‘Het voelde alsof ik mijn seksualiteit moest bewijzen’

Celeste Obispa (22) is met haar hoofd in Nederland, maar haar hart ligt op Curaçao. Ze werd geboren op het eiland, en woonde daar ook tussen haar 10de en 14de. Drie jaar geleden ontmoette ze haar partner en kort na hun eerste ontmoeting gingen ze samenwonen in Nieuwerkerk aan den IJssel, om kosten te besparen. ‘We deden eerst alles samen, maar proberen nu wat vaker ons eigen ding te doen.’ In Nederland werkt de student en lhbti-activist aan haar toekomst, maar het eiland blijft lonken. ‘Ik ben een yu di Kòrsou, een kind van Curaçao. Ik voel daar meer dat ik leef.’

Haar moeder heeft Portugese wortels en haar vader komt uit de Dominicaanse Republiek. Obispa is dus beïnvloed door verschillende culturen, net als veel inwoners van de voormalige Antillen. Misschien is ze daarom culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht; om zichzelf beter te begrijpen. Ze kijkt ook kritischer naar zaken die ze vroeger normaal moest vinden, zegt ze, bijvoorbeeld dat witte klasgenootjes op Curaçao knapper werden gevonden. ‘Kolonialisme beïnvloedt nog steeds hoe mensen vandaag de dag met elkaar omgaan.’

Hoe label je jezelf?

‘Ik ben bicultureel en een kind van migrantenouders. Van de Portugese cultuur waardeer ik vooral het eten en van mijn Dominicaanse kant het spirituele. Mijn vader stamt af van de Taíno-indianen, die in natuurgoden geloofden. Maar die culturele identiteiten zijn niet echt onderdeel van mijn dagelijkse bestaan. Ik voel me meer verbonden met de lhbti-gemeenschap, daar voel ik een gedeeld begrip, ondanks onze onderlinge verschillen. Ik noemde mezelf eerst lesbisch en leerde mijn partner kennen als vrouw. Alejandro is nu in transitie, maar we vallen nog steeds op elkaar. Dus hoe moet ik mezelf nu labelen? Daarom zeg ik meestal maar dat ik niet hetero ben.’

Hoe verliep je coming-out?

‘Mijn ouders waren vroeger heel open. Ze zeiden alleen dat mijn twee zussen en ik geen seks voor het huwelijk mochten hebben. Nou, daar heb ik me niet aan gehouden. Toen mijn ouders op mijn 10de gingen scheiden, ging ik met mijn moeder terug naar Curaçao. De broer van mijn eerste stiefvader was homo. Als hij feestjes gaf in zijn strandhuis, ontmoette ik ook zijn gay vrienden en vriendinnen. Ik voelde toen al dat dit mijn mensen waren. Ook was ik altijd nieuwsgierig als ik homoseksuele personages op tv zag.

‘Op mijn 14de, toen ik weer in Nederland was en bij mijn vader woonde, had ik een langeafstandsrelatie met een oud-klasgenootje. We skypeten tot diep in de nacht, dus mijn vader vroeg of dit meer was dan alleen vriendschap. Ik antwoordde dat ik ook op vrouwen val. Hij vond dat geweldig, en zei dat we nu vrouwen met elkaar konden bespreken. Hij is nogal een grapjas en zei ‘Je kunt wel zien dat je je vaders dochter bent’, omdat hij dacht dat ik ook veel meiden zou fixen.

‘Toen ik het mijn moeder twee jaar later vertelde, in een restaurant, liet ze haar bestek vallen. Ze was denk ik geschrokken omdat ze lesbiennes associeert met tom boys en ik vrouwelijker overkom. Maar mijn tweede stiefvader zei dat het voor hem geen verrassing was, hij had het kennelijk al door. Mijn moeder heeft me wel snel daarna geaccepteerd en ze is nu een grote steun. Maar ik heb wel nog lange tijd het gevoel gehad dat ik mijn seksualiteit moest bewijzen, ook omdat ik na mijn coming-out nog twee jaar met een jongen ben geweest, al voelde dat achteraf niet goed.’

Hoe beïnvloedt een relatie met een transgender persoon jouw seksualiteit?

‘Ik heb wel even een identiteitscrisis gehad en was bang dat ik me door de transitie niet meer aangetrokken zou voelen tot Alejandro. Als ik naar andere mannen kijk, denk ik namelijk niet: met jou wil ik een beschuitje eten. Met Alejandro heb ik dat gelukkig wel. Ik ben er nu achter dat een emotionele connectie voor mij belangrijker en opwindender is dan hoe iemand eruitziet.’

Welke vooroordelen storen je het meest?

‘In mijn tienerjaren kreeg ik veel stereotypen naar mijn hoofd, als Nederlandse klasgenoten hoorden dat ik van Curaçao kwam. Jandino Asporaat was toen populair, dus ze deden het overdreven accent van zijn personage Judeska na. Op Curaçao vonden we hem ook grappig, maar op een gegeven moment was ik er klaar mee. Er zijn veel vooroordelen over Antilliaanse vrouwen, dat ze luid, uitbundig en agressief zijn. Als ik me uitsprak, zeiden ze: pas maar op, straks valt ze je aan. Ik heb wel veel minder discriminatie ervaren dan mijn vader, die donkerder is. Maar hij lacht alles weg, dat is zijn copingstrategie. Hij laat veel toe, maar mijn generatie pikt die dingen niet meer.’

Wat hoop je voor de toekomst?

‘Toen ik eindexamen deed, schreef ik in mijn jaarboek dat ik minister-president wilde worden, nog groter en bekender dan Mark Rutte. Natuurlijk wil ik een leuke baan en veel reizen, maar ik wil me vooral blijven inzetten voor de lhbti-gemeenschap. De komende tweeënhalve maand doe ik veldwerk in Italië, voor mijn studie. Ik onderzoek hoe lhbti’ers hun netwerken vormen in Bologna, een relatief progressieve stad. Ik wil me ook blijven inzetten voor Stichting Prisma Groep, die bijeenkomsten organiseert voor biculturele lhbti’ers.

‘Ik wil lastige thema’s bespreekbaar maken, zoals discriminatie, transfobie en consent. Ik heb zelf meegemaakt dat jongens te ver gingen en me onder druk zetten, en wil niet dat anderen dat ervaren. Met alle kennis die ik opdoe, wil ik uiteindelijk terug naar Curaçao, om daar de ongelijkheid aan te pakken. Ik wil me niet alleen richten op het Westen.’