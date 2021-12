Het perfecte ei, liefde op leeftijd en de valkuil van het loslaten: 2021 was een jaar vol nieuwe inzichten

Het Volkskrant Magazine vroeg vijf mensen die een bijzonder jaar beleefden wat ze van 2021 hebben opgestoken. Met welke kersverse (zelf)inzichten kijken Noraly Beyer, Maartje Wortel, Quinsy Gario, Susan Smit en Kustaw Bessems terug?

Voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer (75) vond een nieuwe liefde: Joost Prinsen

‘Je staat anders in de liefde als je ouder bent, heb ik dit jaar gemerkt. De intensiteit van de verliefdheid is te vergelijken met toen ik jonger was, maar nu komt het boven op een schat aan ervaringen. Je draagt een heel leven met je mee als bagage, daardoor sta ik dankbaarder in het leven dan toen ik 15 was. Ik had – en heb – een blij en gelukkig leven. Ik was heel tevreden, met leuk werk en leuke vrienden, een fijn huis. De relatie met Joost is er gewoon bijgekomen. Ik kan nu meer van de verliefdheid genieten dan vroeger, voor zover ik het me kan herinneren. Een heel groot cliché: je hebt een taart, en daar wordt een kers opgelegd. Het geeft extra zin aan het leven, extra diepte, vermengd met grote dankbaarheid dat ik het kan, mag, krijg en heb. Ik had niet verwacht dat ik open kon staan voor een nieuwe liefde in mijn leven. Ik was ook niet stilletjes aan het hopen, ofzo. Het is een geschenk en zo ervaar ik het ook.

‘We krijgen ook zo veel leuke reacties. Zeer ontroerend. O jee, denk ik dan, ik stond er helemaal niet bij stil dat mensen er zo blij van worden. Maar ik begrijp het ook goed. Van de week sprak ik een jonge meid – nou ja, jonge meid, het zou mijn dochter kunnen zijn, ze heeft ook al een heel leven achter de rug: man, kinderen, man weg, kinderen groot. Ze pakte me beet en zei: ‘Weet je, je geeft mij hoop.’ Dat vond ik zo schattig. En het gebeurt vaak, zelfs mensen die ik niet ken mailen me erover. Ik stond er anders in, ik was zelf niet op zoek naar een voorbeeld om weer geloof in de liefde te krijgen. Het ontroert mij dat mensen goeie zin krijgen van ons verhaal. Daar word ik nederig van. Mensen komen op straat naar me toe: ‘O wat leuk, wat leuk.’ Ze smelten helemaal weg. Ik vind het ontzettend lief dat ze dat uiten. Maar het mag nu natuurlijk niet meer uitgaan, haha.’

Schrijver Maartje Wortel (39) trainde haar intuïtie door eieren te koken

‘Mijn vader houdt kippen in de tuin. Het zijn vier kleine kippen die je met gemak kunt optillen of in huis kunt halen. Mijn nichtje kijkt af en toe met een kip op schoot naar de televisie. Als ik haar zo zie zitten, moet ik steevast denken aan het programma Villa Achterwerk, waarin ooit een jongetje van 11 jaar uit Nijkerk iets kwam vertellen over zijn twee kippen, die hij ook had meegenomen naar de studio. De ene kip heette Kip en de andere kip heette ook Kip. Omdat de jongen zich op een dag alleen voelde, is hij met een kip gaan fietsen, dat kan gewoon, en hij gaf tips aan de kijkers hoe je zwemles kunt geven aan een kip. Ook liet hij zien hoe je zo’n dier kunt hypnotiseren.

‘Mijn inzicht gaat echter niet over kippen, maar over eieren. Toch heb je, eerlijk is eerlijk, een kip nodig voor een kippenei, vandaar dat ik eerst over de kip begin. Voor de filosofen onder ons: mocht iemand weten wat er eerst kwam: de kip of het ei – en dat zonder tussenkomst van één of andere god – schrijf het de Volkskrant.

‘Als ik bij mijn vader en moeder op bezoek ben, krijg ik een doosje met eieren van hun eigen kippen mee. Mijn vader zegt dat het de lekkerste eieren zijn die er bestaan. Dat komt omdat hij met heel zijn hart van de kippen houdt, want de eieren zijn als je het mij vraagt een tik te klein. Toch helpt het te weten waar de eieren vandaan komen. Het eten van een ei is extra plezierig in de wetenschap dat de kip voor het leggen ervan bij je nichtje op schoot naar een kerstfilm zat te kijken.

‘Welnu. Het ei. Op een nacht nam ik een vrouw mee naar huis. Toen we wakker werden en ik vroeg wat ik voor haar kon doen, zei ze: ‘Het zou leuk zijn als je een perfect ei voor me bakt.’

