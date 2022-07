‘Het Nederlandse systeem is gemaakt om te worden geleid door middelmatige mensen’

Simon Kuper in Madrid Beeld César Dezfuli

Oxford University of La Masía?

‘Ik denk dat La Masía, de jeugdopleiding van FC Barcelona, rechtvaardiger is, omdat ze daar meer selecteren op kwaliteit. Voetballertjes moeten daar constant presteren, anders worden ze eruit gegooid. Als je bij Oxford eenmaal binnen bent, ben je binnen. Boris Johnson heeft tijdens zijn studie klassieke talen bijna niks gedaan, maar mocht gewoon blijven.

‘En in tegenstelling tot Oxford, waar sociale klasse een belangrijke rol speelt, zijn de barrières om binnen te komen bij La Masía laag: je moet kunnen voetballen.

‘Over Barcelona heb ik vorig jaar het boek FC Barcelona: het imperium geschreven, en dit jaar over Oxford Chums: How a Tiny Caste of Oxford Tories Took Over the UK (vrij vertaald: Maatjes: hoe een kleine kaste van Oxford-Conservatieven het Verenigd Koninkrijk overnam).

‘Het idee voor dat laatste boek ontstond tijdens de nacht van de Brexit. Ik zag de kopstukken – Boris Johnson, David Cameron, Jacob Rees-Mogg, Michael Gove – op mijn tv-scherm en dacht: ik ken deze mensen, ik weet waar ze vandaan komen. Bijna iedereen had op Oxford gezeten, tegelijkertijd met mij vanaf 1988 of vlak daarvoor.

‘In dat jaar hoorden we premier Margaret Thatcher waarschuwen voor een Europese superstaat. Die jongens dachten: hé, dat gaat niet gebeuren, want wij komen straks in Westminster terecht en die superstaat gaat ten koste van onze persoonlijke macht. De eerste ideeën voor de Brexit zijn toen ontstaan.

‘Ik denk dat er twee redenen zijn waarom Oxford wel premiers produceert – elf van de laatste vijftien – en Cambridge, dat uit dezelfde sociale klasse rekruteert, niet. De eerste is de debatclub Oxford Union. Daar leren ze retorische trucs: als jij een sterk argument hebt, negeer ik dat of maak ik een grap. En ze voeren er veel campagnes: elk trimester kiest de Union een nieuwe voorzitter. Net als nu bij de Conservatieve Partij gaat dat gepaard met manipulatieve spelletjes.

‘En in Oxford heb je PPE, Philosophy, Politics and Economics, wat premiers als Harold Wilson (1964-1970 en 1974-1976) en David Cameron (2005-2016) hebben gestudeerd, net als de twee huidige kandidaten voor het Conservatieve leiderschap, Liz Truss en Rishi Sunak. Omdat je drie disciplines volgt, is het natuurlijk heel oppervlakkig. Daardoor leer je vol zelfvertrouwen debatteren over dingen waar je eigenlijk weinig van afweet – iets wat in het Lagerhuis goed van pas komt.’

Oegstgeest of Oeganda? (1)

‘Geen van beide. Mijn ouders waren liberale Zuid-Afrikanen die tegen de apartheid waren en het postkoloniale Afrika wilden helpen opbouwen. Daarom doceerde mijn vader antropologie aan de universiteit in Kampala, de hoofdstad van Oeganda.

‘Maar het ging al snel mis toen duidelijk werd dat generaal Idi Amin de macht wilde grijpen. We zijn vertrokken toen ik nog een baby was. Eerst woonden we in Londen, vervolgens kort in Zweden en Jamaica. Toen ik 7 was, in de herfst van 1976, verhuisden we naar Leiden, waar mijn vader een baan aan de universiteit kreeg. In Oegstgeest ging ik naar school.’

Bullingdon Club of Minerva, het Leidse corps?

‘Ik vind ze allebei walgelijk. Ik denk dat de Nederlands corpstraditie voor een groot deel uit Duitsland komt, waar jonge mannen uit hoge sociale kasten zich in het openbaar misdragen om te laten zien dat regels niet voor hen gelden.

‘Bij de Bullingdon Club doen ze dat ook. Die is alleen wat chiquer, daar worden twaalf of vijftien Oxford-studenten per jaar lid van, die bijna allemaal naar de duurste kostscholen zijn gegaan.

‘De Nederlandse elite is minder selectief dan de Britse. Als je in het Verenigd Koninkrijk niet naar Oxford of Cambridge bent gegaan, is de kans dat je er binnendringt heel klein. Dat sluit 99 procent eigenlijk uit.

‘In Nederland zijn er geen onderwijsinstituten waar je doorheen moet, behalve dan de universiteit in het algemeen. Vervolgens kunnen mensen zich bewijzen door op het werk te presteren of tegen de juiste mensen aardig te doen. Het klimmen begint in Nederland pas vanaf je 24ste ofzo.

‘De Duitse schrijver Bertolt Brecht zegt: ‘Gelukkig is het land dat geen helden nodig heeft’, en dat geldt een beetje voor Nederland. In de Nederlandse politiek is er nooit een zoektocht geweest naar een messias. De premier is altijd meer de voorzitter van de Nederlandse club, die goed moet kunnen luisteren om verschillende partijen bij elkaar te houden en compromissen te sluiten. In Frankrijk is de president echt de baas. Maar jullie systeem kent geen ruimte voor narcisten en is gebouwd om door middelmatige mensen te worden geleid. En dat werkt, dat werkt erg goed.’

