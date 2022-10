Het rijbewijsloze leven van acteur Fahd Larhzaoui werd ineens een probleem, dus hij moet aan de bak

Fahd Larhzaoui in zijn huis in Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Fahd Larhzaoui (43) is afgelopen week weer begonnen met trainen (‘circuittraining in de gym’) en heeft er een handje van om een beetje te hard van start te gaan. Aantrekkelijk idee als je al een tijdje niet in de sportschool bent geweest en hernieuwde zin hebt om jezelf in het zweet te werken. Maar ook een risico, zo bleek. ‘De adrenaline nam het van me over, mijn knie vond het niet zo’n succes.’ Oeps, overbelast, meteen weer teruggefloten, en dus een versnelling lager nu.

En zo’n tandje terugschakelen is meteen een mooi bruggetje naar de volgende highlight van zijn week: de rijlessen die hij tegenwoordig volgt – twee stuks maar liefst de afgelopen week – in lijn met zijn hervonden ambitie om zijn rijbewijs te halen. ‘Ik heb op m’n 21ste ook lessen gehad, maar die instructeur kwam vier keer achter elkaar niet opdagen, nooit meer iets van gehoord, echt een oelewapper eerste klas.’ En zoals dat gaat: daarna kwamen er andere prioriteiten voor in de plaats. ‘Een eigen huis, mijn werk als acteur, en met de trein kwam ik ook goed vooruit.’ Maar in het afgelopen jaar leek zijn chauffeurvrije leven opeens een probleem te worden. ‘Ik heb twee rollen aan me voorbij zien gaan omdat ik geen rijbewijs had.’ Inderdaad, dan moet je eraan. Spannend was het wel, laten we het niet mooier maken dan het is. Oefenen met multitasken, goed kijken, hopen dat je geen obstakels tegenkomt. ‘Er was toch een soort angst, dus ik moest wel even een drempel over, maar het gaat supergoed. Ik heb mijn theorie al!’

Wat de week verder nog bracht? Een VR-gameroom met vrienden (‘heel chill, enorm gelachen’), twee bioscoopbezoeken, Beast (‘aanrader!’) en Nope (‘mwah, zijn debuut Get Out was wél fantastisch’), en verheugen op de feestelijke première van El Houb komende week, waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Al met al ontspannen dagen met best veel hoogtepunten op een rij. Nog dieptepunten? Klein menselijk leed? Iets wat tegenzat? ‘Nee, eigenlijk niet.’ Kijk, zo overzichtelijk kan een week soms zijn.

Rest ons niks dan duimen dat deze rijinstructeur wél op blijft dagen. En dan hopelijk binnenkort een film met Fahd Larhzaoui achter het stuur.