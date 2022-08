Het universum is niets dan chaos, alle zingeving is als je eerlijk moet zijn een slaapmutsje

In het dorpje Kennebunkport in Maine heeft de familie Bush een optrekje. Een vriend vertelde me dat het optrekje twintig jaar geleden goed werd bewaakt, maar daar is tegenwoordig weinig van te merken. De familie Bush is geschiedenis en de geschiedenis gaat snel.

Eigenlijk trekt de geschiedenis zich heel weinig van mensen aan, de mens is sinds een paar eeuwen uit het centrum van de kosmos verdreven, met die figurantenrol heeft hij moeite. Zelfs de posthumanisten hebben de mens via een zijdeur toch weer in het centrum geplaatst, hij zou de kwade genius zijn die andere wezens overheerst. Ach. De natuur blijft onverschillig, het universum niets dan chaos, alle zingeving is als je eerlijk moet zijn een slaapmutsje. Waar niets mis mee is, zelfs in het meest wrede en absurdistische universum is een goede nachtrust te verkiezen boven een slechte.

In Kennebunk, een kwartiertje rijden van Kennebunkport, bevindt zich de tweedehandsboekwinkel Mainly Murders, die, zoals de naam al aangeeft, hoofdzakelijk onderdak biedt aan detectives. De winkel wordt gedreven door twee dames op leeftijd die allebei de indruk wekken een moord op zijn tijd, mits kundig uitgevoerd, te kunnen waarderen.

In de winkel zag ik tot mijn verbazing een boek van de Albanese schrijver Ismail Kadare, dat ik meteen aanschafte. Ik had in hem nooit een detectiveschrijver gezien, een mens is nooit te oud om te leren.

Wij reisden door naar het badplaatsje Ogunquit. Eigenlijk houd ik alleen van badplaatsen buiten het seizoen om, maar in het noorden van Maine zijn de zomers herfst, daarom maak ik voor Ogunquit een uitzondering. Het kind bleek van crab cakes te houden en charmeerde de badgasten alsof zijn leven ervan afhing. Wat het goed heeft gezien, in ieders leven komt een moment van de waarheid, dan moet je charmeren, charmeren en nog eens charmeren.