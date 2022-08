Raar om te bedenken dat iedereen waarschijnlijk talloze bijnamen heeft. Zonder dat je het weet. Daarover volgende week meer, vandaag iets over bijnamen die je kent, eenvoudig omdat ze je er mee aanspreken, zoals in het geval van Bonk, een mijner jaarclubg’noten. ‘Hee Bonk’, zeggen we tegen hem, ‘loop eens door.’ Maar hij heet Bart.

Jet: ‘Bart Jonk toch? Dat Bonk, dat rijmt toch op Jonk?’

Zo dom mogelijk: ‘Ja, en?’

‘Daar komt toch die bijnaam vandaan? Bonk, Jonk, Bonk?’

Zogenaamd verbaasd: ‘Zo heb ik het nog nooit bekeken. Wat interessant!’

Ik doe wel stoer, maar Bonkies bijnaam heeft me nog eens aardig in de problemen gebracht. Wat een verhaal zeg. Lang geleden woonde Bonk namelijk een tijdje in Dublin, voor z’n werk, en toen kwam de jaarclub een weekendje alles opeten en opdrinken wat hij in huis had en zo veel mogelijk meubilair slopen. Zaterdagavond gingen we naar een pub. Het was gewoon eng hoeveel Guinness we opdronken. Ik denk wel een opblaaszwembadje vol. Weet je wat, dacht ik, ik ga een Ierse vrouw versieren. ‘Ze is vijftig!’ waarschuwde Hänschen/der Alte Suppenhuhn/Haantje me. Kalm aan, ze was eind dertig – maar inderdaad, voor ons was dat net zo oud als Sonja Barend (nu is).

Geen punt.

Sonja woonde een kwartiertje met de taxi. Daar scheurden we, door pikkedonker Dublin. Afijn, toen ik de volgende ochtend wakker werd, was ik alleen, in een huis, ergens. Sonja was met d’r neefje naar voetbal.

‘Bijnamen?’

‘Straks.’

Over straks gesproken, nog een paar uur en de g’noten vlogen terug naar Nederland. Maar waar woonde Bonk? Ja, in Dublin. Maar waar in Dublin?? (Mobieltjes bestonden nog niet, alleen koelkasten.) Eerst maar eens even overgeven. Tijdens kwam ik meestal op goeie ideeën. En inderdaad, ik ging op Sonja’s telefoon mijn ouders bellen, die dan op de computer naar het nummer van Bonks ouders konden zoeken, en dan kon ik die bellen, en die wisten wel waar Bonk woonde, zou je denken.

Op een klein bijzettafeltje stond een fraaie huistelefoon. Na gedonder met landencodes, nullen eraf, nullen erbij, plusjes, etc, kreeg ik mijn moeder te pakken. De ene helft van de jaarclub, legde ik uit, was de andere helft kwijt geraakt, Dublin, jumbojet, opstijggeluiden, etc. ‘Familie Bonk, Brabant.’

Zoon, zeiden ze, gaan we regelen. Op ons kun je bouwen. Daar zijn wij je –

Ga ik effe overgeven. Bel zo terug.

Wat bleek, in heel Brabant: nul Bonken. ‘Kan niet’, zei ik, ‘zoek anders ook in Gelderland en Limburg!’ Straks kwam Sonja Barend thuis, zat ik hier onder de kots naar Europa te bellen.

In Zwiep woonde een Bonk. ‘Zwiep?’ ‘Achterhoek, mijn jongen. Je klinkt ziekjes. Eet je genoeg fruit?’

Oké… ik naar Zwiep bellen.

(Lange stilte.) ‘Joa, met Bonk. Kwazze in de kökken bietn sniedn. Wet? Baart? BAART? Neh. Gin Baart. Wacht efkes, ie-j’n. Moar die-jen is estorven. In de maejmesjiene. WET? Ubl’n? Neh, MORS’OAD. Den piepe uut. Tsjik, tsjik, d’n maejert deur. Plekskes. Gin Baart mir. Neh huur. Joa, goodgoan, ajuus. Tsjuus.’

Klik.

Nou ja, tenslotte schoot me te binnen dat Bonkie van achteren Jonk heette. Godsamme zeg. Toen ben ik maar, na tussenkomt van een Brabants antwoordapparaat, in een keer naar het vliegveld gegaan.