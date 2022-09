Het was een week met heel goed nieuws voor Boris Dittrich en zijn man

Boris Dittrich in zijn keuken. Beeld Ivo van der Bent

Voor het gemak pakt Boris Dittrich (67) zijn dagboek er even bij. Schrijft hij al dertig jaar in, omdat hij (naar eigen zeggen hoor), een ‘vrij slecht’ geheugen heeft. Dittrich pende daarom de afgelopen drie decennia tientallen schriftjes vol, elke keer volgens hetzelfde recept: aan het eind van de dag opschrijven wat er is voorgevallen. En altijd neemt hij zich voor: nu ga ik belangrijke gedachten noteren over de wereld en de toekomst. ‘Maar als ik het dan teruglees, ja, dan zie ik toch vaak dat ik door een rood stoplicht ben gefietst of dat de salade niet lekker was.’

Vandaag komt hij toch verder dan aan voedsel of instrastructuur gerelateerde onderwerpen, want Dittrich is net terug van vakantie: twee weken Israël, samen met zijn man, die daar vandaan komt. Dittrichs nieuwste thriller Het laatste woord wordt as we speak door zijn uitgever drukklaar gemaakt – bijzonder toch altijd wel, vindt hij – en het was dus tijd voor rust. In Jeruzalem bezochten ze onder anderen een vriendin aan wie Dittrichs wederhelft 38 jaar geleden Hebreeuwse les gaf. ‘Dat was zo gezellig, zo leuk.’ Plekken zijn belangrijk in een vakantie, maar de mensen, die doen het ’m.

Bij thuiskomst stond er iets niet-leuks op de planning en ook iets wel-leuks. Het niet-leuks: een ziekenhuiscontrole, om te kijken of Dittrichs man nog steeds kankervrij is, ze kregen overigens goed nieuws. Het wel-leuks: een fijn etentje met een vriend met wie Dittrich ooit samenwerkte. Hij is advocaat, komt uit Rusland en moest vluchten vanwege zijn felle kritiek op de oorlog. De man woont nu in Amsterdam, zijn vrouw en dochter zitten in een asielzoekerscentrum in Noorwegen. ‘Ik wilde hem heel graag zien, horen hoe het gaat, hij zit daar maar in zijn eentje in Amsterdam.’ Maar hij zegde af: hij voelde zich niet lekker. ‘Dus toen zijn mijn man en ik maar samen naar een vegan restaurant gegaan, om toch nog iets van de avond te maken.’ Dat lukte: ze aten buiten op het terras, het eten was heerlijk, aan te raden – geen smerige salade te bekennen.