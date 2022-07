‘Hij is als het tweede glas rode wijn op een vrijdagavond’

Beeld Max Kisman

Kaat (35): ‘Het was april 2019. Samen met een vriendin verkocht ik T-shirts op het Groezrock festival en vanachter onze tafel in de merchandise-tent hadden we een ideale positie om iedereen eens goed te bekijken en te becommentariëren. Groezrock is ondanks de harde, luide punk- en hardcoremuziek het gemoedelijkste festival dat ik ken en het eerste van het festivalseizoen. Mensen komen uit alle landen om in een klein dorp in de Belgische Kempen hun favoriete band te zien. Hier zul je niet snel meemaken dat het publiek in de verdrukking komt, iedereen vindt elkaar in hun enorme liefde voor dezelfde nichemuziek, zingt keihard mee, heeft plezier. Ik keek naar alle min of meer bekende gezichten en zei tegen mijn vriendin: ze zijn allemaal wel een stuk ouder en dikker geworden het afgelopen jaar. We lachten. Maar ineens zag ik in de massa een grote donkere kuif. Geen hanenkam maar een rockkuif, met daaronder een gezicht met de beste kaaklijn ooit; een onbekende kaaklijn ook nog, een die ik hier de voorgaande jaren niet had gezien. Zelf bleek hij later die hoekige, ogenschijnlijk uit steen gehouwen lijnen spottend zijn ‘pompbaksmoel’ te noemen, maar mij brachten ze in totale verrukking. Hij was in het zwart gekleed, over zijn schouder lag nonchalant een geel T-shirt dat hij kennelijk net had gekocht en ik wees mijn vriendin op hem: ‘Die jongen is de mooiste jongen van het hele festival.’

Date

En waar ik op hoopte gebeurde, hij liep naar ons stalletje. En dat niet alleen: hij sloot aan bij mijn rij. Meestal duurt de transactie van het kopen van een T-shirt niet langer dan een minuut. Mag ik een T-shirt, dat is dan 25 euro, alsjeblieft, dankjewel. Maar de kaaklijn had maar 20 euro bij zich. Kan ik het ook voor 20 krijgen, soebatte hij. Ah, nee, zei ik, de opbrengsten zijn voor de band. Ja, zei hij, een heel goede band. Toen liep hij weg en kwam terug met de ontbrekende 5 euro. Weer sloot hij aan bij mijn rijtje, was dat toeval, ging het door mijn hoofd, maar toen de deal gesloten was, ging hij weer. ‘Ha, stel nou dat ik het type was dat achter hem aan zou lopen en hem mijn nummer zou geven’, verzuchtte ik. ‘Stel dat ik dat zou durven.’ Mijn vriendin keek me aan. ‘Doe het, nu!’ Ze wist dat ik een ellendige periode achter de rug had. Mijn relatie was na acht jaar op een heel vervelende manier beëindigd, ik was als het ware nog bezig met het likken van mijn wonden, en kon wel een pleister gebruiken. Daarbij, wat had ik te verliezen? Een gebroken hart kun je niet nog eens breken. Ik pakte een sticker van de band, schreef mijn nummer op de achterkant en rende achter hem aan: ‘Ik was nog vergeten: bij aankoop van een T-shirt, krijg je een sticker gratis.’ Drie vreselijke uren duurde het voor ik antwoord kreeg, en vijf dagen later was onze eerste date. Hij bleek geen idee te hebben wie ik was, had geen enkele herinnering aan het meisje dat hem een T-shirt had verkocht: ik was zijn blind date. We spraken af: we drinken één pintje, en als we daarna nog een pintje nemen, noemen we het een geslaagde date.

Ik was er als eerste en zat al nerveus met een pintje voor me. Hij kwam binnen, keek naar me, liep naar de bar, bestelde er twee en zette die voor ons neer: wat hem betreft was de date nu al geslaagd. Hij was zes jaar jonger dan ik, en op papier dus totaal geen geschikte relatiekandidaat,, maar wat was hij leuk. In mijn hoofd hoorde ik de mantra van mijn leeftijdgenoten: wanneer je nu, op je 32ste, iemand tegenkomt, moet dat wel de man van je leven zijn, hij zal degene zijn met wie je kinderen krijgt. Dat was ook waar leeftijdgenoten over begonnen tijdens een tweede date: wil je ooit trouwen, wil je ooit kinderen? Zelf had ik ook van die lijstjes die ik afvinkte, en deze geweldige jongen voldeed aan bijna geen enkel punt. Hij was pas 26 en had nog lang niet de leeftijd om over dit soort definitieve zaken na te denken. Na vijf maanden hebben we een periode van een maand ingelast om na te denken over wat we wilden met elkaar.

Time-out

De hele zomer hadden we alleen maar plezier gemaakt, waren samen op reis geweest, samen naar festivals. Ik was verliefd. Maar toen hij allang wist dat hij door wilde als stel, werd ik nog altijd geplaagd door het ideaalbeeld van de ‘serieuze relatie’. Tot ik aan het eind van onze time-out dacht: is iemand met wie je plezier kunt hebben, met wie je zonder struggle kunt leven van dag tot dag, en met wie je dolgelukkig steeds een dag bijtekent, niet een veel groter lot uit de loterij dan een relatie die aan objectieve punten, bedacht door anderen, voldoet? Ik had in de acht jaar ervoor al eens een ring om mijn vinger gehad bij een man die wel aan alle voorwaarden leek te voldoen, en wat had dat me gebracht? Ik liet alle verwachtingen los, ik zou wel zien wat ervan kwam. Nu zijn we drie jaar samen, en we hebben zelfs een huis gekocht. Wij zijn niet hetzelfde maar completeren elkaar. Ik de aanvaller en hij de verdediger. Als ik weleens gestresst doordraaf, gaat hij er niet in mee of juist ertegenin, maar pakt me zonder veel woorden vast. Dan daalt een kalmte over me die ik nooit eerder heb ervaren.

Gisteren kwam ik terug uit Barcelona, waar ik met vrienden een festival had bezocht. Hij haalde me op van de luchthaven, met mijn ogen zocht ik tussen alle wachtenden de zijne en toen gebeurde het weer. Ik had weinig geslapen de nachten ervoor, zag op tegen de drukke werkweek die me te wachten stond, maar toen ik in zijn ogen keek, voelde ik die instant-rust die alle zogenaamd ideale relaties voor hem me nooit hebben gegeven. Hij is geen golfbreker, want hij ligt me nooit dwars, maar hij is wel een soort rots. Of nog beter: hij is als het tweede glas rode wijn op een vrijdagavond.’