‘Ik was 18 jaar, werkte amper een halfjaar bij de politie in IJsselstein en had regio-nachtdienst. Op het traject Utrecht-Woerden, ter hoogte van Montfoort, was een treinongeluk gebeurd. Ik ging er met mijn collega Ron naartoe. Hij was ouder en ervarener dan ik, en als mentor aan mij gekoppeld.

‘Na middernacht parkeerden we onze dienstauto in een donker, landelijk gebied. Ik dacht: waar zijn we? Er was niks. Geen huis, geen schuur, geen verkeer, alleen een onbewaakte overgang van een dubbel spoor, midden in de weilanden. In de verte zagen we drie gele lichten, dat was de achterkant van de stilstaande trein.

‘We schenen met onze zaklampen over het eerste spoor, waar ik twee schoenen naast elkaar zag staan, heel raar. Er vlakbij stond een damestas. Ik keek erin en zag een kindertekening en een walkman met cassettebandjes. Wat heftig, dacht ik. Die vrouw had dus kindertjes. Heeft ze met die tekening en muziek afscheid genomen van het leven? Waarom?

‘Het was mijn eerste zelfdoding, ik had geen idee wat ik kon verwachten. We liepen verder over het spoor en plotseling schenen onze zaklampen over delen van een lichaam. Ik vind het moeilijk om dit gepast en met respect te omschrijven, maar het was een ravage, beter kan ik het niet verwoorden. Ik zei tegen Ron: ‘Wat moeten wij hier doen? Wat kúnnen wij hier doen? Moeten wij dit oprapen?’

‘‘Nee’, antwoordde hij. Wij moeten alles veiligstellen en zorgen dat andere mensen hier niet van schrikken. Straks komt de technische recherche en die handelen dit verder af.’

‘Ineens – tingdingdingdingding! – gingen de bellen op die overwegkruisen af. Ik schrok me kapot. In een donkere, doodstille nacht, als je er niet op bent voorbereid, klinkt dat ongelofelijk hard. Daarna reed over het achterste spoor een trein. Een zee van licht komt voorbij, midden in het donker, en ik dacht: wat een surreëel beeld is dit, heel sinister.

‘We liepen verder langs het spoor. ‘Waar lopen we eigenlijk naartoe?’, vroeg ik. Ron antwoordde dat we bij de stilstaande trein moesten controleren of de voorkant niet beschadigd was en of er menselijke resten op zaten. Als dat zo is dan mag zo’n trein niet verder. Dat moet er eerst af.

‘Het was lang lopen. Die trein stond zo’n 600 tot 700 meter verderop stil. Het was een onheilspellende nacht, heel vervreemdend. Toen we eindelijk bij de trein kwamen, die heel groot leek toen we ernaast liepen, en weer zo’n zee van licht in de duisternis was, zag ik allemaal boze mensen zitten. Ze bonkten op de ramen en riepen: ‘Schiet eens op!’

‘Ik dacht aan die kindertekening en de ravage, en zei tegen Ron: ‘Waarom zijn ze zo boos?’ ‘Omdat ze de aansluiting in Woerden missen’, antwoordde hij. Ik kon dat niet plaatsen. Er was toch iets verschrikkelijks gebeurd? Weten die mensen dan niet hoe erg dat is, en wat dat met je doet?

‘Ron inspecteerde de voorkant van de trein, nam contact op met de meldkamer en zei: ‘De trein is onbeschadigd, hij kan door.’ Terwijl we terugliepen, kwam via onze portofoons een nieuwe melding: ‘De technische recherche is er bijna. Kunnen jullie alweer weg? In Lopik is een echtelijke ruzie.’

‘Onderweg naar Lopik waren we er allebei stil van. Ik dacht aan die vrouw en die kindertekening – verschrikkelijk. Rond half twee ’s nachts belden we aan bij een rijtjeshuis. Ik had slaande ruzie verwacht, maar dat echtpaar deed samen, uiterst kalm, de deur open. Ik dacht: wij hebben net iets heel heftigs meegemaakt, wat doen we hier?

‘In de woonkamer vertelden die mensen dat ze 26 jaar waren getrouwd en dat ze het niet meer met elkaar konden vinden. Zij waren al langer getrouwd dan dat ik leefde, hoe kon ik hier iets betekenen? Ik kon niks meer zeggen. Ron praatte rustig met ze en verwees ze door naar sociaal-maatschappelijk werk. Daarna gingen we weg. Ik dacht alleen maar aan die vrouw op het spoor, die kindertekening en die boze mensen in de trein.

‘Ik was 18 en had nog niks meegemaakt. Die nacht ben ik in één klap volwassen geworden. Ik heb toen geleerd dat het politiewerk vooral betekent dat je snel moet kunnen schakelen tussen emoties. Je komt in situaties van ellende, verdriet, agressie, alles. Daar moet je flexibel tussen kunnen bewegen. Je mag emoties hebben, maar die moet je gedoseerd toelaten. Dat leer je door ervaring: je derde dode is alweer heel anders dan de eerste.

‘Die eerste ervaring staat op mijn netvlies gebrand. Het is bijna veertig jaar geleden, maar nog steeds als ik bij een spoorwegovergang ‘tingdingding!’ hoor, schrik ik. Stoppen! Gevaar! En dan ben ik weer even terug in die nacht.’