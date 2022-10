Het Kusunda heeft nog maar één moedertaalspreker

Wie gaan er nou uiteindelijk naar Qatar, met z’n hoevelen, en met welk excuus? Er zal wel weer veel gedraai aan te pas komen, en een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ zit er voorlopig niet in. Hierover nadenkend kwamen mijn gedachten uit bij de bijzondere Nepalese taal Kusunda.

Die taal heeft nog maar één moedertaalspreker. (Je zou je kunnen afvragen of het dan nog een levende taal is, of meer een herinnering aan menselijk contact. Hoewel, nee. Stel, de laatste spreker slaat met een hamer op haar duim, en zij scheldt in het Kusunda, dan is het wel degelijk een levende taal.)

Enfin. Het bijzondere van het Kusunda is dat de woorden ‘ja’ en ‘nee’ er niet in bestaan. Je kunt het alleen maar hebben over de waarschijnlijkheid dat je iets zou willen doen. Ook bestaan er in het Kusunda geen woorden voor links en rechts. Het leek me ineens een heel nuttige taal voor Nederland.