Het onderzoek in ‘Het geheim van Rijswijk’ is indrukwekkend grondig ★★★★☆

In maart 1985 wordt in Rijswijk een bandje dat aan het oefenen is overvallen door twee zwaarbewapende mannen. Drie van de bandleden, jongens van in de twintig, worden van dichtbij doodgeschoten, de twee anderen weten ternauwernood te ontsnappen. Wie er achter deze gruwelijke moorden zit en met welk motief, is 36 jaar later nog steeds niet helder.

In Het geheim van Rijswijk onderzoekt NRC-journalist Anna Korterink waarom de zaak al die jaren zo onder de radar gebleven is. Haar zoektocht begint bij een politiedossier met ‘geheim’ erop, dat ze aantreft in de werkkamer van haar vader, de in 2020 overleden misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink.

In tien afleveringen rijst een beeld op van een aanslag met politieke motieven, die ook om politieke redenen op de plank is blijven liggen. Alle sporen lijken naar Suriname te leiden, naar het regime van Desi Bouterse. De spanningen waren rond 1985 hoog opgelopen tussen Bouterse-aanhangers en de verzetsbeweging die na de Decembermoorden vanuit Nederland opereerde. Zowel de Weekkrant Suriname als de Bevrijdingsraad voor Suriname, beide anti-Bouterse, zetelden in hetzelfde kantoorpand waar het bandje die avond oefende.

Het onderzoek van Korterink en producer Mirjam van Zuidam is indrukwekkend grondig. Ze spreken iedereen, van nabestaanden tot politiemensen die bij de zaak betrokken waren, van verdachten tot president Chan Santokhi himself. Op zoek naar antwoorden lopen ze tegen veel dichte deuren en onwillige mensen aan, maar ze doen ook interessante ontdekkingen. Zo onthult Winnie Sorgdrager, voormalig minister van Justitie, in de podcast dat zij in 1997 op het punt stond Bouterse te laten arresteren wegens drugssmokkel, maar dat Hans van Mierlo haar als minister van Buitenlandse Zaken tegenwerkte omdat hij ‘verliefd was op Suriname’. Ook spreken Korterink en Van Zuidam met een man die door elf getuigen als mogelijke moordenaar is aangewezen, maar die niemand ooit eerder heeft ondervraagd.

Het geheim van Rijswijk is het type journalistieke podcast dat je meeneemt in elke stap van de research. Dat is spannend, maar af en toe voelt het ook wat omslachtig: als luisteraar hoef je Korterink misschien niet in elk telefoontje opnieuw te horen uitleggen waarvoor ze belt. Of de complete voortgang te volgen van een lunch met een oud-ambassadeur die bijzonder weinig loslaat. Het kan wat veel worden allemaal, en het waaiert soms erg breed uit.

Hoe dan ook schetst Het geheim van Rijswijk een boeiend beeld van de moeilijke relatie tussen Suriname en Nederland in die eerste jaren-Bouterse. En het is mooi dat de podcast afsluit met een vooruitblik naar hoe het nu, onder Santokhi, zou kunnen verdergaan met deze zaak en ander onrecht uit het verleden.