‘Het lijkt mij echt cool om in Los Angeles te wonen’

Marit de Jongh: ‘Het goorst om te eten vind ik rode bieten. Ik kan niet uitleggen waarom’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Haaften, met mama Marieke (51), papa Gerrit (56), zus Mirte (16), broer Marton (14) en mijn hond Mira (6) en kat Moortje (6).

Wie zijn je beste vrienden en vriendinnen?

‘Mijn beste vriendinnen heten Yva, Emilie en Ellen. Ik ken ze alle drie van school. Na school spelen we vaak buiten. Dan gaan we naar de speeltuin of spelen we op ons schoolplein. Als er ook andere kinderen zijn, spelen we vooral verstoppertje.’

Wat eet je het liefst?

‘Pizza en dan vooral een pizza pepperoni. Daar zitten alleen tomatensaus, kaas en peperoni op. Dat vind ik super lekker. Het goorst om te eten vind ik trouwens rode bieten. Ik kan niet uitleggen waarom, maar ik vind het echt vies.’

Doe je een sport?

‘Ik zit op tennis en op gym. Een paar vriendinnen van mij ook. Bij gym doen we dingen zoals ze bij turnen doen. Het is eigenlijk een simpele versie en goedkoper dan turnen én het zit hier in Haaften. Bij gym ben ik de enige die een spagaat kan. We leren de achteruitsalto en we doen sprongen, zoals een overslag over een kast of een sprong van de balk af. Tennis speel ik al sinds mijn 6de. Ik vind zelf dat ik daar goed in ben. Niet extreem goed hoor, maar ook niet slecht. Als ik speel vind ik de forehand makkelijker dan een backhand.’

Heb je al plannen voor de zomervakantie?

‘Eerst ga ik met een vriendinnetje ergens logeren. Als we terugkomen, is het vakantiespelweek. Die is elke zomer in Haaften voor iedereen die hier woont. Je gaat die week in groepjes met kinderen uit de buurt spellen spelen. Er is ook een kinderbingo en een markt. In augustus ga ik op tenniskamp. Dat wordt mijn eerste keer, want normaal gesproken ben ik dan op vakantie. Op tenniskamp krijgen we elke dag een uur tennisles. Op de laatste dag gaan we wedstrijdjes doen en de rest is nog een verrassing voor mij. Ik heb daar heel veel zin in.’

Waar zou je willen wonen als je kon kiezen?

‘Ik vind Los Angeles in Amerika een heel mooie stad. Er zijn daar veel palmbomen. Het lijkt mij echt cool om daar te wonen. Op YouTube zie ik vaak mooie plekken in Los Angeles. Ik volg namelijk YouTubers die daar wonen en pranks uithalen met anderen. Dat zijn een soort grappen waarbij ze bijvoorbeeld doen alsof ze gaan verhuizen naar Texas. Hun vrienden worden dan verdrietig en op dat moment zeggen ze dat het een grapje is. Soms halen ze grappen uit bij vreemden. Op hun filmpjes zie je op het strand of in gave hotels in de avond vaak licht van hoge gebouwen komen. Dat ziet er zo mooi uit.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar wil ik iets met dieren doen, omdat ik dieren schattig vind. Althans, dat vind ik van de meeste dieren. Wat ik dan precies met dieren doe, weet ik nog niet. Ik woon dan waarschijnlijk nog bij mijn ouders, maar er is een kleine kans dat ik ergens anders woon. Maar er zijn nu bijna geen huizen te koop.’

Wat vind je ervan dat er zo weinig huizen te koop zijn?

‘Nou, ik woon nu zelf wel in een huis. Ik heb er daarom niet veel problemen mee, maar ik hoop dat er genoeg huizen komen. Dan kan iedereen een huis krijgen.’