Ik ging met mijn zoon naar het ziekenhuis, zijn heupen moesten worden gecontroleerd. Er moet altijd van alles worden gecontroleerd; ook het menselijke vee dient gezond te blijven.

We werden vriendelijk ontvangen. Een baliemedewerker noemde een naam en vroeg: ‘Is dat uw huisarts?’ Ik had de desbetreffende huisarts nooit ontmoet, maar het leek me goed met ‘ja’ te antwoorden.

In de wachtruimte zat het vol jonge kinderen. Een vrouw zei tegen me: ‘Baby’s vinden het zo leuk om naar elkaar te kijken.’ Ik antwoordde: ‘Ja, maar sommige volwassenen vinden het ook leuk om naar andere volwassenen te kijken.’

Toen werd er geroepen: ‘Jongetje Grunberg.’ Vermoedelijk had men moeite zijn voornaam uit te spreken. Ik haastte me achter een verpleegkundige aan – of was het een arts, ik wist het niet zeker.

‘Kleed hem maar van onderen uit’, zei ze.

Ik deed wat me was opgedragen.

De arts – ik vermoedde toch een arts – zei: ‘De heupen zien er goed uit, we gaan nog een echo maken.’

Toen alles achter de rug was, deed ik het kind in de draagzak. Een vrouw en een man zaten in de wachtruimte. Ik wendde me tot de man. ‘Dit is beschamend’, zei ik. ‘Maar kunt u mij helpen de draagzak van achteren dicht te maken?’

De man antwoordde: ‘Ik ken jouw strijd.’

Daarop stond hij op met zijn kind onder zijn rechterarm, deed mijn draagzak dicht, snoerde hem vervolgens zo dicht dat ik bijna geen adem meer kon halen en gaf me tot slot een klopje op mijn schouder. Het was alsof die man mijn bloedeigen moeder was.

Opgelucht verliet ik het ziekenhuis. Het is goed dat er mensen zijn die je strijd kennen, al is de strijd met de draagzak van alle strijd die er in het leven gevoerd dient te worden een betrekkelijk onbelangrijke.