Oegstgeest of Oeganda? (2)

‘Mijn broer en ik integreerden op de Nederlandse manier: door lid te worden van de voetbalclub ASC, Ajax Sportman Combinatie, in Oegstgeest. Maar ergens bleven we altijd buitenstaanders. Mijn ouders spraken Nederlands met een accent – voor een kind is dat altijd genant – en droegen grote truien met meerdere kleuren wol. Terwijl Oegstgeest nieuwe kak was, merken als O’Neill en Nike waren er je van het en geruite golfbroeken werden er als chic beschouwd.

‘In Leiden waren er dagen dat er eens in het halve uur een auto voorbijreed. Ik had het idee dat ik weg moest, naar de grote stad. Op mijn 16de ben ik naar Londen verhuisd en twee jaar later ging ik geschiedenis en Duits studeren aan Oxford.’

Financial Times of Hard Gras?

‘De Financial Times zie ik als mijn vrouw, Hard Gras als mijn maîtresse.

‘De afgelopen bijna dertig jaar is de Financial Times een heel aangenaam huis geweest. Het gaf mij de kans te ontsnappen uit de sport: mijn column in de zaterdagkrant mag over bijna alles gaan.

‘Maar ik heb ook nog de passie om af en toe over voetbal te schrijven, en bij Hard Gras kan dat met diepgang. Ik was er al vroeg bij: ik zie me nog in 1995 in Londen ontbijten met Henk Spaan en Matthijs van Nieuwkerk, toen ze me vroegen voor Hard Gras te schrijven. Zij hadden eerder een stuk over Bryan Roy van me gelezen in When Saturday Comes, een blad geschreven door fans.

‘Vanaf mijn 16de ben ik beroepsmatig als journalist bezig. In Londen begon ik stukjes te sturen naar het blad World Soccer. Na profielen over Ruud Gullit en Marco van Basten, die toen internationaal onbekend waren, vroegen ze of ik maandelijks artikelen over Nederlands voetbal kon schrijven.

‘Op de universiteit wilde ik iets belangrijkers doen: bij de Verenigde Naties werken of de Wereldbank. Daar bleek ik alleen niet voor in de wieg gelegd. En toen ik in de jaren negentig de Financial Times begon te lezen, zag ik dat die krant verslag deed van de pogingen de armen te verheffen.

‘Omdat de krant machtige lezers heeft – ze wonen vooral in Brussel, Washington, New York en Londen – kun je als journalist invloed hebben. Ik schreef eens over het project van een Franse oud-minister waarbij 1 procent van de kosten van een vliegticket naar de aidsbestrijding gaat. Die man belde me daarna op en zei dat hij goede reacties had gekregen van Bill Clinton en Bill Gates.’

Parijs of Madrid?

‘Ik ben gelukkiger in Madrid dan waar ook. De zomers zijn zwaar, dan is het een tijdlang boven de 40 graden, maar tien maanden per jaar is het fantastisch: in januari lunch ik elke dag buiten.

‘Vorig jaar ben ik met mijn vrouw en twee kinderen na twintig jaar Parijs hiernaartoe verhuisd. We verdiepen ons graag in nieuwe culturen en talen. Maar vanwege de school van de kinderen en omdat ik een boek over Parijs ga schrijven, gaan we eind augustus toch weer terug.’

Johan Cruijff of Lionel Messi?

‘Messi is de betere voetballer, maar Cruijff heeft mij meer gevormd. Hij is de grootste denker over voetbal die ik heb meegemaakt. Clubs als Liverpool, Bayern München en Manchester City spelen nog steeds in zijn geest.

‘Sinds we in 1976 naar Nederland zijn gekomen, ben ik hem blijven volgen. Hij was altijd een held voor me. In 2000 mocht ik hem interviewen voor de krant The Observer. Hij was heel aardig, Nederlanders zouden het ‘normaal’ noemen.

‘Maar toen ik daarna die ontmoeting opnieuw had beschreven voor Hard Gras, kreeg ik een conflict met hem. Hij dacht dat ik rijk werd over zijn rug en liet zijn mediawaakhonden bij De Telegraaf en Voetbal International nare stukken over me publiceren. Zonder bewijs beweerden ze dat ik mijn hele eerste boek van iemand had overgeschreven, dat ik een bedrieger was. Dat was heel hard en vond ik wel traumatisch.

‘Van Messi dacht ik dat het een verlegen jongen was, maar tijdens het schrijven van mijn boek over Barcelona verraste het me hoe ontzettend dominant hij is, een soort stille Cruijff. Door hem moest Zlatan Ibrahimović bijvoorbeeld vertrekken.

‘Ik kreeg toegang tot de club omdat ik er al dertig jaar kom en omdat ze een soort snobistisch gevoel hadden dat ze werden gevolgd door een krant als de Financial Times. De club reed me naar alle interviews, onder anderen met Frenkie de Jong. Ik merkte dat alle medewerkers bang waren voor Messi, dus wilde ik ze niet in verlegenheid brengen door te vragen om een gesprek met hem. Hij was niet eens beschikbaar voor Barça TV.’

Simon Kuper 196915 oktober geboren in Kampala, Oeganda 1976Verhuizing naar Leiden 1988Studie geschiedenis en Duits in Oxford 1994-1998Redacteur Financial Times 1995Voetbal als oorlog 1998-nu Freelance journalist 2000Ajax, de joden, Nederland 2002-nuColumnist Financial Times 2006Retourtjes Nederland 2009Dure spitsen scoren niet (met Stefan Szymanski) 2021 De vrolijke verrader: een KGB-spion uit Rotterdam 2021FC Barcelona: Het imperium 2022Chums: How a Tiny Caste of Oxford Tories Took Over the UK Simon Kuper woont in Madrid met zijn vrouw, de Amerikaans-Franse schrijver en journalist Pamela Druckerman. Ze verhuizen binnenkort naar Parijs en hebben drie schoolgaande kinderen.