Het verloren vingertopje van Johnny Depp en de duizelingwekkende uitstraling van Meghan Markle

Johnny Depp afgelopen woensdag bij de rechtszaak tegen zijn ex Amber Heard. Beeld ANP / EPA

Vesuvius

We konden al niet meer aan Johnny Depp denken zonder een beeld te krijgen van een drol in een bed. Nu komt daar een afgehakt vingertopje bij.

Uw sterrenkijker dacht dat het erop zat met de rechtszaak tussen Depp en zijn ex Amber Heard, die elkaar thuis de tent uitvochten en daarna, zoals dat hoort, in de rechtszaal. Daar kwam een tijdje geleden het detail over de drol in hun bed ter sprake. Volgens Heard was hij van hun hondje, volgens Depp was het een wraakdrol van een vriend van Heard.

De zaak loopt nog steeds. Deze week getuigde Depp dat Heard twee drankflessen naar hem had gegooid, waardoor er een stukje van zijn vinger werd afgehakt. Telegraaf.nl voegde een zin aan dit verhaal toe die het geheel een Cluedo/Agatha Christie-achtige vibe gaf: ‘Een dokter vertelde dat de kok het stukje vinger terugvond in de keuken van het Australische huis van het koppel.’

Depp getuigde: ‘Ik keek rechtstreeks naar mijn bot dat uit mijn vinger stak. Bloed gutste uit de wond. Het zag eruit als de Vesuvius.’ Hij was toen dit gebeurde het vijfde deel van Pirates of the Caribbean aan het draaien – Edward Scissorhands was praktischer geweest –, en verbond zijn vinger maandenlang met kinderverband ‘om het leed op een vreemde manier te verzachten.’

Het artikel meldt: ‘Op het verband waren groene stippen aangebracht, zodat de special effects-crew precies wist waar ze de vinger digitaal moesten toevoegen.’

Dus nu zitten we voor de rest van ons leven met het beeld van die drol in dat bed, én we kunnen nooit meer normaal naar de vinger van Johnny Depp in Pirates of the Caribbean 5 kijken.

Meghan Markle bij de Invictus Games in Den Haag. Beeld Brunopress

Beige

Deze week meldde The Telegraph dat Meghan van Sussex zich bij de Invictus Games had gekleed op een manier die haar ‘nieuwe, multi-slash-status’ weergaf.

Ten eerste: wat is multi-slash-status? Dat is dat je meerdere beroepen hebt. Meghan is hertogin/actrice/schrijver/producer, aldus The Telegraph (uw sterrenkijker gelooft dat daar ook nog beginnend podcastmaker bijhoort), en heeft dus veel rollen, zodat haar garderobe een ‘brede kerk’ moet aanspreken. Volgens The Telegraph heeft prinses Catherine het wat dat betreft makkelijker: die hoeft alleen maar saaie prinses te zijn. Jurk, klaar.

In een paar dagen Games straalde Meghan volgens de krant zoveel uit dat het duizelingwekkend was. De ene keer channelde ze oude glamour (wit pak), dan was ze weer een kakmoeder (Chanel-jasje, te dure vintage jeans). Vervolgens morphte ze richting hedendaagse showbizz en werd ze Angelina Jolie (hyperkorte Diorjurk), dan deed ze meer haar ‘baas bij Netflix’-ding met een bloteschoudertop op een zwarte broek. Vervolgens knalde ze door met wat, volgens de krant, een hertoginnenlook was: iets met beige.

De laatste dag droeg Meghan een spijkerbroek die ‘zo anoniem was dat zelfs de beste internetdeskundigen hem niet konden identificeren’.

Pak je 50 duizend dollar aan kleren in voor al je rollen, heeft iedereen het over je oudste spijkerbroek.