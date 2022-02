Hij behandelde patiënten met Chet Baker op. Na afloop zeiden de meesten dat het was meegevallen

Michiel de Cleen

In heldere taal vertaalde hij wetenschappelijke inzichten naar praktische adviezen. Een problematische kies omschreef De Cleen als de ‘Tora Bora’ voor endodontologen, tandartsen die zich hebben gespecialiseerd in wortelkanalen en de binnenzijde van tanden en kiezen.

Zijn liefde voor metaforen en anekdotes, gecombineerd met zijn vakkennis maakten hem een geliefd spreker. ‘Als je Michiel in het programma had, was je verzekerd van een volle zaal’, zegt collega Marga Ree, die met hem tientallen presentaties verzorgde in binnen- en buitenland. ‘Altijd tot in de puntjes voorbereid. Alleen al hoe hij foto’s uitsneed en oppoetste, geen krasje mocht erop zitten.’

De Cleen, een van de eerste officieel erkende endodontologen in Nederland, overleed onverwacht op 7 december op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Meer dan veertienduizend ingewikkelde wortelkanaalbehandelingen en andere complexe ingrepen voerde hij uit in zijn praktijk in hartje Amsterdam, een oude werkplaats die hij prachtig had laten verbouwen. Hij werkte met Chet Baker of Miles Davis op de achtergrond, omringd door kunst aan de muur, de patiënt had uitzicht op het water.

Zijn praktijk was zijn tweede huis, hij was er ook buiten reguliere werktijden vaak te vinden om een lezing voor te bereiden, de administratie bij te werken of een controle van een patiënt te doen. Hij had geen vaste patiënten. Als een tandarts er niet uitkwam, verwees hij door naar De Cleen.

Patiënten liepen weg met hem, tevreden als ze waren over de aandacht, de zorg en het resultaat van zijn behandelingen, blijkt uit de vele reacties die de familie kreeg. ‘Alles was topkwaliteit bij hem. Als je uit eten gaat, kun je naar een doorsnee-restaurant en je kunt naar de Librije (een driesterrenrestaurant in Zwolle, red.), zei Michiel. Hij wilde zijn patiënten een Librije-ervaring geven’, zegt Ree.

De Cleen nam alle tijd voor zijn patiënten. ‘In korte tijd won Michiel ze voor zich met zijn duidelijke uitleg en humor. Na afloop zeiden ze altijd dat het was meegevallen’, zei zijn assistente Sandra Bos op de uitvaart. In 1990 had ze gereageerd op een advertentie waarin De Cleen om ‘een zonnetje in huis’ vroeg.

Hij was van alle markten thuis en kon met elke patiënt een praatje aanknopen. Over films, ballet, politiek (hij maakte zich zorgen om de groeiende intolerantie en ergerde zich aan handelaren in rancune) en Ajax. Als hij niet op een naam kon komen van een oud-Ajacied of een politicus uit een ver verleden, mailde hij dezelfde avond nog wie hij had bedoeld.

Haar broer was gul en wilde veel, het beste was niet goed genoeg, zegt Claudie de Cleen. ‘Dat gold voor zijn werk, dat gold voor zijn privéleven. Hij had een uitgesproken smaak op het gebied van kunst en cultuur, kleding, eten en drinken.’ ‘Michiel stelde heel hoge eisen aan zichzelf en aan zijn omgeving. De keerzijde was dat hij enorm teleurgesteld kon zijn als anderen niet met zijn ideeën meegingen’, zegt Ree.

Zijn totale bezieling en hang naar perfectie gingen ten koste van zijn gezondheid, wat resulteerde in een burn-out. Hij was bezig met het langzaam afbouwen van zijn praktijk en fantaseerde over een huisje in Friesland. Sinds zijn burn-out had hij moeite met prikkels en drukte.

Zus Claudie: ‘Michiel heeft maximaal geleefd, genoten en gedeeld, ik had hem de rust gegund van een minder hectisch leven. Samen met zijn vriendin en haar dochter. Dat hij bonusvader was geworden, vond hij prachtig.’