‘Ik bakte een ei voor haar en liet het per ongeluk aankoeken, omdat ik ondertussen aan perfectie dacht. Die vrouw zag ik nooit meer terug, maar dankzij haar ben ik niet alleen in de ban geraakt van perfectie, maar vooral van perfecte eieren. Ik denk namelijk dat een perfect ei kan helpen bij het trainen van je intuïtie; iets weten op gevoel. Veel mensen lijken afgedreven te zijn van hun intuïtie, ze lezen zelfhulpboeken om zichzelf terug te vinden, gaan in stilteretraite, bezoeken een coach of maken een verre reis. Al deze activiteiten helpen ongetwijfeld, maar het kan ook makkelijker, en vooral: goedkoper. En iedereen kan het. Neem een ei. Kook water. Bedenk of het ei hard moet zijn of zacht of iets daartussen. Zet geen wekker, kijk niet op de klok. Probeer simpelweg aan te voelen wanneer het ei perfect is. Ik doe dat sinds een tijdje en als er iets niet klopt in mijn privéleven, of in mijn hart, dan klopt het ei ook niet.

‘Toen mijn huidige verkering afgelopen jaar voor het eerst bij mij op bezoek kwam, vroeg ik of ze een ei wilde. Godzijdank knikte ze, al was dat vermoedelijk uit beleefdheid. Ik denk dat ze het een vreemde vraag vond. Ik daarentegen nam mijn taak serieus, ik vroeg haar hoe ze haar ei het liefste at. Ze zei dat het ei niet hard moest zijn en niet zacht. Inderdaad, een delicate vrouw. Ik doorliep het simpele protocol van het koken van een ei, maar liet zoals gezegd de klok achterwege en wachtte tot ik voelde dat het moment daar was om het ei te verlossen uit het kokende water. Ik droeg het ei op een porseleinen bordje naar de eettafel alsof het een ring was. Gespannen keek ik naar de handen van de vrouw die haar ei pelde. Ze nam een hap, het ei lag nu open, zoals werkelijk alles op dat moment. We keken samen naar het ei, daarna naar elkaar. Ze kauwde langzaam en zei: dit is een perfect ei. Werkelijk perfect. En ik wist dat het waar was.’

Kunstenaar Quinsy Gario (37) stopte dit jaar bij BIJ1

‘Ik had beter naar mijn moeder moeten luisteren in 2021. Het jaar zat vol met onverwachte gebeurtenissen. Heel leuke dingen, zoals de tentoonstelling in Brussel die ik heb gemaakt over het Antilliaanse carnaval in Utrecht, en natuurlijk dat de missie om met Bij1 een Kamerzetel te halen is gelukt.

Aan de andere kant ging het compleet mis tussen mij en Bij1. Ik werd geroyeerd door de partij, waarna ik de strijd ben aangegaan om mijn lidmaatschap terug te krijgen. Mijn moeder zei toen meteen: het is klaar, je moet daar weg. Maar ik ben, net als zij, een beetje koppig. Ik wilde toch graag duidelijk maken dat het compleet onrechtvaardig was dat ik uit de partij ben gezet. Mijn moeder zei dat mijn verdediging al voor me werd gedaan. Eigenlijk had ze wel gelijk, met alle steun die ik kreeg van medestanders. Toch wilde ik het rechtzetten.

Dit jaar ben ik teruggekeerd naar de kern: waarom doe ik wat ik doe? Ik ben begonnen met de beweging ‘Zwarte Piet is Racisme’ nadat mijn moeder werd uitgemaakt voor Zwarte Piet. Ik ben dit jaar met mijn broertje naar Oekraïne gegaan om na te denken over solidariteit aan de grens met Europa. Achteraf gezien had ik me al in december 2020 moeten terugtrekken, toen de chaos binnen de partij mij duidelijk werd.

Toen ik mijn moeder vorig jaar vertelde dat ik op de verkiezingslijst stond, zei ze meteen: ‘Nee. Je gaat ervan af. Nu ben je met je goede intenties aan het strijden, maar ze zullen je achterlaten en vergeten wanneer ze zelf een plekje hogerop kunnen krijgen.’ En ik dacht: nee hoor, ik ben met allemaal mensen die ook een radicaal intersectionele politiek nastreven. Dat moet tot goede dingen leiden.

