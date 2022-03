Luã da Fonseca Costa Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Amsterdam, met mama Liselot (47), papa Pedro (53), mijn broers Luca (19) en Mika (19) en onze hond Lizzie (1).

Wat doe je het liefst?

‘Met mijn vriendinnen buitenspelen en insecten verzamelen. Gisteren heb ik slakken van buiten meegenomen, omdat ik het lieve beestjes vind. Hun namen moet ik nog verzinnen. Vorig jaar had ik een kever meegenomen en later wil ik een slang als huisdier. Die zijn ook heel lief. Ik heb er nog nooit een om mijn nek gehad, maar dat wil ik wel.’

Wat het is gekste dier dat je ooit mee naar huis hebt genomen?

‘Toen ik op vakantie was in Callantsoog, zag ik op het strand een zeepaardje zag liggen. Terwijl het in mijn hand lag, begon het ineens te bewegen. Ik gooide het terug in het water, maar het zwom niet weg. Daarom besloot ik het mee te nemen. Thuis stopten we het zeepaardje in een pot met water. Ineens begon het te zwemmen! We hebben het aan het aquarium gegeven, want hun zeepaardje had nog een maatje nodig.’

Lijk jij op je ouders?

‘Best wel, want ik ben net als papa heel eigenwijs. Hij is nog eigenwijzer dan ik. Mama en papa zijn allebei slecht in rekenen. Ik kan dat ook niet zo goed.’

Speel je een instrument?

‘Piano! Maar ik ben pas net begonnen, dus ik kan het nog niet zo goed. Nu kan ik alleen nog Vader Jacob spelen en een stukje van Für Elise. In mijn lesboekje staat uitleg over noten. Die kan ik steeds beter lezen.’

Doe jij weleens iets stiekem?

‘Als mijn broers niet thuis zijn, speel ik stiekem op de Playstation. Dan doe ik de koptelefoon op en hoor ik hun vrienden praten. Het meest stiekeme dat ik ooit heb gedaan, is een vis meenemen uit de vijver in de dierentuin. Eerst dacht ik dat er een kikkervis in de vijver lag en die wilde ik graag hebben. Ik schepte de vis uit het water met mijn waterfles en deed de fles onder mijn vestje. Toen ik thuiskwam, was mama er eerst niet zo blij mee. Kikkie, dat is de naam van mijn vis, bleek namelijk een kleine tropische vis te zijn. Tsja, ik ben er blij mee.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Later word ik dierenverzorger of dierenarts, want ik wil het liefst zieke dieren helpen. Het is leuk om onze hond Lizzie te verzorgen. Waarschijnlijk doe ik daar dan een studie voor, maar ik weet nog niet welke. Verder is het een verrassing wat ik over tien jaar doe.’