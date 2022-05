We hadden een kleine vijf uur uitgetrokken om ons door de luchthaven te manoeuvreren, dat bleek voldoende. Er was zelfs tijd voor een croissant en een ei.

In het voorjaar van 2020 vloog ik ook van Amsterdam naar New York. Er vertrokken die dag hooguit tien vluchten, de winkels waren grotendeels gesloten. Alleen een horlogezaak was geopend, een daad van verzet, leek me. Een man in een te groot colbertje met een snor – een vermomming? – bekeek een Rolex. ‘Toen de wereld ten onder leek te gaan, kocht hij een te duur horloge.’ Ook zo beginnen romans.

In kranten schreven parttimeprofeten dat alles anders zou worden. Het einde van de globalisering werd weer eens afgekondigd, maar ‘globalisering’ is zoiets als ‘grensoverschrijdend gedrag’, je weet niet wat er precies mee wordt bedoeld, tenzij je doorvraagt.

George Orwell beschrijft in 1984 hoe de kranten uit het verleden worden herschreven, opdat de voorspellingen van de partij met terugwerkende kracht uitkomen. Het zou van empathie getuigen als ook wij kranten uit het verleden zouden herschrijven, opdat de zelfbenoemde profeten met terugwerkende kracht gelijk krijgen. In het voorjaar van 2020 lezen wij: ‘De pandemie zal amper voorbij zijn of mensen gaan vliegen alsof alleen het vliegtuig de sterveling naar het paradijs kan brengen.’

In New York werden we verwelkomd door de onweerstaanbare combinatie van verval en het vermoeden van uitbundige welvaart.

Het meisje dat de planten verzorgt, had het kinderbedje op mijn verzoek in elkaar gezet.

Mijn favoriete dakloze fluisterde de laatste roddels in mijn oor, maar ik verstond niet alles, hij heeft geen tanden meer. Daarnaast lijken zijn roddels op hallucinaties.

Twintig dollar verwisselde van eigenaar. Hij mompelde dat hij een goed woordje voor me zou doen bij God en vervolgde zijn weg door de regen.

De ware stoïcijn heeft geen tanden nodig.