Het kon niet lang meer duren of een peuter zou een autoband in de brand steken

Tussen de buien door fietsten we naar de voormalige crèche van mijn dochters. De oudste achterop, de jongste voor. Er was een borrel, omdat een van de leiders er al 25 jaar werkt. Bij elkaar heeft hij een jaar of zeven voor mijn dochters gezorgd en tijdens sommige weken meer en betere tijd met ze doorgebracht dan ik. Het is een lieve, nuchtere en humoristische man. Hij draait reggae voor de kinderen en is bovendien voor dezelfde voetbalclub als ik. En hij is een man. Kom daar nog maar eens om, in de kinderopvang. Het was, toen wij voor onze eerste dochter op zoek gingen naar een opvang, nog maar een paar jaar na Robert M. en iedere mannelijke crècheleider was verdacht. Hij zal dat ook gevoeld moeten hebben. Maar de keuze voor hem en deze opvang is misschien wel de beste geweest die we tot nu toe voor onze kinderen gemaakt hebben.

Blijkbaar dachten er meer ouders zo over, want het was druk op de borrel. We liepen naar binnen, mijn oudste dochter maakte de deuren open en was opgetogen dat ze nu wel bij de klink kon. Binnen was het warm, vol met ouders en kindjes en rook het soms naar poep. Ik heb veel respect voor mensen die in de kinderopvang werken. Vanwege hun eindeloze geduld en hun vermogen nooit schreeuwend het pand uit te rennen, maar misschien wel meer omdat ze vrijwel hun gehele werkende leven in de poeplucht staan.

Mijn dochters sloten zich aan bij andere kinderen en verdwenen naar buiten. Omdat het binnen te warm en te druk was, volgde ik ze. De platanen op de binnenplaats waren nog groen, maar hadden toch al veel bladeren verloren door de droogte. Mijn dochter schepte haar armen vol en rende een hoek in. Af en toe verdwenen de kinderen naar binnen om even later weer naar buiten te komen met popcorn, chips of cakejes.

Ik weet niet waarom, maar op een gegeven moment sloeg de stemming om. Er waren een paar jongetjes die een naakte pop hevig toetakelden. Daarna zag ik een groepje kinderen achter elkaar aan rennen. Er vloog een schep door de lucht. Een jongen in een Ajax-shirt smeet een hark tegen het hoofd van een nietsvermoedend kindje (het was een kleine, plastic speelgoedhark, maar toch). Opeens was iedereen woedend of verdrietig. Het kon niet lang meer duren of een peuter zou een autoband in de brand steken. Deze onlust kwam niet voort uit verveling, of uit wantrouwen jegens de overheid. Dit was het rechtstreekse gevolg van een machtsvacuüm, ontstaan door de afwezigheid van de grote vriendelijke leider. Die stond lekker binnen, te genieten van een welverdiend biertje. In de poeplucht.