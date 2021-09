Het Met-gala door de ogen van uw sterrenkijker

Nicki Minaj Beeld Getty

Prik

Het Met-gala mocht eindelijk weer plaatsvinden, het modegala in New York georganiseerd door Vogue.

Dit jaar was er een extra dimensie, die was dat alle genodigden gevaccineerd moesten zijn. Het creëerde een voedingsbodem voor wilde speculatie: als een belangrijke ster niet aanwezig was, betekende dat dan dat diegene antivax was?

Zo functioneerde het gala als een publieke coming-out van ongevaccineerden. Aanstichter was Nicki Minaj, die voor het feest twitterde: ‘Als ik een prik ga halen, is dat niet voor het Met-gala’. Ze schreef ook dat haar neef opgezwollen ballen had gekregen na zijn vaccinatie, en dat ze daarom twijfelde of ze het vaccin vertrouwde.

Zo wist iedereen dat vaccinatie voor het gala een vereiste was, en dat niet-aanwezigen mogelijkerwijs niet gevaccineerd waren. Bedankt, Minaj! Ook namens je neef.

Ineens rezen er vragen over vaste gasten die ontbraken, zoals Lady Gaga, Katy Perry, Sarah Jessica Parker en Kylie Jenner – was zij zoals ze zei zwanger en te druk of ongevaccineerd?

Sommige afwezigen voelden zich geroepen om aan te tonen dat ze wél waren gevaccineerd: Bella Hadid was niet op de rode loper en deelde een foto waarop ze haar prikje kreeg.

Ooit kijken we terug op deze tijd en vinden we alles heel raar. Of eigenlijk: nu al.

Kim Kardashian (?) op het Met-gala. Beeld WireImage

Verwijzing

Zo vergat iedereen om op de jurken te letten, die natuurlijk veel belangrijker waren. Een paar thema’s waren te onderscheiden, waaronder het politieke statement en de invloed van corona op kledingstukken.

Een politiek statement betekent in de mode eigenlijk domweg: tekst op je jurk zetten. Nikkie de Jager droeg niet de mooiste creatie van het bal – een turquoise gebeuren met iets te veel nepbloemen – maar op haar sjerp stond wel een mooie spreuk, ‘Pay it no mind’. Het bleek een citaat van de activist en dragqueen Marsha P. Johnson, waarmee die bedoelde dat je niet specifiek naar iemands geslacht moet vragen. Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez kwam in een witte jurk met achterop in rode letters ‘Tax the rich’.

En dan het thema corona. Modelieveling Timothée Chalamet droeg een joggingbroek onder zijn smokingjasje, wat zeker een verwijzing was naar de lockdowns (sprak de modehistorica). Hetzelfde gold voor Asap Rocky, die in een deken gehuld was. Kim Kardashian kwam heel corona over in een strak zwart kostuum dat alles bedekte, ook haar hoofd en schoenen.

Een briljant idee, omdat je niet wist of Kardashian er wel in zat. Was dit een kunstzinnige aanklacht tegen het fenomeen roem en rode loper? En waarom vindt uw sterrenkijker dit coronamode? Omdat het ook een manier zou kunnen zijn om zelf een avondje ongevaccineerd thuis te blijven, en je dubbelganger op pad te sturen.