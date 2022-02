Het maakt me niet uit of ik met een huurmoordenaar spreek, zolang hij maar met liefde en expertise vertelt

Ondanks de storm stond voor café De Zon op de Lindengracht wat jeugd voor de deur. Ze hadden een bierkratje bij zich. Het liep al tegen middernacht en vanuit De Zon, waar ik was beland met twee wat zwijgzame vrienden, kon ik zien dat de jeugd voorzichtig aan elkaar zat, overigens niets wat het woord ‘grensoverschrijdend’ zou verdienen.

Van de zomer, om precies te zijn op 28 juni, was ik voor café de Zon aangesproken door een man van middelbare leeftijd die me vertelde dat hij in de criminaliteit had gezeten, of nog steeds zat, maar dat hij ook weleens een boek las en dat hij mij over de criminaliteit wilde vertellen mits ik geïnteresseerd was.

Het maakt me niet uit of ik met een aspergesteker, een huurmoordenaar of een importeur van coke spreek, zolang de persoon maar met liefde en expertise over zijn vak vertelt.

We wisselden appjes uit, maar tot een ontmoeting kwam het vooralsnog niet. De criminaliteit had even niet mijn prioriteit. Dat is weleens anders geweest, een jaar of vijftien geleden, toen ik me wilde verdiepen in de internationale wapenhandel. Ik belandde bij een wapenhandelaar in de buurt van Myrtle Beach die me vertelde dat mensen zonder wapens slaven waren. Toegegeven, een wapenhandelaar is niet per definitie een crimineel.

Een van de vrienden bestelde thee en zei: ‘Ik heb geen vrienden’, op dezelfde toon waarop iemand anders zou zeggen: ‘Ik heb geen muizen meer.’

Medelijden leek me niet op zijn plaats, iedereen heeft het recht zonder vrienden door het leven te gaan.

Buiten ging de jeugd naar huis. Binnen in café De Zon keek ik nog eens goed om me heen of ik misschien een crimineel zag die verlegen zat om een luisterend oor.

Het was hoe dan ook een uitstekende avond om langdurig te zwijgen.