Het was hectiek alom in de week van beroepsonthaaster Marjolijn van Heemstra

Sinds ze een boek schreef over haar heelalverkenning vanaf de aarde en op missie is om meer ruimte te ervaren, wordt Marjolijn van Heemstra (41) regelmatig uitgenodigd om lezingen te geven over rust en vertraging. Afgelopen week reed ze – typisch, ja – als een kip zonder kop naar een optreden toe. ‘Mijn telefoon was leeg, er stond file, ik kon het niet vinden en toen moest ik een verhaal houden over onthaasten.’ Na afloop ontving ze een enigszins verbaasd (noem het bezorgd) mailtje van de organisatie. ‘Dat ik niet helemaal practice wat ik preach. Natuurlijk zie ik daarvan de ironie.’ Ze lacht en zoomt uit. ‘Maar voor mij is het logisch dat ik heel precies kan omschrijven wat ik niet ben. We weten veel beter waar we naar verlangen dan wat we al zijn’, aldus een chaotische astronaut met een goed ontwikkelde helikopterblik.

De hectiek was tekenend voor de rest van de week. Man een week weg, zij fulltime werk en de kinderen, plus vijf sociale evenementen. Drukte compleet. Toen ze haar zoon – de oppasopties er inmiddels doorheen gejast – onder valse voorwendselen meenam naar een boekpresentatie en hij erachter kwam waar-ie werd ingeluisd, smeet hij de net gekochte kropsla (‘zo’n biologische met de slakken er nog aan’) uit frustratie dwars door de auto. Zoon boos, moeder moedeloos. ‘Het was gewoon een beetje te veel van alles, deze week.’

Gelukkig ging er ook nog wat goed. ‘Een housewarming waar ik eindelijk weer eens nieuwe mensen heb ontmoet, en een avond met gelijkgestemde vriendinnen. Samen klagen relativeert wel lekker.’ Het hoogtepunt was de door haar georganiseerde nachtwandeling door het Amsterdamse Vliegenbos, met 25 nieuwsgierige volgelingen in haar kielzog. ‘Aan het einde van die tocht, in het holst van de nacht, zaten allerlei mensen bij het kampvuur na te hummen. De nacht en de stilte waren binnengekomen.’ Dat was haar toch maar mooi gelukt.

Nu ligt er weer een nieuwe ambitieuze waslijst met zelfopgelegde deadlines. ‘Maar ik zie net dat de zon gaat schijnen’, constateert het nachtdier, daar heeft ze geen telescoop voor nodig. Die to-dolijst wacht maar even, tijd om de dag te eren. Toch nog een beetje practice what you preach.