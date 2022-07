Het probleem met ‘de rek’: als ze er eenmaal uit is, komt ze niet meer terug

Het zijn de dagen waarin we informeren naar elkaars vakantieplannen. Een traditioneel moetje in het sociale verkeer, dat zijn onschuld een beetje is verloren. Zo is het cruciaal om het woord ‘Schiphol’ te vermijden, anders kom je onherroepelijk uit bij de erbarmelijke staat van, nu ja, alles, en moeten beide partijen daar straks op de vakantiebestemming ook weer van uitrusten.

Die bestemming lijkt tijdens zulke gesprekjes trouwens bijzaak geworden. Belangrijker is het stellig benadrukken dat je er ‘absoluut níéts’ gaat doen. Iedereen is namelijk ‘op’. Vaak wordt er daarna begonnen over ‘de rek’, die er steevast helemaal uit is.

Ik heb het idee dat die uitdrukking, een overblijfsel van de coronalockdowns, niet veel goeds zegt over de tijdgeest, noch over het geloof in de heilzaamheid van vakantie. Misschien omdat ze me altijd doet denken aan zo’n ouderwetse pyjamabroek met elastiek. ‘Uitgelubberd’, zei je tegen je ouders, behendig de schuldvraag omzeilend. ‘Inlubberen’ bestaat niet, de rek kwam nooit meer terug.