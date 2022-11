Het was heerlijk om die altijd en eeuwig cynische lastpak nu eens zo ontredderd te zien

Van een grote schoonmaak in mijn huis zal het wel nooit meer komen, maar er zijn belangrijker zaken. Een grote schoonmaak van mijn ziel, bijvoorbeeld. Die sleep ik dag en nacht met mij mee, dus die kan wel een sopje gebruiken. Al jaren, maar het komt er nooit van.

‘Maar nu weet ik een goeie therapeut voor je’, zei een vriendin. Ze gaf mij een naam en een nummer. Een paar dagen staarde ik tobberig naar dat nummer, wat verbazend weinig hielp. Daarna stuurde ik aarzelend een appje met mijn doopceel en een korte samenvatting van mijn sores. Ik kreeg geen schaterende emoji retour, maar een uitnodiging om langs te komen. Jeetje!

De reactie van mijn dierbaren was fascinerend. Mijn oudste zoon uitte per omgaande de vrees dat ik, met eenmaal uitgeknepen ziel, niet meer voor het gezin zou willen koken. Ik stelde hem gerust. Mijn jongste zoon riep ‘In therapie? Waarom? Dan ga je daar zeker zitten klagen dat ik zo’n kutkind ben?’ Ik lachte. ‘Het was nog niet in me opgekomen, maar nu je het zegt...’

Huisgenoot P. sprak van een ‘verstandig besluit’, maar kreeg allengs toch een beetje koudwatervrees. ‘Het is fijn als je sterker in je schoenen komt te staan, maar je moet natuurlijk niet zo veel zelfvertrouwen krijgen dat je bijvoorbeeld... mij gaat verlaten, of zo?’ Ook hem kon ik vertederd geruststellen, en daarmee was de kous af. Dacht ik.

Toen kwam mijn oude vader binnengesloft. Hij vernam het nieuws en ontplofte. ‘Jij? In therapie?’, tierde hij. ‘Belachelijk! Je hebt een leven als een prinses! En het is allemaal oplichterij en geldklopperij! Ik ben zelf jaren in psychoanalyse geweest! Ik was dan altijd dronken en dan viel ik op die bank in slaap, terwijl die vent zwijgend rekeningen zat te schrijven! En het hielp helemaal niets!’

‘Waarvan akte’, antwoordde ik, en begon struikjes lof in een ovenschaal te schikken. Broeierig keek mijn vader voor zich uit. ‘Bespottelijk...', sputterde hij nog eens, om daarna opnieuw los te barsten: ‘Je gaat daar alleen maar over míj zitten zeuren hè? Ik krijg natuurlijk weer overal de schuld van! O, o, wat heeft vader alles verkeerd gedaan! Maar ik kan er niets aan doen dat ik zo ben! Vrije wil bestaat niet! En als je maar weet dat...’, zo ging hij voort, met overslaande stem.

Het was heerlijk om die altijd en eeuwig cynische lastpak nu eens zo ontredderd te zien. Ik knapte er enorm van op. Ja, in feite werd ik er zó vrolijk van dat ik die hele therapie wel weer kan afzeggen.