Achteraf denk ik: gelijk hálen en gelijk hébben zijn twee verschillende dingen. Die constante strijd om mijn gelijk te halen was er niet bij Zwarte Piet is Racisme, ook niet bij andere projecten. Wacht eens even, dacht ik, waarom zou ik dat nu wel zo doen? Het hoeft niet. Als ik verder ga strijden wordt het een pyrrusoverwinning. Wat loop ik allemaal mis om mijn gelijk te halen? Mezelf verlagen tot een niveau waar ik niet wil zijn, te weinig tijd hebben voor mijn dierbaren. Ik moet daar veel energie in steken, terwijl ik belangrijkere dingen heb te doen. Het was een valkuil. Als ik voor mijn gelijk aan het strijden ben, bevestig ik tegelijk een beeld van mezelf waarvan ik weet dat het niet klopt. Ik had resoluut gezegd: dit zijn mijn grenzen en daar ga ik niet overheen. Ik heb er al te veel tijd in gestoken, en die kan ik veel beter aan de mooie dingen besteden.’

Schrijver Susan Smit (47) liet het loslaten los

‘Soms is het niet de gebeurtenis zelf, maar een inzicht over die gebeurtenis waarvan je iets leert. Dat kan jaren of, zoals in dit geval, decennia later zijn. Dit jaar heb ik iets uit mijn jeugd, namelijk dat mijn vader dronk, eindelijk een goede plek weten te geven. Let op, ik heb het niet over ‘loslaten’. Maar al te gemakkelijk wordt mensen geadviseerd om iets ‘los te laten’. Goedbeschouwd is dat niet mogelijk. Wat je hoogstens kunt loslaten is je gehechtheid eraan en de valse overtuigingen en beperkende patronen die je eromheen hebt gefabriceerd. Maar de pijnlijke ervaring zelf of de herinnering eraan kun je niet loslaten. Sterker nog, ik geloof dat de heling daarvan in het tegenovergestelde zit: je zult zoiets juist ten volle moeten integreren.

‘In veel gevallen hebben mensen die denken dat ze iets hebben losgelaten, dat helemaal niet gedaan. Ze hebben er slechts afstand van genomen. Ze hebben het vakkundig verdrongen naar het onderbewustzijn, waar het zijn ondermijnende en belemmerende werk kan blijven doen. Ze wilden de zware lading kwijt en schoven die onder het mom van ‘loslaten’, al dan niet met een verheven klinkende wijsheid, onder het tapijt. In wezen is dat verdringing met een spiritueel jasje aan. Ik weet waar ik het over heb, want ik heb het zelf meermaals gedaan, bijvoorkeur door dingen ritueel in de fik te steken en er dramatische, uitbannende gebaren bij te maken. Klaar. Weg ermee. Tot het opnieuw in mijn gedachten of dromen verscheen en ik er toch weer mee aan de slag moest.

‘Dat modieuze ‘loslaten’ staat verwerking in de weg. We moeten ervan af. We moeten het loslaten loslaten. Beter zou zijn, wil ik hier opperen, om loslaten te vervangen door ‘achter je laten’. Daarin zit een subtiel verschil. Als je iets achter je laat, accepteer je dat het bij je verleden en dus bij jou hoort. Je doet er geen afstand van, voelt niet het verlangen om je ervan te ontdoen, maar je hebt het wel voldoende begrepen en verwerkt om het niet meer het huidige moment te laten overheersen. Het vormt onderdeel van je leven, maar het ligt achter je.

‘Dit jaar borrelden er, op mijn 47ste, weer herinneringen op uit mijn jeugd. Meestal als ik in bad zat of in bed lag. Ineens doorzag ik bij zo’n beeld hoe het me had vervormd en verstoord, kon ik aanwijzen waar in mijn lichaam het zat opgeslagen, voelde ik er wat lichte emotie bij en merkte ik dat het, floep, op de juiste plek schoot. Het hoeft niet weg, maar het houdt me niet gevangen, het definieert me niet. Ik laat het niet los, maar ik houd het ook niet angstvallig vast. Ik draag het. Ik ben er eigenaar van.’

Het tweede jaar van de coronacrisis leerde Volkskrant-journalist Kustaw Bessems (44) dat bijna iedereen doet alsof-ie gedreven wordt door een onfeilbare ratio

‘Mensen kunnen onvoorstelbaar slecht denken en communiceren over een situatie waar ze zelf in zitten. Dat hebben ze vaak niet door. Dat is natuurlijk niet een helemaal nieuw inzicht, maar hoe ver dat gaat, daar heeft dit tweede coronajaar mij wel van doordrongen.

