‘Het lijkt alsof ze FunX hebben opgericht zodat ze op andere zenders geen hiphop of andere zwarte muziek hoeven te draaien’

Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe album Grote versnelling negen dilemma’s voor rapper Kevin (27).

Feyenoord of Excelsior?

‘Toch Feyenoord. Het voelt raar als ik dat zeg, want ik heb bij Excelsior gespeeld tot ik 16 was. Ik ben een kind van de club, ik bracht er het hele weekend door. Nog steeds zijn de mensen daar heel lief voor me. Maar als Feyenoord me had gescout, was ik gegaan. Daar zitten de beste voetballers van Rotterdam. Het gevoel bij een wedstrijd van Feyenoord, in De Kuip, dat is magisch.

‘Als kind dacht ik alleen maar: ik word voetballer, een andere mogelijkheid bestond niet. Op mijn middelbare school voetbalde bijna iedereen. De jongens van Feyenoord werden gehaald met een busje. Wij moesten zelf zorgen dat we bij Excelsior kwamen. Dat motiveerde wel. Vijf keer per week trainen. Ik ben nu 1 meter 90. Als B-junior kreeg ik groeiproblemen: mijn benen, mijn knieën, alles deed pijn. Ik werd niet meer opgesteld.

‘Een uitwedstrijd bij Roda JC was het breekpunt, denk ik. Eerst zat ik twee uur in de bus en daarna negentig minuten op de bank. De trainer, Ferry de Haan, riep na afloop: 'Kevin, draag jij even die bidons.’ Ik dacht: wat doe ik hier? Met mijn puberbrein kon ik dat niet aan. Later moesten we vijf keer 1.000 meter rennen, ik liep helemaal achteraan. Een andere trainer vroeg of ik er nog wel zin in had. Dat had ik eigenlijk niet. Het was zwaar om te stoppen, ook voor mijn moeder, die had me altijd op de fiets gebracht. Daarna heb ik nooit meer gevoetbald. Meteen nam ik een andere lifestyle: in het buurthuis jointjes roken en rappen.’

Kevin de Gier of de Slow flow animal?

‘Kevin de Gier. Dan ben ik gewoon mezelf, Kevin. Slow flow animal, die woorden zaten ooit in een tekst van French Montana, een Amerikaanse rapper. Ik ben fan van hem, hij rapt met een langzame flow. Op mijn Instagramaccount heb ik mezelf zo genoemd, toen werd het mijn bijnaam. Het zegt iets over hoe ik rap, ook met zo’n langzame flow. In het begin moest ik even zoeken naar mijn stem. Nu heb ik die gevonden.

‘Veel rappers schreeuwen hun teksten, dat vond ik niet geloofwaardig. Ik doe alles op m’n gemakje, als voetballer was ik een trage nummer 6. Dus het rappen doe ik ook rustig, soms is het bijna alsof ik gewoon praat.

‘Het is niet altijd fijn om de slow flow animal te zijn, de artiest. Hoe mensen me benaderen, dat voelt vaak nep. Daar moest ik een weg in vinden. Als je nu op straat iets naar me roept, zeg ik gewoon terug: ‘Yo, alles goed’, alsof ik jou ook ken. Vroeger zou ik dat nooit doen, dan reageerde ik niet.’

Nederland of Engeland?

‘Nederland. Ik ben hier geboren, mijn vader komt uit Liverpool, Engeland is mooi, ik ging graag op vakantie naar mijn oma. Met Kerst, of naar het stadion voor wedstrijden van Everton. Maar ik krijg snel heimwee naar Rotterdam. Mijn vader woont nu in Antwerpen, hij gaat van land naar land. Mijn ouders scheidden toen ik 5 was. Het huis werd verkocht, dat was wel lastig. Mijn moeder en ik moesten steeds verhuizen. Van mijn oom naar een vriendin van mijn moeder – even hier, even daar. Tot we uiteindelijk een plek vonden.

‘Mijn vader praat heel plat Engels, met zo’n Liverpools accent. Als ik Engels spreek, klinkt het alsof ik uit Engeland kom, je hoort niet dat ik Nederlands ben. Ik heb er wel aan gedacht om een keer muziek op te nemen in het Engels, maar hm... ik weet het niet. Als iemand uit Nederland dat doet, klinkt het vaak nep. Ik ga dan ook letten op de uitspraak, of het wel klopt.’

Een Edison of streams op Spotify?

‘Een Edison is meer waard, een grotere eer. Maar die streams zijn je brood. Daar kies ik dan toch voor. Vorig jaar kreeg ik een Edison voor mijn laatste album. Ik vond het jammer dat het in coronatijd gebeurde, er was niet echt een uitreiking.



‘Streams pakken is zo’n lekker gevoel. Mijn laatste album staat op 135 miljoen streams. Nu denk ik: wat gaat de volgende doen? Voor liedjes is mijn plafond ongeveer 35 miljoen. Beetje moe staat op 36 miljoen streams, Als ik je niet zie op 35 miljoen. Het zou mooi zijn als ik een track maak die naar de 50 miljoen gaat.’

