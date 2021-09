Het was een drukke week voor influencer Linda Tol. Eigenlijk net zoals altijd

Linda Tol Beeld Erik Smtis

Drie jaar geleden schreef modejournalist Bregje Lampe in deze krant een verhaal over hoe de macht van de catwalk definitief naar de straat is verschoven. Niet de ontwerpers bepalen meer wat wij dragen, maar de gewone mens – en daaronder mag u verstaan: influencers, liefhebbers, modellen, kopstukken uit de modemedia, dat idee. Een van die eerste en veelvuldig gefotografeerde ‘straatmeiden’ is Linda Tol (36), modemensch van top (platinablond) tot teen (wisselend) en inmiddels een internationaal opererende influencer met bijna 500 duizend volgers. Ze is trendwatcher, ambassadeur voor talloze merken (en dat behelst meer dan op de foto met een tas en zeggen: ‘Kijk, een #tas’), werkt als consultant en heeft sinds kort een eigen zonnebrillenlijn die bij Bergdorff tot The Frankie Shop wordt verkocht. De vrouw is druk, kortom, en daarom net terug van een weekje vakantie. Zoontje Louie (11 maanden) mee, liefje mee, wandelen, opladen, vitamine D – u kent de plannen. Maar ja: corona, Schiphol en dan ook nog naar Spanje, oftewel: formulieren invullen via krakkemikkige wifi, hurkend op de grond, een huilende baby met honger tussen de knieën.

Was dat net in orde, volgende probleem. ‘Mijn vriend Renwe en ik zijn beiden volledig gevaccineerd, maar bij vertrek bleek dat zijn laatste prik dertien dagen en zes uur geleden was. Dus hij moest van die zure grondstewardess, met nog 20 minuten voordat het vliegtuig vertrok, een sneltest gaan doen. ‘De volgende vlucht gaat over anderhalf uur, dan neem je die’, zei ze. Ik rende met Louie – nog steeds huilend – naar de gate en haalde de vlucht, maar Renwe appte dat er die dag helemaal geen vlucht meer ging. Kwaad natuurlijk, en toen kreeg ik bij aankomst ook nog een mailtje dat mijn bagage was vertraagd.’ Lang verhaal kort: het kwam goed, de vakantie was fijn en haar nieuwe Chanel-schoenen waren niet uit de koffer gejat. En ja, die zijn ook op de foto gegaan, kijk maar op Linda’s Instagram. En nee, wat ze die week op de andere foto’s draagt is niet van tevoren helemaal uitgezocht, want zo mooi loopt ze er dus altijd bij.