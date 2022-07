‘Het was alsof ik voor het eerst in mijn leven iemand had gevonden die me zag staan’

Beeld Max Kisman

Maja (24): ‘Ik was 21 en ontmoette hem op de verjaardag van mijn zus: een lange slungel met het donkere haar van een Spanjaard. Hij was de dj. Ik had mijn oog laten vallen op een andere jongen die er ook was en ook platen draaide, maar mijn zus koppelde me aan de Spanjaard die geen Spanjaard was, maar een gewone jongen uit Arnhem. Hij was heel lang en grappig en lief en had iets sukkeligs, hij was erg trots dat hij kon breakdancen en gaf mij tussen het dj’en door piepkleine demonstraties van enkele passen. Die avond vond ik hem niet per se heel leuk, maar toch sprak ik af in zijn kleine studio waar hij zijn vrienden ontving. Met drank en etenswaren kwamen ze binnen en lieten hun lege bierflesjes achter. Als zij geweest waren plakte de vloer, maar het leek hem niet te deren.

In die begintijd twijfelde ik of ik met hem doorwilde, ik zei tegen mijn zus: ik weet niet of hij bij me past of dat ik juist bij hem uit de buurt moet blijven. Alsof een tussenweg niet mogelijk was. Alsof ik of een relatie met hem zou moeten beginnen of hem nooit meer zou zien. Koos ik zwart of wit? Het werd het eerste; iets kleins gaf de doorslag. Ik had plezier met hem. Een bijna kinderlijk plezier. Op een dag stond ik onder de douche en wilde hij een grap met me uithalen, maar ik zag hem in de spiegel aankomen en richtte de douchekop op hem, waardoor hij uitgleed en we allebei heel hard moesten lachen. Samen lachen is samen ontspannen. Wanneer je je gemakkelijk voelt bij elkaar en om hetzelfde moet lachen, laat je elkaar als het ware weten dat je de wereld op eenzelfde manier ervaart. Als ik lachte, verdween even de zwaarmoedigheid die ik al mijn hele leven meedraag. Door met hem te lachen, voelde ik me met hem verbonden.

Steunpilaar

De maanden verstreken en het werd steeds serieuzer tussen ons. Thuis had ik het moeilijk, maar met deze jongen naast me durfde ik voor het eerst afstand te nemen van mijn moeder. Hij steunde me, we praatten over alles, spontane gesprekken die zomaar ineens opborrelden bij het ontbijt of tijdens het avondeten. Als ik ergens om moest huilen, kwam hij naast me zitten en kon ik vertellen wat me dwarszat. Het was of ik voor het eerst in mijn leven iemand had gevonden die me zag staan. Toen mijn moeder jaren geleden allerlei fysieke en psychische klachten kreeg, ging alle aandacht naar mijn oudere zus die het erg moeilijk had. Ik was het kleintje van wie werd verondersteld dat ze het allemaal heel goed alleen redde.

Het was alsof door mij heen gekeken werd, tot nu. Deze jongen gaf me contouren en een volume, mijn woorden werden gereflecteerd in die van hem. Ik was gewend om alles wat ik meemaakte in mijn eentje te analyseren, en nu vond ik weerklank. In hoog tempo maakte ik hem tot mijn dragende muur, mijn middelste steunpilaar. En toen de eerste moeilijkheden ontstonden, probeerde ik daarover te praten en antwoorden uit hem te trekken zodat we samen verder konden. Dingen konden soms moeilijk zijn, maar ik wist niet beter dan dat je in zulke gevallen geen andere keuze had dan doorzetten en volhouden. De liefde, met andere woorden, verloor haar frisheid nog voor die tot bloei kon komen.

Steeds vaker begon hij mijn zorgelijkheid en problemen te relativeren, hij legde dan zo’n overdreven positivisme aan de dag, dat die de omgekeerde werking had en bijna giftig werd. Dat patroon kende ik ook: problemen waarvoor geen concrete oplossingen zijn relativeren en neutraliseren zodat het lijkt of ze niet bestaan. Ik schoot in de vechtimpuls, had geleerd: als iets tegenzit moet je nog harder je best doen. Ik zei hem: ik snap dat het lastig samenleven is met een beschadigd meisje als ik, en als je vindt dat ik soms te veel aan je kop zeur over dingen uit mijn jeugd waar je toch niks aan kunt doen, of last hebt van mijn zwaar op de hand zijn, dan moet je dat gewoon tegen me zeggen en verzin ik er iets op.

Intussen voelde ik me opgenomen en verwend in het warme gezin waar hij uit kwam en dacht ik echt, echt mijn liefde te hebben gevonden. Verblind als ik was door onervarenheid en koppigheid, maakte ik me afhankelijk. Als we geen lange gesprekken hadden, doken we de moestuin in, maakten plannen om later samen in een boerderij te gaan wonen, waar ik een praktijk zou beginnen als creatief therapeut en hij muziek- en dansworkshops zou geven. Het was alsof ik ineens veel meer durfde en minder piekerde nu hij er was om me moed in te spreken over de toekomst. Ik wilde hem niet kwijt.

Ander meisje

Op een dag zaten we bij mij thuis, ik in de luie stoel, hij op de grond tegenover me. We spraken over monogamie en eerlijkheid en ineens zei hij: o, maar dan moet ik je iets vertellen. Luchthartig biechtte hij op dat hij in de perioden waarin ik op mijn depressiefst was en het stroef liep tussen ons, met een ander meisje was geweest. Het duurde even voor ik precies begreep er gebeurde. Dubbelbedrog. Ik was in de steek gelaten op de momenten dat ik hem het hardst nodig had. Die middag ben ik half verdoofd nog gewoon met hem de stad in gegaan. Maar kort erna knapte er iets en werd ik heel boos en maakte het uit. Hij vond dat een overdreven reactie. Wat had ik anders verwacht, zei hij. Hoe had hij mijn sombere buien kunnen volhouden als hij niet af en toe wat stoom kon afblazen bij een ander?

De afgelopen drie jaar heb ik die middelste steunpilaar die hij ooit was, met veel moeite steen voor steen zelf weer opgestapeld. Laatst ontmoette ik een heel leuk iemand. Eerder zou ik die tot mijn enige fundament hebben gemaakt, maar dat gaat niet meer gebeuren. Ik heb geleerd: mijn kern, dat ben ik zelf, daarna volgen de anderen. En de liefde zal daar vast alleen maar uitbundiger door worden.’