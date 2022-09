Het moment schreeuwt om een ritueel

Naast de deur van het Franse huis hangt een foto waarop mijn moeder, dertig jaar geleden, voor het eerst door diezelfde deur naar binnen loopt. Ze heeft een meetlint in haar hand, maar een machete was handiger geweest in de volledig overwoekerde ruïne. Ik bekijk die foto altijd met plaatsvervangende trots, want mettertijd heeft ze drie muren en een half dak omgetoverd tot een fraai en sfeervol huis.

Nu staat de auto volgestouwd op het pleintje, zijn de sleutels overhandigd aan de nieuwe eigenaar, en zal ze voor het laatst door die deur naar buiten lopen. Mijn moeder houdt niet van drama, toch schreeuwt het moment om een ritueel. Ik vraag haar of ze met de oude foto in haar hand op dezelfde plek wil gaan staan, in dezelfde houding, voor een Droste-effect dat drie decennia overbrugt. Ze stemt meteen toe, maar heeft geen behoefte om het resultaat te bekijken. Liever snel weg.