Beeld Frank Ruiter

Drugs of alcohol?

‘Drugs. Ik ben een hasjroker. Het ging zelfs in mijn hoofd zitten: als ik geen jointje rook, kan ik me niet concentreren, misschien lukt het me dan niet eens om muziek te maken. Natuurlijk heeft het ook nadelen. Ik sluit me af voor andere mensen en stel dingen te lang uit.

‘Op mijn nieuwe album staat één nummer dat ik heb gemaakt zonder jointjes. Ik was zestien dagen gestopt en vroeg me af: kan ik het nu ook? Het schrijven ging sneller dan mét joints. Volgens mij word ik een machine als ik zou stoppen. Dan ga ik zo snel nieuwe muziek maken. Alleen weet ik niet of het me lukt om te stoppen met blowen.’

Eminem of The Notorious B.I.G.?

‘Dan ga ik voor Biggie. In Nederland werd steeds gezegd: Kevin is de beste blanke rapper van Nederland, de beste witte. Dat wil ik helemaal niet, zo kijk ik niet. Ik wil de beste rapper zijn. Turks, Marokkaans, het maakt niet uit, ik heb alles om me heen.

‘Vroeger had ik het gevoel dat ik opviel. Met Rotterdam Airlines, het label waar ik toen bij zat, maakten we een keer een clip in een groot landhuis in Brabant, voor een track waar we allemaal op stonden. Memphis Depay, Jairzinho, alle artiesten van Rotterdam Airlines waren er. Nog niet iedereen kende mij, ik was de enige blanke rapper die erbij zat. Online zeiden mensen: kijk, ze gebruiken die blanke jongen voor zijn dure huis. Alleen had Memphis dat huis geregeld. Dat was van het gastgezin waar hij als jeugdspeler van PSV had gewoond. Of Memphis een goede rapper is? Geen commentaar.’

Kevin of Lil’ Kleine?

‘Kevin, ja toch? Ik mag Kleine graag, we kunnen het goed met elkaar vinden, maar we zijn het tegenovergestelde van elkaar. Onze muziek en onze persoonlijkheid. Ik heb niet altijd alleen maar commerciële hits gemaakt. De gemiddelde luisteraar vindt Kleine misschien beter, hij heeft meer commercieel succes. Maar de hiphopluisteraars kiezen voor Kevin. Dat vind ik zelf het belangrijkste.’

RTL Boulevard of SBS Shownieuws?

‘Allebei niet, man. Ik ben ook nog nooit in een van die programma’s geweest. Door RTL Boulevard ben ik wel een keer geïnterviewd, alleen werd dat niet uitgezonden. Het was bij de uitreiking van de Edisons. Ik had gewonnen en daarna waren er camera’s en microfoons. Bij hun eerste vraag zeiden ze: ‘Je hebt zelfs van Boef gewonnen.’ Dat vond ik zo raar: hoezo zélfs? Ik had het hele jaar in de charts gestaan. En dit was een prijs van een jury, het waren geen kinderen die hadden gestemd. Bij een jury gaat het om de muziek, niet om wie de meeste volgers heeft. Dat gesprek werd ongemakkelijk, misschien hebben ze het daarom niet uitgezonden.

‘Wat ze bij de radio doen, begrijp ik ook niet. Het lijkt alsof ze in Nederland FunX hebben opgericht zodat ze op de andere zenders geen hiphop of andere zwarte muziek hoeven te draaien. Ze hebben gedacht: bij FunX zetten we een Antilliaan neer, een Marokkaans meisje en een Turk – en dan zijn we daarvan af, dan is dat geregeld. Het verschil in vergoeding is lachwekkend. Ik geloof dat je als artiest bij 3FM en Radio 538 meer dan 10 euro krijgt per gespeelde track. Bij FunX is het 30 cent.’

Kleine versnelling of Grote versnelling?

‘Kleine versnelling was mijn eerste ep ooit, vijf jaar geleden. Ik had al wat liedjes, zoals Op de block, met Emms van Broederliefde. En ik had een 101Barz-sessie gedaan. Toen moest er een ep komen, liefst zo snel mogelijk. Vandaar die kleine versnelling. Mijn nieuwe album heet Grote versnelling. Zolang dat nog niet is geboren, zeg ik: Kleine versnelling.

‘Grote versnelling staat voor de veranderingen in mijn leven. Het is letterlijk van een kleine naar een grote versnelling gegaan, met wat de laatste jaren allemaal is gebeurd. Het zijn de beste producties geworden van al mijn albums, ik vind dat het echt goed in elkaar zit. Dit is niet meer even zestien regels rappen. Als zanger ben ik ook beter geworden.’

Kevins nieuwe single Buurthuis verschijnt op 20 augustus. Het album Grote versnelling verschijnt binnenkort.

Beeld Frank Ruiter