‘Een van de bijzondere dingen aan deze crisis is dat iedereen erin zit. Er is niemand die er niets van merkt. Dat betekent dus dat ook niemand er onbevangen en van een afstandje naar kan kijken, iets dat normaal gesproken wel handig is als je heldere inzichten wilt. Van de boze horeca-ondernemer kun je het wel plaatsen, als hij roept dat het hartstikke veilig is in een vol café. Pleit een zieke die op een belangrijke operatie wacht voor sneller ingrijpen, dan denk je ook: allicht. Maar veel mensen op verantwoordelijke posities en deelnemers aan het publieke debat doen alsof ze standpunten innemen of beslissingen nemen puur op grond van feiten en ratio. Terwijl hun reflexen en persoonlijke omstandigheden flinke invloed hebben op die zogenaamd koele observaties.

‘Laat ik niet te makkelijk naar anderen wijzen en mijzelf even als voorbeeld nemen. Sommige neigingen die ik van nature heb, waren geloof ik wel handig. Ellende meteen onder ogen willen zien, bijvoorbeeld. Niet dat ik ga zitten somberen. Ik word er juist rustiger van dan van afleiding zoeken of hopen tegen beter weten in. Thuis had ik aan het begin van de coronacrisis al gezegd: laten we van een jaar of vijf uitgaan. En erop rekenen dat het niet bij dat virus blijft, dat de economie zal instorten, dat extremisme zal toenemen, dat er groepen komen die geweld gebruiken.

‘Mijn trekje om altijd meteen informatie te willen verzamelen en te sorteren, daar had ik ook wat aan. Dat moet elke journalist uiteraard doen, maar voor mij is het geloof ik ook hoe ik als persoon op dreiging reageer. Niet lang geleden was ik nog in een restaurant waar een grote vechtpartij uitbrak tussen twee groepen, die eindigde in een grimmige patstelling. Het was ongemakkelijk lang wachten op de politie. De vriendin met wie ik had zitten eten hield me achteraf voor dat, waar anderen achter hun tafel de blik stijf op de patatas bravas gericht hielden, ik de hele tent was rondgelopen om van allerlei betrokkenen en getuigen te horen hoe de vork in de steel zat. Daar was ik me zelf nauwelijks van bewust geweest.

‘Andere eigenschappen en wensen zaten in 2021 mijn beoordelingsvermogen juist in de weg, vermoed ik. Zo heb ik van huis uit een sterke weerzin meegekregen tegen staatsinmenging in het privédomein. Hebben ze bij mij in de familie slechte ervaringen mee. En dus had ik grote moeite met veel coronamaatregelen. Inmiddels denk ik dat ik mede daardoor in de loop van dit jaar een poos te lichtzinnig heb gedacht over het verloop van de pandemie. Nog versterkt doordat uitgaan zo lang niet kon. Feesten, eten, dansen: dat zijn mijn belangrijkste manieren om op te laden en het gemis daarvan voelde ik bij tijd en wijlen fysiek. Geloofde ik in de zomer werkelijk dat de vaccins ons zouden bevrijden? Eerlijker is misschien dat ik het te graag wilde en vond dat het met al die dwang maar eens snel afgelopen moest zijn.

‘Bij alle anderen die meediscussiëren over de corona-aanpak werken dit soort mechanismen net zo goed, dat weet ik zeker. Je doet een uiterste poging tot professionele distantie, maar dat is in deze pandemie moeilijker dan ooit. Toch gaat het daar weinig over. Wanneer hoor je nou iemand zeggen: ‘Ik zat er eigenlijk nogal doorheen toen ik dat schreef. Nu ik een beetje ben bijgekomen, denk ik er anders over.’ Of: ‘Ik ben nogal angstig van aard, vandaar dat ik wat snel om repressie roep.’ In plaats daarvan doet iedereen alsof hij alleen maar wordt gedreven door zijn onfeilbare ratio.

‘Daarbij wordt ook totaal voorbijgegaan aan nóg een onderschat fenomeen: het ego. Dat ego zwelt al een beetje op als je stukjes in de krant mag schrijven of mag praten op tv. Maar wat denk je dat het doet met iemand die tot voor kort totaal onbekend was, als plots elke uitspraak goed is voor een bericht op alle nieuwssites, omdat hij nu bijvoorbeeld OMT-lid is? Dat is verslavender dan coke, hoor. En wat gebeurt er met iemands psyche als hij ineens het land kan lamleggen of openen, ongecontroleerd miljarden kan uitdelen of juist inhouden? Hoe moeilijk moet het zijn voor zulke hoofdrolspelers om te erkennen waar ze fout zaten?

‘We denken dat we overal slechts meningsverschillen zien. Over statistieken of wetten. En die zijn er. Maar we kijken tegelijk naar elkaars trauma’s en reflexen, karakters en belangen, driften en verlangens.’