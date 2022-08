‘Het meeste is er alweer af’ huichelde heel Nederland dan, op de borrel bij de eveneens Nutellakleurige buren

Op een terras aan de Eerste Constantijn Huygensstraat zat ik met koffie aan Bill Cosby te denken toen er naast me een jonge, zongebruinde vrouw neerstreek. Ze greep haar telefoon, klikte op het scherm, haalde diep adem als voor een speech, en sprak: ‘Ha, mam! Ik ben er weer!’

Voorspelbaarheden ontrolden zich. ‘Heerlijk. (...) Ja, maar dróge hitte. (...) Vrijdagavond. Heel laat. (...) Ja, ik had je wel eerder willen bellen maar (...) Mam, ik bél nu toch.’ Ze wierp een kritische blik op haar bruine arm en zei: ‘Nou. Het meeste is er alweer af.’

Die laatste zin hoor je niet vaak meer. Hij katapulteerde mij terug naar de jaren zeventig. We hadden de oliecrisis, Mao’s culturele revolutie, de opkomst van de meubelboulevard, de Rode Khmer, de Rote Armee Fraktion, de Lockheed-affaire en Watergate, maar het belangrijkste nieuws aan het eind van de zomer was altijd: ‘Het meeste is er alweer af’.

Het gonsde door scholen en kantoren. Kranten kopten ‘MEESTE ER ALWEER AF’. Het journaal opende ermee: ‘BOING! Goedenavond, dames en heren. Het meeste is er alweer af.’ De roddelbladen speculeerden over de bruiningsgraad van nieuwslezer Fred Emmer (zo goed als zwart): ‘Hoe is het mogelijk, dat eind augustus bij FRED EMMER het MEESTE er alweer AF is? Heeft FRED EMMER een NOODLOTTIGE ZIEKTE onder de leden?’ Muziek: Gerard ‘mahoniefineer’ Cox . (‘Nananaaanana nanananananaaanana nananananana ná ná ná...’)

Daar draaide het om, in de jaren zeventig: je moest zo bruin mogelijk zijn. Zelfs baby’s, die tegenwoordig van hun geboorte tot hun eindexamen in factor 60 worden gemarineerd, waren toen net zo bruin als de ribfluwelen jasjes van hun vader. Schoolkinderen gaven elkaar na de grote vakantie ter begroeting geen high five, nee, ze hielden hun armen naast elkaar om de kleur te vergelijken. De bleekste (ik) werd in elkaar geslagen.

In alle achtertuinen lagen huisvrouwen op gebloemde stretchers, tussen het kloppen van de matten en de Saromapudding door, krampachtig te zonnen, het hoofd achter een met aluminiumfolie beplakt drieluik voor maximale belichting. ‘Niet te vaak douchen, vooral voorzichtig afdrogen’ maande de Viva.

‘Het meeste is er alweer af’ huichelde heel Nederland dan, op de borrel bij de eveneens Nutellakleurige buren. En dan hielden ze ’s avonds om 8 uur hoopvol hun arm voor Fred Emmer, van wie immers het meeste alweer af was, om te kijken of ze hem hadden ingehaald. Dat was nog best lastig, met een zwart-wit-tv.

‘Het meeste is er alweer af’. Ook zelf moet ik dat honderden keren gezegd hebben, indertijd. Dat het er nooit op gezeten had, hoefde niemand te weten.