakt van een groter bedrijf belandt vroeg of laat in een kantoor op een industrieterrein nabij een treinstation.

De geserveerde hapjes waren fascinerend; het leek of een enthousiaste redacteur of receptionist de schone taak had gekregen om de catering te verzorgen en zo de gasten trakteerde op een vezelrijke emulsie met dadels en sushi van een eerste bijeenkomst van een sushi-workshop. In speciekuipen met ijs dreven drankflessen.

Onder een partytent raakte ik in gesprek met Auke van Stralen, die een paar jaar geleden debuteerde met de roman Tankstelle. We hadden elkaar lang niet gezien. Hij vertelde me dat hij ‘in de energiemeters’ zat. ‘Het is een veel te saai verhaal voor jou, Thomas.’ Er volgde een verhaal over de wet op energiemeters, dat de markt nu ‘open lag’. Hij deed de verkoop, legde hij me uit. ‘Niet het technische deel.’ Naarmate hij dieper in het verhaal raakte, zag ik hem voor me met een headset op. Mensen met een headset op zijn op hun kwetsbaarst.

Langzaamaan werd Auke een personage in mijn hoofd. Ik schrok op toen hij vroeg: ‘Jij bent al zoveel boeken verder, wanneer schrijf jij in godsnaam?’

In de film Lost Highway (1997) van David Lynch zit een scène met een Mephisto-achtige figuur die op een cocktailparty in gesprek raakt met de hoofdrolspeler (vertolkt door Bill Pullman). Hij zegt tegen Pullman: ‘Ik ben nu in je huis.’ Nogal ongemakkelijk geworden door deze opmerking, probeert de hoofdrolspeler het kale mannetje af te wimpelen, die zegt: ‘Ik ben in je huis. Hier, praat maar met me.’ En hij overhandigt Pullman een telefoon.

Dat gebeurt in mijn leven voortdurend. 90 procent van mijn gemiddelde dag zuig ik als een vampier verhalen op of ben ik in gedachten in parallelle werelden. Ik sleur handelingen en observaties mee naar mijn mentale schrijftafel.

Ik schakel alleen mijn schrijfmodus uit bij ontbijt, lunch en diner, als ik plotseling moet remmen vanwege een file, als een van mijn kinderen verdriet heeft of als ik tongzoen met mijn geliefde.

Soms sta ik stil bij het absurde idee dat ik een van de weinigen in mijn omgeving ben die zo als een maniak verhalen opslaat om er later mogelijk iets mee te doen.

Hoe doen niet-schrijvers dat eigenlijk?

Hoe kun je in een rij staan van een bouwmarkt, een sport beoefenen, je auto voor onderhoud naar de dealer brengen of vergaderen met een headset op zónder dat het bruikbaar is voor een verhaal?

Er zijn schrijvers die volledig afgezonderd moeten zijn om zich helemaal te kunnen focussen op hun roman. Ik zou niet weten wat er gebeurt als ik wekenlang achter elkaar zou moeten schrijven. Vermoedelijk verveelvoudigt mijn oeuvre zich, maar het zou me geen leuker mens maken. Tijdens vakanties vind ik het prima, solitair werken in de ochtend. Maar rond lunchtijd hunker ik naar aandacht, wil ik een Lego-bouwwerk bekritiseren (‘Ik kon het vroeger denk ik beter’) of een tekening bestuderen (‘Is dat een schuurspons op een eenwieler? O, dat ben ik!’).

Dient zich onverhoopt een vrije dag aan in de zomer, dan slof ik liever over de pier van IJmuiden dan dat ik binnen zit te tikken. Ik hoef maar een vrouw te zien roken bij de Remia-emmer met de dagvangst van haar man en er ontvouwt zich al een nieuw hoofdstuk in mijn hoofd.

Wel sneu voor mijn kinderen, die op de terugweg vanaf de achterbank verhalen afsteken waarvan ik niets meekrijg omdat ik in het huis van de visser en zijn vrouw rondwandel.

Dat is dus mijn antwoord op de vraag wanneer ik schrijf: altijd.