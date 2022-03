Het Nationale Ballet haalt met prima ballerina Olga Smirnova een uitzonderlijk talent binnen

Prima ballerina Olga Smirnova (30), gevlucht van het Bolsjoj Ballet in Moskou naar Het Nationale Ballet in Amsterdam Beeld Darian Volkova

Het begon eigenlijk met een grapje, tien jaar geleden. De directeur van de vermaarde Vaganova Academie in Sint-Petersburg liet haar Nederlandse gast verrichtingen zien van de eindexamenlichting. Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet, herkende meteen het grote talent van de toen 19-jarige Olga Smirnova. Haar feilloze techniek, haar kaarsrechte rug en precieze articulatie. Haar fijngebouwde lichaam lijkt gemaakt voor de opwaartse kracht en lange lijnen van het klassieke ballet. Bovendien schemert haar sterke persoonlijkheid door als ze danst.

‘Als je ooit een baan zoekt, ben je van harte welkom in Amsterdam’, grapte hij tegen haar. Ze bedankte hem vriendelijk voor het compliment.

Half april debuteert de Russische ballerina Olga Smirnova, inmiddels 30, op het Nederlandse danspodium in een bewerking van de 19de-eeuwse balletklassieker Raymonda. Het Nationale Ballet bood haar begin maart een jaarcontract aan als eerste solist, nadat ze haar carrière in Moskou op het spel had gezet met kritische berichten over het Russische oorlogsgeweld. Naast Smirnova en een tweede solist van het Marijinski Theater haalt het balletgezelschap ook drie jonge balletdansers uit Oekraïne naar de Junior Company.

Prima ballerina Olga Smirnova (30), gevlucht uit Moskou naar Het Nationale Ballet in Amsterdam Beeld Darian Volkova

Tien jaar geleden werd de jonge Smirnova subiet ingelijfd door de toenmalige balletchef van het beroemde Bolsjoj Ballet in Moskou, de rivaal van het Sint-Petersburgse Marijinski Theater. Serge Filin (die later door een geruchtmakende zuuraanval vanwege interne jaloezie bijna blind zou worden) bood haar een aantrekkelijk toekomstplan vol expressieve hoofdrollen.

De balletdanseres schitterde in ballettragedies als La Bayadère en Het Zwanenmeer en in theatrale dansproducties als Anna Karenina, en Onegin. In 2013 won ze de Prix Benois de la Danse – de Oscar van de dans. In 2016 werd ze bevorderd tot prima ballerina, de hoogste rang, gereserveerd voor de allergrootsten.

Na de Russische inval in Oekraïne liet Smirnova op 1 maart 2022 op Telegram weten zich te schamen voor haar vaderland. Ze bracht haar Oekraïense grootvader in herinnering en sprak zich onomwonden kritisch uit: ‘Met heel mijn ziel ben ik tegen de oorlog. Het is alsof we in de 20ste eeuw leven. In onze moderne en verlichte wereld zou ik verwachten dat ontwikkelde samenlevingen hun politieke problemen kunnen oplossen met vreedzame onderhandelingen.’

Nadat de veelgevraagde Russisch-Amerikaanse choreograaf Alexei Ratmansky haar bericht verspreidde via sociale media (zelf had hij net de repetities voor een nieuw ballet in Rusland stilgelegd) besefte de wereldster dat ze de Bolsjoj-deur had dichtgegooid. Smirnova besloot met haar man Dmitri Kostov, bankdirecteur bij Goldman Sachs, een week naar Dubai uit te wijken. Het Bolsjoj zou haar niet meteen missen, ze zat toch geblesseerd thuis vanwege een dikke knie na een val op straat.

Via een gemeenschappelijke vriendin werd vanuit Dubai contact gelegd met Ted Brandsen in Amsterdam. Die besloot met particuliere sponsoring direct een extra positie als eerste soliste te creëren in de top van zijn gezelschap. Pas toen dit in het nieuws kwam, hoorden haar ouders en jongere broer van haar vertrek naar Nederland. Volgens Brandsen (63) is haar familie niet nauw betrokken bij haar balletcarrière en volgt haar moeder, een ingenieur, alleen Russische staatstelevisie.

Voor Smirnova zelf was het repertoire van cheoreograaf Hans van Manen een belangrijke reden om Het Nationale Ballet als nieuwe werkgever te benaderen. Toen ze in Moskou enkele van zijn vele balletten had gedanst, ervoer ze de uitdaging van zijn muzikale en moderne aanpak. Dit voorjaar staat ter ere van zijn negentigste verjaardag een Hans van Manen Festival op het programma. Tijdens het Holland Festival zal Smirnova waarschijnlijk daarin haar opwachting maken.

Prima ballerina Olga Smirnova, gevlucht van het Bolsjoj Ballet in Moskou naar Het Nationale Ballet in Amsterdam, tijdens een repetitie in de Nationale Opera & Ballet. Beeld Altin Kaftira

Natuurlijk zorgt de komst van de ‘Supernova’, zoals ze tijdens gastoptredens op buitenlandse podia wordt aangekondigd, voor reuring binnen de groep. Naast Smirnova is de Braziliaanse danser Victor Caixeta (22) als extra tweede solist aangenomen, nadat hij zijn contract bij het Marijinski Theater in Sint-Petersburg weigerde te verlengen. Brandsen erkent dat er zeker dansers zijn die zich afvragen wat hun komst betekent voor eigen carrièremogelijkheden binnen het hiërarchisch georganiseerde balletgezelschap. ‘Maar van zulke bijzondere danspersoonlijkheden kan iedereen leren. Het gezelschap wordt er sterker van.’

Brandsen benadrukt dat Smirnova mede voor Amsterdam koos vanwege de coaching door balletmeester Larissa Lehznina. Deze voormalig eerste soliste van Het Nationale Ballet is net als zij geschoold in de zuivere Vaganova-traditie van perfectie en precisie. En hoewel het nu nog een jaarcontract betreft, gaat Brandsen uit van een langer verbond tussen Smirnova en Het Nationale Ballet, al is het gezelschap met negentig dansers relatief klein in vergelijking met de 250 van het Bolsjoj. Bij de Junior Company, met zijn vijftien jonge dansers, heeft hij drie nieuwe plekken gecreëerd met steun van sponsors.

Getalenteerde Russen De Russische prima ballerina Olga Smirnova riskeerde haar topcarrière bij het in 1776 opgerichte Bolsjoj Ballet door online haar afkeer van de oorlog te uiten: ‘Ik ben altijd trots geweest op getalenteerde Russische mensen, op onze culturele en sportieve prestaties. Maar ik voel dat er nu een scheidslijn is getrokken tussen verleden en heden.’ Chef-dirigent Tugan Sokhiev, die in 2006 en 2019 dirigeerde bij het Concertgebouworkest, heeft ontslag genomen bij het Bolsjoj Theater.

Uit de vele aanmeldingen zijn drie jonge gevluchte dansers uit Oekraïne geselecteerd om via de Junior Company door te kunnen groeien naar het grote gezelschap of een andere internationale topgroep. In hoeverre bij de financiële steun hun trouwe hoofdsponsor Houthoff betrokken is, wil Brandsen niet specificeren. Het advocatenkantoor is druk bezig de banden met de Russische clientèle te verbreken, waaronder de Russische staat.

Raymonda door Het Nationale Ballet in een choreografie van Rachel Beaujean. Première: 3/4 in Nationale Opera & Ballet met Maia Makhateli in de hoofdrol. Aldaar t/m 23/4. Olga Smirnova danst op 16 en 20/4.