Het risico van een woordspeling

Het hippe visrestaurant voert een logo van een eenzame man in een roeiboot, voorovergebogen met een hengel in zijn hand. Meteen dacht ik aan Fredo, die was geboren met evenveel vinkjes als zijn broers, maar die het nooit meezat. Te bang, te laf, niet knap genoeg. Die zijn familie verried, maar ook daarin faalde, want slim was hij evenmin. Die zijn jongste broer Michael smeekte om vergiffenis, en met succes, dacht hij, want wat is er sterker dan familie, maar die uiteindelijk in opdracht van die broer toch de kogel kreeg, in een roeiboot op Lake Tahoe, voorovergebogen met een hengel in zijn hand. Wij zagen het van ver af, en hoorden het schot over het water.

Nu had ik trek, en de uitbater wenkte uitnodigend, maar toch moest ik ineens nodig naar huis om het hele verhaal van de familie Corleone weer van begin tot eind te bekijken. Dat krijg je, als je een restaurant de Codfather noemt.