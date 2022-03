Hier lag mijn kans om als wilde weldoener karmapunten te kopen

Bij een mij onbekende bakker was ik binnengelopen voor een halfje Allinson. Het meisje achter de toonbank was een Ottomaanse prinses met golvend zwart haar en gebeeldhouwde wenkbrauwen. Ze werd bewaakt, op ooghoogte, door twee sterk op Martin Brozius lijkende chocoladepaashazen die elk een groot ei op hun rug torsten, zoals Atlas zijn wereldbol.

Naast mij stond een vrouw van een jaar of 50 in zo’n Nepalees vest van grove, veelkleurige wol. Ze had een vrolijk, boers gezicht met blozende wangen en een wipneus. Ze bestelde twee appelpunten. Het meisje zei niets terug en keek een beetje moeilijk, maar deed de appelpunten toch in een kartonnen doosje. ‘Dat is dan 3,70.’ sprak ze.

De vrouw hield haar bankpas tegen het apparaatje op de toonbank. ‘O jee!’, riep ze na een paar tellen geschrokken. ‘Geen saldo. Dat is ook wat! En dat op mijn verjaardag!’

De paashazen lachten hun domme, joviale lachje. Het meisje keek chagrijnig. Hier lag mijn kans om als wilde weldoener voor een lullige 3,70 euro (appel)karmapunten te kopen, zoete aflaat van de hel die ons ongetwijfeld te wachten staat.

‘Ik reken het wel even af’, zei ik tegen het meisje. En tegen de vrouw: ‘Nou ja, dat kan de beste overkomen, hè? Graag gedaan, en gefeliciteerd met je verjaardag!’

De vrouw lachte opgelucht en zei de dingen die men dan zegt. ‘O, wat lief zeg, ik schaam me dood, stom, ik had mijn andere pas mee moeten nemen, nou, hartstikke bedankt, hoor!’ Ze nam het doosje taart van de toonbank, maakte er een proostende beweging mee in mijn richting en liep de winkel uit.

Ik keek het meisje aan met een triomfantelijke blik van ‘zo lossen beschaafde mensen dat op’, maar bij haar kon er nog steeds geen lachje af. Ze zei: ‘Ja, dat is heel aardig van u, maar ik ken dat trucje van haar nou wel. Ze doet het altijd als ze geen geld heeft, dan is ze zogenaamd jarig. Bij de andere winkels doet ze het ook. En ze is niet achterlijk hè, het zijn altijd kleine bedragen, dan er is altijd wel iemand die voor haar wil betalen.’

Nou ja, hoe lang geleden was het dat ik iemand blij had gemaakt met 3,70 euro? ‘Ze doet het zeker zo’n vijf keer per jaar’, sprak het meisje somber. ‘Kent u mensen die zo vaak jarig zijn? Ik niet.’

Toen ik met mijn halfje brood naar buiten liep, zag ik de vrouw juist energiek een slijterij binnenstappen. Voor iemand van 250 jaar oud zag ze er eigenlijk nog geweldig goed uit.