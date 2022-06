Het leven van de veelbelovende militair Klaas Jol werd getekend door tragiek, maar opgeven deed hij niet

Klaas Jol. Beeld Privécollectie

Zijn leven had als een jongensboek moeten zijn: slimme, sportieve jongeman uit een eenvoudig milieu wordt door het Korps Mariniers uit duizenden geselecteerd voor een carrière als elitesoldaat, en ziet een generaalsrang aan de horizon gloren. Maar in plaats daarvan draait het verhaal uit op een tragedie: de majoor raakt ernstig verwond en besteedt daarna een groot deel van zijn leven aan een bittere juridische strijd met de militaire top.

Dat is, in het kort, het verhaal van Klaas Jol, een parakikkercommando, die alom erkend werd als de meest getalenteerde marinier van zijn generatie. Totdat een bizar ongeluk in 1978 een einde aan zijn carrière maakte. Begin mei overleed Jol, tot het laatst verwoed (en vergeefs) strijdend voor de erkenning van zijn leed.

‘Vijfendertig jaar lang heeft mijn vader elke nacht lopen woelen in bed, gefrustreerd dat hij niet gehoord werd’, zegt zijn enig kind Robbert Jol.

Ongeluk en nasleep

Eind 1978 is Jol voor een militaire ski-oefening in de besneeuwde bergen in Noorwegen. Een collega die voor hem de berg afgaat, komt ten val. Als de collega ziet dat Jol hem achterna springt, steekt hij van schrik zijn ski-stok uit. Jol komt op de stok terecht en wordt vanaf zijn anus tot aan zijn schouder doorboord.

Jols ingewanden zijn aan flarden, zijn hart is geschampt, maar in een Noors ziekenhuis weten ze op het nippertje zijn leven te redden. Terug in Nederland gaat het bijna alsnog mis. Jol komt niet in een academisch ziekenhuis terecht, maar in een marinehospitaal, waar zijn buik geïnfecteerd raakt en uit elkaar springt – en weer ontsnapt Jol ternauwernood aan de dood.

‘Majoor Saté’ noemen Jols collega’s hem hierna. Jol kan er gelukkig om lachen. Minder vrolijk is Jols perspectief binnen de marine. Hij wordt nog wel bevorderd tot luitenant-kolonel, maar door aanhoudende pijn en zijn zware functie wordt werken onmogelijk.

In 1985 wordt Jol afgekeurd op psychische gronden en moet hij verder met een karige invaliditeitsuitkering. Jol maakt daarna een diepe financiële val. Zijn leven zal in het teken staan van geldelijke compensatie. Uiteindelijk weet Jol zijn invaliditeitsuitkering nog een beetje omhoog te schroeven, maar hij wil meer: eerherstel en een volmondige erkenning van Defensie dat ze medisch nalatig waren. Maar Defensie blijft tot het laatst van mening dat Jol ‘volledig gecompenseerd’ is.

‘Sommige mensen werden weleens moe van zijn strijd, maar ik ben mijn vader altijd trouw gebleven’, zegt Robbert Jol, die ook een documentaire maakte – Klaas Jol: Mirakelmarinier – om zijn vaders zaak te bepleiten. ‘Ik heb ook vaak tegen hem gezegd: joh pa, dit valt niet te winnen, probeer een beetje van de rest van je leven te genieten. Maar opgeven kwam gewoon niet in zijn woordenboek voor.’

Tragiek

Jol groeide op in Scheveningen in een eenvoudig gezin, met twee zussen en drie broers (van wie een voetbalcoach Martin Jol is). Het was een sportief gezin, vertelt zoon Robbert. Jol nam zijn broertjes altijd op sleeptouw, hardlopen over het Scheveningse strand – want stilstand is achteruitgang. Ook op de HBS blonk Jol uit. De combinatie van sportief en academisch talent had Jol ver kunnen brengen binnen Defensie.

Een andere tragedie die Jol vroeg in zijn leven trof, was de dood van Ineke Mikx, zijn vrouw en de moeder van hun zoon. Hertrouwd is Jol nooit. Een van de vele lichamelijke complicaties waarmee Jol na het ongeluk te maken kreeg, was het verlies van functie over zijn geslachtsorganen. Een duurzame relatie was daardoor volgens hem niet mogelijk.

‘Mijn vader was een liefdevolle man’, zegt Robbert Jol. ‘Een vredessoldaat in hart en nieren. Maar ook hard als het moet. Ik heb veel van hem geleerd.’